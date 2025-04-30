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Дилеры заявили о запасе новых авто минимум на три месяца
На складах России скопилось 400 тысяч новых автомобилей разных брендов
Российские склады заполнены примерно четырьмя стами тысячами новых автомобилей, что гарантирует наличие машин для продаж на несколько месяцев.
Как передает РИА «Новости», представители ассоциации «Российские автомобильные дилеры» сообщили, что запасы новых автомобилей на складах в России достигли примерно 400 тысяч машин. Такой объем, по оценке дилеров, позволит обеспечивать продажи как минимум на три месяца даже с учетом текущего снижения спроса.
Директор департамента новых автомобилей компании «Рольф» Николай Иванов дал более пессимистичный прогноз, отметив, что общий запас складов у дистрибьюторов и дилеров составляет четыре-пять месяцев на весь рынок. Он добавил, что компания «Рольф» следит за ситуацией и не допускает затоваривания, однако отметил сложности с реализацией машин, ввезенных по параллельному импорту из-за изменения курса валют и других негативных факторов для спроса.
Ранее директор аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков сообщил, что за первый квартал текущего года складские запасы новых автомобилей у дилеров и дистрибьюторов не уменьшились и составляют около 500 тысяч машин. Более половины из них – автомобили китайских брендов.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в марте продажи новых автомобилей рухнули почти вдвое по сравнению с февралем, эксперты ожидают ухода с рынка ряда китайских брендов и массового банкротства автосалонов, а склады затоварились, что вынудило дилеров предлагать хорошие скидки; новые пошлины США на импортные автомобили, как отмечали эксперты, могут лишить европейский автопром статуса глобального экспортного хаба, Китай будет вынужден искать обходные пути доступа на американский рынок, а российский авторынок теоретически может выиграть от такой ситуации; также средняя цена на новый «Москвич-3» в России упала на 18,4%, составив 1,8 млн рублей, и этот автомобиль стал лидером по снижению стоимости в первом квартале 2025 года.