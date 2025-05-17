Позиции, с которыми Москва и Киев вышли на переговоры, диаметрально противоположны. Однако переговоры все равно продолжатся. Потому что сторонам нужен сам переговорный процесс – чтобы выиграть в грандиозной переговорной игре, которую сейчас проводят даже не два, а четыре участника.0 комментариев
Минкультуры Франции наградило Серебренникова орденом Почетного легиона
Российскому режиссеру Кириллу Серебренникову вручили звание Кавалера ордена Почетного легиона во Франции на церемонии в Каннах.
Министерство культуры Франции вручило режиссеру Кириллу Серебренникову высшую государственную награду страны, передает URA.RU. Торжественная церемония прошла в Каннах – режиссер удостоился звания Кавалера ордена Почетного легиона.
Министр культуры Франции Рашида Дати лично вручила награду Серебренникову. В сообщении telegram-канала режиссера отмечается: «Сегодня в Каннах… вручает Кириллу Серебренникову звание Кавалера ордена Почетного легиона. Поздравляем!».
Как писала газета ВЗГЛЯД, Кирилл Серебренников снял полнометражный фильм о нацистском преступнике Йозефе Менгеле. Фильм будет представлен на 78-м Каннском кинофестивале в мае 2025 года.