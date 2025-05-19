Восточная Европа получает собственное лицо. Оно может быть достаточно безобразным. Однако для России главное – насколько Польша и Румыния будут контролироваться нашими основными противниками в Британии, Германии и Франции. Пока результаты противостояния выглядят неопределенными.0 комментариев
Премьер Испании сравнил Россию и Израиль в рамках «Евровидения»
Глава испанского правительства уверен, что Израиль не должен был участвовать в европейском песенном конкурсе на фоне действующих решений о дисквалификации.
Глава испанского правительства Педро Санчес выразил мнение о недопустимости двойных стандартов в культуре, передает ТАСС.
Он отметил, что после начала спецоперации на Украине Россию попросили отказаться от международных состязаний, поэтому Израиль также не должен был участвовать в «Евровидении-2025». Санчес заявил: «Потому что мы не можем допустить двойных стандартов, даже в культуре».
Победу в этом году одержал австрийский исполнитель Йоханнес Питч (JJ). Решением Европейского вещательного союза Россия с 2022 года отстранена от конкурса, однако в 2025 году в Москве пройдет возрожденное «Интервидение».
Среди стран ЕС Испания занимает жесткую позицию в отношении Израиля на фоне обострения ближневосточного конфликта. Санчес 17 мая объявил о намерении Мадрида предложить Международному суду ООН рассмотреть вопрос о доступе гуманитарной помощи в сектор Газа.
Как писала газета ВЗГЛЯД, бывшие участники «Евровидения» потребовали от организаторов конкурса отстранить Израиль от участия. Организаторы конкурса в Базеле запретили артистам использовать флаг Евросоюза на сцене, разрешив демонстрировать его только зрителям.