В этом году, в июне, исполнится 75 лет с начала Корейской войны. На фоне новостей об участии бойцов из КНДР в освобождении Курской области далёкие события 1950-1953 годов обретают неожиданную актуальность.2 комментария
Еврокомиссар осудил запрет флага ЕС на сцене «Евровидения»
Стало известно о запрете флага ЕС для исполнителей на «Евровидении»
Организаторы песенного конкурса «Евровидение» в Базеле запретили артистам использовать флаг Евросоюза на сцене, разрешив демонстрировать его только зрителям.
Европейский союз выразил недовольство правилами конкурса «Евровидение», запрещающими артистам выходить на сцену с флагом ЕС, передает Politico.
Комиссар ЕС по культуре Гленн Микаллеф заявил: «Европейский флаг – это наши ценности, наша идентичность, инклюзивность и гражданство почти полумиллиарда людей. Если национальные флаги допустимы на сцене, то европейский флаг тоже должен быть».
В прошлом году в Мальме флаг ЕС, наряду с другими ненциональными символами, был полностью запрещен. В этом году организаторы – Швейцарская телерадиокомпания и Европейский вещательный союз – пошли на уступки и разрешили зрителям использовать флаг ЕС в зале, но артисты по-прежнему не имеют такого права.
На сцене, в грин-румах и на торжественной дорожке допускаются только национальные флаги участвующих стран. Под тот же запрет попали и другие символы, например, радужный флаг, который ранее был заметной частью конкурса.
Микаллеф выразил мнение, что молодым европейцам не нужно разрешение, чтобы показывать свою идентичность, и если флагу ЕС не дадут места на сцене, он должен стать «самым громким символом среди зрителей».
Организаторы «Евровидения» утверждают, что конкурс вне политики, однако политические вопросы регулярно оказываются в центре внимания. В прошлом году финал сопровождали массовые протесты с палестинскими флагами, а выступление участницы от Израиля сопровождалось смешанной реакцией публики.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в этом году в проморолике к полуфиналу конкурса в Швейцарии среди архивных кадров появились известные участницы от России, выступившие на «Евровидении» в 2012 году.
Ранее Музыканты группы Ziferblat отметили, что только участники из Литвы и Португалии во время «Евровидения» выразили Украине личную поддержку, остальные ограничились формальными словами.
В прошлом году команду, представлявшую Украину на «Евровидении», оштрафовали за провокацию с лозунгами на футболках.