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В Германии обнаружили огромную грифовую черепаху весом 12 кг
В Германии в шахте нашли огромную аллигаторовую черепаху из Центральной Америки
Рабочие из Келлингхузена на севере Германии случайно обнаружили в дренажной шахте аллигаторовую черепаху весом 12 кг, способную нападать даже на собак.
В дренажной шахте небольшого городка Келлингхузен на севере Германии рабочие обнаружили огромную аллигаторовую черепаху весом 12 кг, передает Bild.
Рептилию нашли во время очистки шахты на участке у реки Штер: черепаха пряталась в кустах и водорослях в ожидании добычи. После поимки животное поместили в ящик и перевезли в Центр сохранения дикой природы и видов в Спаррисхопе, отмечает ТАСС.
Грифовые черепахи обитают в реках Центральной Америки и представляют опасность для мелких животных, включая уток, лягушек и даже собак. Специалист Кристиан Эрдманн предположил, что это животное выпустили в природу незаконно, а некоторое время оно могло жить в реке Штёр, питаясь рыбой и раками.
В данный момент черепаху по кличке Габи разместили в огражденном пруду. Хотя ее вес составляет 12 кг, взрослые особи могут достигать 100 кг и иметь панцирь длиной до 70 см, что делает этот вид самой крупной пресноводной черепахой в мире. Мощная челюсть этой рептилии делает ее особенно опасной.
В Германии запрещено содержать аллигаторовых черепах в домашних условиях. Сейчас Эрдманн занят поиском для Габи нового дома. «Мы надеемся найти зоопарк, который возьмет Габи под свою опеку», – отметил он.
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