Анонсирована премьера фильма Серебренникова о Менгеле на Каннском кинофестивале 2025 года

Tекст: Мария Иванова

Фильм Серебренникова «Исчезновение Йозефа Менгеле» станет одной из премьер 78-го Каннского кинофестиваля, передает ТАСС. Об этом во время пресс-конференции в Париже сообщил гендиректор конкурса Тьерри Фремо.

Роль Менгеле в картине исполнил немецкий актер Аугуст Диль, известный игрой в фильме «Мастер и Маргарита».

Серебренников регулярно участвует в Каннском кинофестивале. Так, в прошлом году на фестивале была показана его лента «Лимонов, баллада об Эдичке», посвященная российскому писателю Эдуарду Лимонову.

78-й Каннский кинофестиваль пройдет с 13 по 24 мая 2025 года. В этом году председателем жюри выбрана французская актриса Жюльет Бинош. Почетную «Золотую пальмовую ветвь» за вклад в кино получит американский актер Роберт Де Ниро, чья карьера началась в 1960-х годах и включает 110 фильмов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в 2022 году в основной конкурс 75-го Каннского кинофестиваля была отобрана 21 кинолента, и его открыла международная премьера картины российского режиссера Кирилла Серебренникова «Жена Чайковского».

Между тем Олаф Шольц в своб бытность канцлером Германии посетил спектакль BAROCCO российского режиссера Кирилла Серебренникова в театре Талия в Гамбурге, однако из-за Виктора Орбана чуть не опоздал, как сообщил сам режиссер.