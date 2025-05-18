Экзитполы: Во второй тур выборов в Польше прошли Тшасковский и Навроцкий

Экзитполы: Тшасковский и Навроцкий вышли во второй тур выборов в Польше

Tекст: Ирма Каплан

Данные экзитполов, обнародованные после закрытия избирательных участков, в Польше показали, что ни один из кандидатов в президенты не набрал необходимые 50% голосов для однозначной победы в первом туре, сообщает PolskieRadio24.

«Мэр Варшавы Рафал Тшасковский от правящей «Гражданской коалиции» с результатом 30,8% голосов и представитель оппозиционной партии «Право и справедливость» Кароль Навроцкий с 29,1% прошли во второй тур», – сказано в материале.

Предполагаемая явка избирателей составила 66,8%.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в начале дня в Польше открылись 32 тыс. избирательных участков, где более 29 млн граждан сделают свой выбор президента из 13 кандидатов.

До этого сообщалось, что в Польше фиксировались нарушения тишины перед выборами президента. При этом кандидат в президенты Польши Мачей Мацяк заявлял о своем восхищении президентом России Владимиром Путиным.