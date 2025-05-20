В 2022 году украинские пропагандисты запустили нарратив, что СВО не имеет никакого отношения к войне в Донбассе. Теперь – что Стамбул-2022 и Стамбул-2025 – это абсолютно не связанные между собой переговоры. Но это не так.0 комментариев
Украина начала отбор «политических» заключенных для обмена с Россией
Украинские СИЗО начали формировать списки «политических» заключенных для обмена
В украинских следственных изоляторах начали отбирать граждан, обвиняемых в коллаборационизме и госизмене, для возможного обмена с Россией по формуле «1000 на 1000», сообщили украинские СМИ.
Руководство украинских СИЗО предлагает гражданам Украины, обвиняемым по «политическим» статьям, согласиться на включение в списки для готовящегося обмена пленными с Россией, передает ТАСС.
Как сообщает издание «Страна» со ссылкой на источники среди адвокатов, соответствующие предложения получают те, кто проходит по делам о коллаборационизме или госизмене. В основном речь идет о гражданах, арестованных за фотографирование военных объектов, поджоги автомобилей и предпринимателях.
Аналитики отмечают, что желание Киева расширить списки на обмен связано с возможной нехваткой российских пленных на Украине после реализации договоренностей по формуле «1000 на 1000».
Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо ранее подчеркивал, что вместе с пленными Киев должен отпустить гражданских, которых удерживает за поддержку России.
Глава российской делегации Владимир Мединский заявил, что Россия обсудила с Киевом обмен пленными по формуле «одна тысяча на одну тысячу».
Глава ГУР Украины Кирилл Буданов (внесен в список террористов и экстремистов) допустил возможность масштабного обмена военнопленными в ближайшие дни.
Главу российской делегации на переговорах в Турции Владимира Мединского попросили учесть драматическую ситуацию с пророссийскими политическими заключенными на Украине.