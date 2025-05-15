Глава Минтруда пообещал благоприятное распределение выходных в 2026 году

Котяков спрогнозировал распределение праздничных и выходных в 2026 году

Tекст: Ирма Каплан

Распределение праздничных и нерабочих дней в 2026 году будет благоприятным, отметил глава Минтруда России Антон Котяков, комментируя производственный календарь, согласно которому, в 2025 году 247 рабочих дней и 118 нерабочих, из которых 14 – праздничные, передает РИА «Новости».

«Я думаю, там тоже все будет хорошо», – отметил министр, чье ведомство работает над распределением праздничных и нерабочих дней в 2026 году.

В текущем году остаются праздничные дни с 12 по 15 июня на День России и со 2 по 4 ноября на День народного единства. Некоторые праздничные даты совпали с выходными, поэтому их перенесли: 4 января на 2 мая, 5 января на 31 декабря, 23 февраля на 8 мая, 8 марта на 13 июня, 1 ноября на 3 ноября.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в Госдуме разработали законопроект о сокращении рабочей недели на один час для повышения качества жизни работников.