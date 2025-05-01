Предложение Николая Патрушева о референдуме в Одессе и других регионах Украины о самоопределении возможно лишь в одном единственном случае – если к моменту референдумов украинская территория будет находиться под контролем российской армии. Которая даст возможность жителям исторических российских регионов (не только Одессы) сделать исторический выбор.5 комментариев
Стало известно о планах США вооружить армию дальнобойными ракетами
Министр обороны США Пит Хегсет поручил провести реформу системы закупок, предусматривающую модернизацию армии и внедрение ракет большой дальности.
Реформа закупочной системы и преобразование армии США предусмотрены новым поручением министра обороны Пита Хегсета, передает РИА «Новости». Согласно заявлению на сайте Пентагона, главной задачей станет оснащение войск дальнобойными ракетами к 2027 году.
В заявлении Хегсета отмечается, что министру армии Дэниелу Дрисколлу поручено поставить на вооружение ракеты, способные поражать движущиеся наземные и морские цели, к 2027 году. «Чтобы ускорить создание потенциала, обеспечивающего победу в войне, министру армии поручено поставить на вооружение ракеты большой дальности, способные поражать движущиеся наземные и морские цели к 2027 году», – говорится в заявлении.
Среди других задач выделяются: поставка беспилотных систем и средств поражения в каждую дивизию к 2026 году, внедрение управления на основе искусственного интеллекта к 2027 году и развитие промышленной базы до уровня, позволяющего производить достаточные запасы боеприпасов к 2028 году. Также Минобороны США поручило прекратить закупки устаревших систем, отменить или сократить неэффективные программы, а также отказаться от невыгодных контрактов. В числе приоритетов названа стратегическая перегруппировка сил для усиления сдерживания и быстрой мобилизации на случай необходимости в Индо-Тихоокеанском регионе.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ВМС США отказались от дальнейшей разработки гиперзвуковой ракеты HALO, Евросоюз попросил США развернуть на своей территории дальнобойное гиперзвуковое оружие, а разрешение Украине использовать американские ракеты ATACMS для ударов по России стало, по оценкам экспертов, началом третьей мировой войны.