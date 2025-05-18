Женщина после сорока – это не компромисс. Это выбор в пользу глубины. В пользу устойчивости, осознанности и настоящей близости. У нее другая энергия – спокойная, принимающая.12 комментариев
Экзитполы: Во второй тур выборов в Польше прошли Тшасковский и Навроцкий
Экзитполы: Тшасковский и Навроцкий вышли во второй тур выборов в Польше
Ни один из кандидатов на пост президента Польши не смог получить более половины голосов по итогам первого тура голосования, поэтому 1 июня состоится второй тур, в котором встретятся Рафал Тшасковский и Кароль Навроцкий.
Данные экзитполов, обнародованные после закрытия избирательных участков, в Польше показали, что ни один из кандидатов в президенты не набрал необходимые 50% голосов для однозначной победы в первом туре, сообщает PolskieRadio24.
«Мэр Варшавы Рафал Тшасковский от правящей «Гражданской коалиции» с результатом 30,8% голосов и представитель оппозиционной партии «Право и справедливость» Кароль Навроцкий с 29,1% прошли во второй тур», – сказано в материале.
Предполагаемая явка избирателей составила 66,8%.
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в начале дня в Польше открылись 32 тыс. избирательных участков, где более 29 млн граждан сделают свой выбор президента из 13 кандидатов.
До этого сообщалось, что в Польше фиксировались нарушения тишины перед выборами президента. При этом кандидат в президенты Польши Мачей Мацяк заявлял о своем восхищении президентом России Владимиром Путиным.