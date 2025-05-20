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Россия уступила лидерство по закупкам авто из Китая
Россия опустилась на шестое место среди покупателей легковых авто из Китая
В апреле объем закупок легковых автомобилей из Китая в Россию снизился на 16,2%, уступив лидерство Бразилии.
Россия утратила позицию крупнейшего импортера легковых автомобилей из Китая, передает РИА «Новости». По итогам апреля страна опустилась с первого места сразу на шестое в рейтинге покупателей китайских авто.
За месяц поставки легковых машин в Россию из Китая сократились на 16,2% в денежном выражении и составили 507,1 млн долларов, тогда как в марте этот показатель достигал рекордных 605 млн долларов. Лидером по объему закупок стала Бразилия, увеличившая импорт легковых авто из Китая более чем в полтора раза – до 597,7 млн долларов. Бельгия заняла второе место с показателем 564 млн долларов, а Мексика – третье с 561 млн долларов.
При этом поставки в США снизились на треть и составили 116,6 млн долларов, что обеспечило этой стране только 22-е место в списке импортеров.
Как писала газета ВЗГЛЯД, склады российских автодилеров заполнены примерно 400 тыс. новых автомобилей. Такой объем машин гарантирует стабильное наличие автомобилей для продажи в ближайшие месяцы.