Украина начала отбор «политических» заключенных для обмена с Россией

Украинские СИЗО начали формировать списки «политических» заключенных для обмена

Tекст: Вера Басилая

Руководство украинских СИЗО предлагает гражданам Украины, обвиняемым по «политическим» статьям, согласиться на включение в списки для готовящегося обмена пленными с Россией, передает ТАСС.

Как сообщает издание «Страна» со ссылкой на источники среди адвокатов, соответствующие предложения получают те, кто проходит по делам о коллаборационизме или госизмене. В основном речь идет о гражданах, арестованных за фотографирование военных объектов, поджоги автомобилей и предпринимателях.

Аналитики отмечают, что желание Киева расширить списки на обмен связано с возможной нехваткой российских пленных на Украине после реализации договоренностей по формуле «1000 на 1000».

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо ранее подчеркивал, что вместе с пленными Киев должен отпустить гражданских, которых удерживает за поддержку России.

Глава российской делегации Владимир Мединский заявил, что Россия обсудила с Киевом обмен пленными по формуле «одна тысяча на одну тысячу».

Глава ГУР Украины Кирилл Буданов (внесен в список террористов и экстремистов) допустил возможность масштабного обмена военнопленными в ближайшие дни.

Главу российской делегации на переговорах в Турции Владимира Мединского попросили учесть драматическую ситуацию с пророссийскими политическими заключенными на Украине.