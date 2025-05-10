В Германии обнаружили огромную грифовую черепаху весом 12 кг

В Германии в шахте нашли огромную аллигаторовую черепаху из Центральной Америки

Tекст: Мария Иванова

В дренажной шахте небольшого городка Келлингхузен на севере Германии рабочие обнаружили огромную аллигаторовую черепаху весом 12 кг, передает Bild.

Рептилию нашли во время очистки шахты на участке у реки Штер: черепаха пряталась в кустах и водорослях в ожидании добычи. После поимки животное поместили в ящик и перевезли в Центр сохранения дикой природы и видов в Спаррисхопе, отмечает ТАСС.

Грифовые черепахи обитают в реках Центральной Америки и представляют опасность для мелких животных, включая уток, лягушек и даже собак. Специалист Кристиан Эрдманн предположил, что это животное выпустили в природу незаконно, а некоторое время оно могло жить в реке Штёр, питаясь рыбой и раками.

В данный момент черепаху по кличке Габи разместили в огражденном пруду. Хотя ее вес составляет 12 кг, взрослые особи могут достигать 100 кг и иметь панцирь длиной до 70 см, что делает этот вид самой крупной пресноводной черепахой в мире. Мощная челюсть этой рептилии делает ее особенно опасной.

В Германии запрещено содержать аллигаторовых черепах в домашних условиях. Сейчас Эрдманн занят поиском для Габи нового дома. «Мы надеемся найти зоопарк, который возьмет Габи под свою опеку», – отметил он.

Как писала газета ВЗГЛЯД, американские палеонтологи установили, что неприхотливость в питании помогала крокодилообразным выживать 230 млн лет, несмотря на два массовых вымирания на планете.

Между тем гостья отеля в городе Флиссинген в Нидерландах обнаружила в своем номере спящего тюленя.