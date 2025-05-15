Еврокомиссар осудил запрет флага ЕС на сцене «Евровидения»

Стало известно о запрете флага ЕС для исполнителей на «Евровидении»

Tекст: Мария Иванова

Европейский союз выразил недовольство правилами конкурса «Евровидение», запрещающими артистам выходить на сцену с флагом ЕС, передает Politico.

Комиссар ЕС по культуре Гленн Микаллеф заявил: «Европейский флаг – это наши ценности, наша идентичность, инклюзивность и гражданство почти полумиллиарда людей. Если национальные флаги допустимы на сцене, то европейский флаг тоже должен быть».

В прошлом году в Мальме флаг ЕС, наряду с другими ненциональными символами, был полностью запрещен. В этом году организаторы – Швейцарская телерадиокомпания и Европейский вещательный союз – пошли на уступки и разрешили зрителям использовать флаг ЕС в зале, но артисты по-прежнему не имеют такого права.

На сцене, в грин-румах и на торжественной дорожке допускаются только национальные флаги участвующих стран. Под тот же запрет попали и другие символы, например, радужный флаг, который ранее был заметной частью конкурса.

Микаллеф выразил мнение, что молодым европейцам не нужно разрешение, чтобы показывать свою идентичность, и если флагу ЕС не дадут места на сцене, он должен стать «самым громким символом среди зрителей».

Организаторы «Евровидения» утверждают, что конкурс вне политики, однако политические вопросы регулярно оказываются в центре внимания. В прошлом году финал сопровождали массовые протесты с палестинскими флагами, а выступление участницы от Израиля сопровождалось смешанной реакцией публики.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в этом году в проморолике к полуфиналу конкурса в Швейцарии среди архивных кадров появились известные участницы от России, выступившие на «Евровидении» в 2012 году.

Ранее Музыканты группы Ziferblat отметили, что только участники из Литвы и Португалии во время «Евровидения» выразили Украине личную поддержку, остальные ограничились формальными словами.

В прошлом году команду, представлявшую Украину на «Евровидении», оштрафовали за провокацию с лозунгами на футболках.