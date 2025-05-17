Позиции, с которыми Москва и Киев вышли на переговоры, диаметрально противоположны. Однако переговоры все равно продолжатся. Потому что сторонам нужен сам переговорный процесс – чтобы выиграть в грандиозной переговорной игре.5 комментариев
Сбежавшую из-под домашнего ареста обвиняемую в терроризме отправили в СИЗО
Суд отправил в СИЗО обвиняемую в терроризме студентку после попытки побега
Останкинский суд Москвы принял решение перевести обвиняемую в терроризме студентку Полину Костикову из-под домашнего ареста в следственный изолятор после ее попытки побега в Грузию.
Останкинский суд Москвы принял решение перевести обвиняемую Полину Костикову из-под домашнего ареста в следственный изолятор, передает РИА «Новости».
Костикова является студенткой второго курса Государственного университета просвещения и обвиняется в участии в террористической организации, признанной таковой по российскому законодательству.
Судебные материалы указывают, что девушка нарушила условия домашнего ареста и попыталась скрыться, чтобы пересечь российско-грузинскую границу. Ее задержали сотрудники ДПС, когда она ехала в автомобиле.
Следствие обратилось в суд с ходатайством об изменении меры пресечения, которое было удовлетворено 16 мая. Теперь Костиковой грозит от 10 до 20 лет лишения свободы по обвинению в участии в деятельности террористической организации.
Напомним, студентка Российского университета просвещения Полина Костикова была задержана по делу о вербовке молодежи для участия в террористической организации «Русский добровольческий корпус» (РДК, запрещен в России).