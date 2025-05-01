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    Правда о блэкауте в ЕС может быть опасна
    Юшков назвал «белые пятна» в ресурсном соглашении США и Украины
    Силовики сообщили о колоссальных потерях элитного отряда ССО ВСУ
    Келлог сообщил о согласии Киева на 22 условия США
    Сальдо: ВСУ добивали раненных на рынке в Алешках FPV-дронами
    ВСУ отобрали жилье у русскоязычных жителей Херсона
    Примаков назвал хамским отстранение России от празднования Победы в ФРГ
    Стало известно о возможном участии представителя США в Параде Победы
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    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Москва хочет дать украинцам выбор

    Предложение Николая Патрушева о референдуме в Одессе и других регионах Украины о самоопределении возможно лишь в одном единственном случае – если к моменту референдумов украинская территория будет находиться под контролем российской армии. Которая даст возможность жителям исторических российских регионов (не только Одессы) сделать исторический выбор.

    5 комментариев
    Глеб Простаков Глеб Простаков Крым ляжет в основу новой геополитической реальности

    Новый крымский консенсус способен окончательно разрушить систему международной изоляции России, планомерно выстраиваемую Западом с 2014 года. Признание Крыма зафиксирует приоритет безопасности великих держав над территориальной целостностью государств.

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    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв В мире начинается игра в империи

    Изменения в современном мире заставляют задуматься о том, что имперский порядок не такой уж морально устаревший. А империи могут вернуться в мировую политику не только в виде мрачных теней прошлого.

    10 комментариев
    1 мая 2025, 14:44 • Новости дня

    Стало известно о планах США вооружить армию дальнобойными ракетами

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Министр обороны США Пит Хегсет поручил провести реформу системы закупок, предусматривающую модернизацию армии и внедрение ракет большой дальности.

    Реформа закупочной системы и преобразование армии США предусмотрены новым поручением министра обороны Пита Хегсета, передает РИА «Новости». Согласно заявлению на сайте Пентагона, главной задачей станет оснащение войск дальнобойными ракетами к 2027 году.

    В заявлении Хегсета отмечается, что министру армии Дэниелу Дрисколлу поручено поставить на вооружение ракеты, способные поражать движущиеся наземные и морские цели, к 2027 году. «Чтобы ускорить создание потенциала, обеспечивающего победу в войне, министру армии поручено поставить на вооружение ракеты большой дальности, способные поражать движущиеся наземные и морские цели к 2027 году», – говорится в заявлении.

    Среди других задач выделяются: поставка беспилотных систем и средств поражения в каждую дивизию к 2026 году, внедрение управления на основе искусственного интеллекта к 2027 году и развитие промышленной базы до уровня, позволяющего производить достаточные запасы боеприпасов к 2028 году. Также Минобороны США поручило прекратить закупки устаревших систем, отменить или сократить неэффективные программы, а также отказаться от невыгодных контрактов. В числе приоритетов названа стратегическая перегруппировка сил для усиления сдерживания и быстрой мобилизации на случай необходимости в Индо-Тихоокеанском регионе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ВМС США отказались от дальнейшей разработки гиперзвуковой ракеты HALO, Евросоюз попросил США развернуть на своей территории дальнобойное гиперзвуковое оружие, а разрешение Украине использовать американские ракеты ATACMS для ударов по России стало, по оценкам экспертов, началом третьей мировой войны.

    29 апреля 2025, 12:36 • Новости дня
    Военный эксперт объяснил решение Индии заменить МиГ-29К французскими Rafale

    Военный эксперт Шурыгин: Индия меняет МиГ-29К на французские Rafale по трем причинам

    Военный эксперт объяснил решение Индии заменить МиГ-29К французскими Rafale
    @ Александр Рюмин/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    Решение Нью-Дели заменить МиГ-29К/КУБ истребителями Rafale не скажется на военно-техническом сотрудничестве Индии и России. Такое мнение в разговоре с газетой ВЗГЛЯД высказал военный эксперт Владислав Шурыгин. Он объяснил закупку Индией французских машин тремя причинами.

    «Решение индийского руководства заменить самолеты МиГ-29К/КУБ французскими Rafale связано с тремя факторами», – считает военный эксперт Владислав Шурыгин. Первый – политика Нью-Дели по диверсификации поставщиков вооружений и военной техники.

    «Индия ориентирована на российский рынок, но последние 15 лет власти стараются проводить свой курс таким образом, чтобы не зависеть только от одной страны-производителя. В сфере истребительной авиации они – помимо Москвы – сотрудничают с Парижем и другими государствами», – уточнил собеседник.

    На этом фоне он указал на призывы США к Индии закупать F-35. Однако, как отметил Шурыгин, американский самолет – «очень дорогой и крайне переоцененный». Отсюда вытекает второй фактор, почему индийское руководство заменяет «МиГи» на Rafale – доступность истребителей. «Французская машина достаточно «возрастная», и она, что называется, по карману Дели», – пояснил эксперт.

    Наконец, третий фактор – опасение вторичных санкций: «Поскольку на сегодняшний день Москва находится под всевозможными рестрикциями, то, возможно, Индия просто опасается закупать российскую технику». По его оценкам, в связи с нынешней сделкой между Нью-Дели и Парижем не возникнет каких-либо последствий для военно-технического сотрудничества Индии и России.

    «Говорить о том, что индийские власти откажутся от нашего оружия или истребителей, – это ерунда. Первоочередная задача России в настоящее время – насыщать свои Вооруженные силы новой техникой. А поставки за границу, я думаю, начнут восстанавливаться и активизироваться после окончания спецоперации», – заключил Шурыгин.

    Ранее правительство Индии заключило с Францией контракт на поставку 26 истребителей Rafale-M и Rafale-D. Как сообщило минобороны республики, сумма сделки составила 630 млрд индийских рупий (более 7,4 млрд долларов).

    Ожидается, что разработанные французской компанией Dassault Aviation самолеты заменят палубные истребители МиГ-29K и МиГ-29KУБ, которые базируются на индийских авианосцах Vikramaditya и Vikrant. Замену им Индия начала искать на фоне «приближающихся сроков их вывода из эксплуатации», пишет The Hindu.

    Как уточнило индийское военное ведомство, из 26 самолетов 22 представляют собой палубные одноместные боевые Rafale-M, а еще четыре – это двухместные тренировочные Rafale-D. Истребители будут поставлять с 2028 по 2030 год, а экипаж пройдет обучение во Франции и Индии. Сейчас в стране уже эксплуатируют 36 самолетов Rafale, приобретенных у Парижа в 2016 году.

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    30 апреля 2025, 17:59 • Новости дня
    Болгарский политик заявил о поставленном США неисправном F-16

    Борисов сообщил о неисправности доставленного из США в Болгарию истребителя F-16

    Болгарский политик заявил о поставленном США неисправном F-16
    @ EPA/TASS

    Tекст: Ирма Каплан

    Первый американский истребитель F-16, прибывший в Болгарию в апреле, оказался неисправен, из-за чего не сможет участвовать в военном параде в мае, заявил лидер партии ГЕРБ («Граждане за европейское развитие Болгарии») Бойко Борисов.

    Бывший премьер Болгарии и лидер партии ГЕРБ («Граждане за европейское развитие Болгарии») Бойко Борисов раскритиковал первый доставленный из США истребитель F-16, заявив о его неисправности во время беседы с журналистами в испанской Валенсии, передает bTV News.

    Борисов заявил, что президент Болгарии Румен Радев якобы сообщил журналистам о том, что «этот новый F-16 неисправен и не летает», а также призвал уволить главу ВВС Николая Русева, назвав его личным другом президента.

    «Как мы примем разваливающийся самолет за 100 млн долларов?» – возмущался Борисов на форуме Европейской народной партии.

    В ответ Радев напомнил, что закупка F-16 инициирована в 2019 году, когда Борисов был премьер-министром, и посоветовал привлечь средства на обслуживание американских истребителей вместо громкой критики правительства.

    Министр обороны Атанас Запрянов опроверг слухи о том, что самолет подержанный. Он добавил, что из США в Болгарию отправлен второй истребитель F-16 из восьми, которые страна приобрела по первому контракту в 2019 году, стоимостью 1,26 млрд долларов.

    Первый F-16 Block 70 приземлился в Болгарии 2 апреля на третьей авиабазе в Граф-Игнатиево, он является учебно-боевым (двухместным) самолетом. Позже с США был заключен второй контракт на восемь истребителей F-16.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Бельгия ожидает первые истребители F-35 из США к октябрю текущего года, после того как завершатся поставки старых бельгийских F-16 на Украину.

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    1 мая 2025, 13:30 • Видео
    «Людоловов» Украины настигла расплата

    В украинском генштабе заявили, что сотрудники так называемых ТЦК (в народе – «людоловы») без боевого опыта будут отправлены на фронт. Иными словами, пойдут в «мясные штурмы» в компании людей, которых они отлавливали на улицах украинских городов.

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    29 апреля 2025, 06:38 • Новости дня
    Греция сообщила о требовании США о передаче ЗРК Patriot Украине
    Греция сообщила о требовании США о передаче ЗРК Patriot Украине
    @ imago stock&people/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Греческие власти столкнулись с усиленным давлением Вашингтона по вопросу передачи Киеву ЗРК Patriot, размещенных сейчас в Саудовской Аравии, пишет Kathimerini.

    По данным издания, США аргументируют свою позицию тем, что в связи с возможным сокращением американской поддержки Киева европейские страны должны взять на себя большую ответственность за военную помощь Украине, передает РИА «Новости».

    Отмечается, что Афины, формирующие собственную систему противовоздушной обороны, не могут отказаться от столь ценных систем вооружения.

    Газета подчеркивает, что греческие власти пытаются лавировать между изменившейся позицией Вашингтона и необходимостью сохранить важные элементы национальной безопасности.

    Помимо ЗРК Patriot, США также добиваются от Греции участия греческого фрегата в операции против хуситов в Аденском заливе.

    Источник отмечает, что Афинам сложнее отказать по этому вопросу, поскольку эта миссия призвана обеспечивать безопасность торгового судоходства, что имеет стратегическое значение для греческой экономики.

    Ранее греческий портал Pronews сообщил, что Греция может передать Украине системы Patriot, если США предоставят финансовую компенсацию и гарантии безопасности от Турции. Однако это заявление опровергло правительством.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Россия предлагала укреплять взаимодействие с Грецией в рамках Совета Безопасности ООН, что подчеркнуло значимость совместной работы для обеспечения международной безопасности.

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    1 мая 2025, 04:31 • Новости дня
    Трамп заявил Зеленскому о превосходстве России и предложил сделку

    Трамп в Ватикане призвал Зеленского заключить сделку по ресурсам Украины

    Трамп заявил Зеленскому о превосходстве России и предложил сделку
    @ Jim LoScalzo/CNP/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Американский лидер предложил Владимиру Зеленскому оформить соглашение по украинским ресурсам, подчеркнув крупные масштабы и силу России.

    Как передает РИА «Новости», Дональд Трамп в интервью телеканалу NewsNation рассказал о встрече с Владимиром Зеленским в Ватикане. По словам Трампа, он заявил украинскому президенту, что заключение сделки по ресурсам Украины будет целесообразным, поскольку «Россия намного больше и сильнее».

    Трамп также подчеркнул, что после модернизации армии США Россия «и близко не так сильна, как США». Ранее Минфин США сообщил о подписании сделки по природным ресурсам между США и Киевом.

    Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что боеготовность российской армии и оборонно-промышленного комплекса находится на высочайшем уровне. В Кремле отмечали, что Россия не угрожает другим странам, но готова реагировать на потенциально опасные для ее интересов действия.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Дональд Трамп заявил, что президент России Владимир Путин был для него более удобным партнером, чем Владимир Зеленский, а также подчеркнул существенное военное превосходство России над Украиной и выразил стремление завершить конфликт.

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    30 апреля 2025, 23:44 • Новости дня
    Келлог сообщил о согласии Киева на 22 условия США

    Украина согласилась на 22 условия мирного урегулирования, предложенные США

    Келлог сообщил о согласии Киева на 22 условия США
    @ Hennadii Minchenko/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    На лондонской встрече американская сторона озвучила для Киева 22 условия по украинскому урегулированию, которые получили одобрение украинских представителей.

    Заявление об итогах переговоров привел спецпосланник президента США Дональда Трампа Кит Келлог, сообщает ТАСС. Он рассказал, что в британской столице прошла встреча между американской, украинской и европейской делегациями, на которой обсудили 22 пункта урегулирования на Украине.

    «Я прибыл из Лондона на прошлой неделе, где мы проводили заседание с украинской командой и с европейцами. У нас были 22 конкретных условия, они на них согласились», – заявил Келлог телеканалу Fox News.

    Ранее в правительстве Британии уточняли, что переговоры на уровне министров иностранных дел были перенесены, а встреча прошла на более низком уровне. США представлял Келлог.

    По информации The Daily Telegraph, обсуждавшиеся предложения включали признание российского суверенитета над Крымом. Дональд Трамп после встречи характеризовал требования о возврате всех утраченных Украиной территорий как «нелепые».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, спецпосланник США Кит Келлог опроверг публикацию The Times о якобы обсуждении разделения Украины, пояснив, что речь шла лишь о зонах ответственности союзных сил; Келлог также заявил, что вопрос о присоединении Украины к Североатлантическому альянсу давно не рассматривается и не стоит на повестке; кроме того, по словам Келлога, конфликт на Украине находится на грани прекращения огня.

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    1 мая 2025, 04:43 • Новости дня
    Десантники ВСУ сдались в плен российским военным под Горналем

    Двое украинских десантников были взяты в плен бойцами 22-го мотострелкового полка

    Десантники ВСУ сдались в плен российским военным под Горналем
    @ Павел Лисицын/РИА Новости

    Tекст: Денис Тельманов

    Украинские десантники, мобилизованные в январе, оказались в плену в Курской области после четырех дней пребывания на территории России.

    Двое военнослужащих 78-го отдельного десантно-штурмового полка ВСУ были взяты в плен бойцами 22-го мотострелкового полка 44-го армейского корпуса ВС России под Горналем, передает РИА «Новости». Офицер группировки «Север» с позывным «Витязь» сообщил, что десантникам было поручено пересечь границу из города Сумы и действовать на территории Курской области.

    По его словам, пленные заявили на допросе, что были насильно мобилизованы 14 января 2025 года, а в Горнале находились всего четыре дня до того, как оказались в плену. Офицер добавил: «Пленные говорят, что командование их, как и их сослуживцев, попросту бросило на произвол судьбы и использовало в качестве пушечного мяса».

    Собеседник агентства подчеркнул, что украинских военных не обеспечили необходимыми средствами поддержки, что, по мнению пленных, стало причиной их быстрой сдачи.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские силовики сообщили о попытках солдат элитной бригады ВСУ сбежать из монастыря в Курской области на Украину, несмотря на существенные потери, а российские войска заблокировали остатки сил ВСУ в селе Горналь, отрезав пути отхода противника.

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    29 апреля 2025, 22:13 • Новости дня
    Трамп назвал Россию намного большей военной силой, чем Украину

    Трамп заявил о значительном превосходстве России над Украиной в военной сфере

    Трамп назвал Россию намного большей военной силой, чем Украину
    @ Jim LoScalzo/CNP/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент США подчеркнул крупное военное превосходство России по сравнению с Украиной и выразил стремление завершить конфликт.

    Россия представляет собой очень большую военную силу, в отличие от Украины, заявил президент США Дональд Трамп в интервью журналисту Гленну Беку, передает РИА «Новости».

    «Россия является очень большой военной силой, а Украина – нет», – отметил Трамп.

    Он добавил, что пытается завершить конфликт на Украине, назвав его «очень плохим», и подчеркнул: «И я в действительности заканчиваю его».

    Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин подтвердил готовность российской стороны к переговорам с Украиной без предварительных условий на встрече с представителем президента США Стивом Уиткоффом.

    Кроме того, Кремль объявил о перемирии по случаю 80-летия Победы – с 7 по 10 мая будут остановлены все боевые действия. По словам Пескова, Москва пока не получила ответа от украинской стороны по поводу присоединения к перемирию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Дональд Трамп не исключил возможность поддержки Украины в конфликте с Россией, при этом отметив разногласия с Владимиром Зеленским, а также подчеркнул, что предпринимает более серьезные меры давления на Москву по урегулированию ситуации на Украине, чем это известно общественности, и заявил, что Украину ждет разгром, но он пытается ее спасти.

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    29 апреля 2025, 22:18 • Новости дня
    Трамп признался, что ему проще общаться с Путиным, чем с Зеленским

    Трамп заявил о большей легкости взаимодействия с Путиным по сравнению с Зеленским

    Трамп признался, что ему проще общаться с Путиным, чем с Зеленским
    @ Jim LoScalzo/CNP/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    В интервью американскому журналисту Дональд Трамп отметил, что российский президент Владимир Путин оказался для него более удобным партнером, чем Владимир Зеленский.

    Президент США Дональд Трамп признался, что ему было проще вести дела с российским президентом Владимиром Путиным, чем с Владимиром Зеленским, передает РИА «Новости».

    В интервью Гленну Беку Трамп заявил: «Я думаю, он готов заключить сделку, и я бы сказал, что до сих пор с ним проще иметь дело, чем с Зеленским».

    Кроме того, Трамп раскритиковал Зеленского за поведение во время визита в Белый дом, когда украинский лидер, по его словам, начал повышать голос, требуя больше помощи в сфере безопасности.

    Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин подтвердил готовность к переговорам с Украиной без предварительных условий. Кроме того, Россия объявила перемирие в честь 80-летия Победы, однако, по данным Кремля, Киев пока не отреагировал на это предложение.

    В феврале Трамп резко отчитал Зеленского в Белом доме, когда тот приехал на подписание соглашения по украинским недрам, потребовав согласиться на прекращение огня и прекратить критику в адрес Путина.

    Вице-президент США Джей Ди Вэнс охарактеризовал Зеленского как неблагодарного агитатора, после чего украинскую делегацию попросили покинуть Белый дом. Позже Зеленский выразил сожаление о случившемся и заявил о готовности к переговорам.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Дональд Трамп заявил, что Украину ждет разгром, однако он пытается ее спасти, а Владимир Зеленский в ходе встречи в Риме 26 апреля обратился к нему с просьбой о дополнительном вооружении, при этом сам диалог в Ватикане прошел в конструктивной атмосфере и без прежней напряженности.

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    29 апреля 2025, 10:45 • Новости дня
    WSJ узнала о нехватке артиллерии и личного состава в рядах ВСУ

    WSJ: ВСУ остались без помощи США и вряд ли удержат линию фронта

    Tекст: Ирма Каплан

    Потеря американского арт-оружия и дефицит личного состава ВСУ могут в ближайшие месяцы лишить украинских военных возможности удерживать линию фронта, пишет WSJ.

    Украинские военные через несколько месяцев не смогут удерживать линию фронта из-за сокращения поставок американского оружия и нехватки личного состава, пишет Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на венского аналитика Франца-Штефана Гади.

    «Россия надеется, что более теплая погода усилит весеннее наступление, которое идет на спад. Укрепление почвы и растущая листва могут помешать усилиям Украины по удержанию линии соприкосновения», – говорится в статье.

    Гади напоминает, что ВСУ вскоре лишатся большей части американской артиллерии, а новый пакет военной помощи, требующий одобрения Конгресса, вряд ли поступит в ближайшие месяцы, которые будут для украинской стороны непростыми.

    «Артиллерия из США, скорее всего, закончится, а республиканцы вряд ли одобрят новый пакет помощи Киеву... Как только это произойдет, украинцам придется снизить темп стрельбы... что затруднит для Украины удержание линии фронта с таким малым количеством людей», – приводит выдержку из статьи РИА «Новости».

    Аналитик отказывает ВСУ даже в эффективности наращивания производства беспилотников. По его словам, ситуация на поле боя для Киева становится настолько неблагоприятной, что  удары дронов не смогут компенсировать нехватку личного состава.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российская армия 29 апреля захватила сразу три новых участка в Часовом Яре, что стало результатом новой активной фазы боев на этом направлении, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

    Украинские формирования попытались стабилизировать ситуацию за счет увеличения числа атак с применением ударных беспилотников, однако продвижение российских войск продолжается.

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    29 апреля 2025, 23:48 • Новости дня
    США выразили обеспокоенность участием военных КНДР в конфликте

    Госдеп США заявил о тревоге из-за вмешательства военных КНДР на Украине

    Tекст: Денис Тельманов

    Американские власти озвучили обеспокоенность по поводу участия военнослужащих КНДР в событиях на Украине, акцентировав на ответственности третьих стран.

    Руководитель пресс-службы Госдепартамента США Тэмми Брюс заявила, что Вашингтон обеспокоен прямым участием военных КНДР в украинском кризисе, передает ТАСС.

    По ее словам, Пхеньян не способствует урегулированию ситуации, а напротив – помогает продолжению конфликта между Россией и Украиной вместе с другими третьими странами.

    По словам Брюс, перемещение военных КНДР на территорию России и любая поддержка, которую Россия оказывает КНДР в ответ, должны быть немедленно прекращены.

    Представитель Госдепа подчеркнула, что ответственность за продолжение конфликта лежит и на Пхеньяне, и на других вовлеченных странах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Министерство иностранных дел Южной Кореи заявило о недопустимости военного сотрудничества России и КНДР, подчеркнув противоречие подобных действий международным нормам.

    Министерство иностранных дел Китая отказалось комментировать возможное участие северокорейских военных в событиях в Курской области, ограничившись заявлением о неизменности своей позиции.

    Лидер КНДР отметил самоотверженность военных страны, участвовавших в совместной с Россией операции по освобождению Курской области, и анонсировал установку памятника.

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    29 апреля 2025, 22:35 • Новости дня
    Стало известно о продаже Польше ракет на 1,33 млрд долларов

    Польша получила одобрение на покупку 400 ракет AIM-120D у США

    Tекст: Денис Тельманов

    Вашингтон согласовал крупную сделку по передаче Варшаве ракет средней дальности и дополнительного оборудования на сумму более одного миллиарда долларов.

    Госдепартамент США одобрил продажу Польше четырехсот ракет «воздух-воздух» средней дальности AIM-120D, а также сопутствующих логистических и поддерживающих элементов, сообщает агентство по оборонному сотрудничеству Пентагона, передает РИА «Новости».

    Точная сумма сделки составит около 1,33 млрд долларов. Как отмечается в заявлении, польское правительство ранее направило запрос на приобретение именно такого количества ракет вместе с необходимым оборудованием.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Польши Анджей Дуда открыл последний элемент американской системы ПРО в Европе – базу в Редзиково, прямо подтвердив, что размещенные в стране комплексы направлены против России.

    Дуда также предложил сотрудничество с Францией и США для включения Польши в программу ядерного зонтика и предоставления ядерного оружия; кроме того, он призывал Вашингтон переместить ядерное оружие на польскую территорию для повышения безопасности региона.

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    1 мая 2025, 08:06 • Новости дня
    ПВО России ночью сбили восемь украинских дронов над четырьмя областями

    Восемь беспилотников самолетного типа были сбиты в ночное время над Курской, Воронежской, Владимирской и Белгородской областями.

    Средства противовоздушной обороны уничтожили ночью восемь украинских беспилотников, передает РИА «Новости». По данным Минобороны, беспилотники были самолетного типа и были ликвидированы над Курской, Воронежской, Владимирской и Белгородской областями.

    В сообщении министерства уточняется, что над каждой из этих областей были сбиты по два беспилотника. Все цели были поражены дежурными расчетами ПВО.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Тульской области силовики предотвратили атаку дронами, а в Белгородской области российская ПВО сбила беспилотники ВСУ, кроме того, ПВО России также уничтожила F-16 ВВС Украины.

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    30 апреля 2025, 01:35 • Новости дня
    Министр Пакистана рассказал о готовящейся атаке Индии на страну

    Пакистанский министр сообщил о возможной атаке Индии в ближайшие часы

    Tекст: Денис Тельманов

    Министр информации Пакистана заявил о получении достоверных данных о готовящейся военной атаке Индии, связанной с недавним терактом в Джамму и Кашмире.

    Пакистан располагает подтверждением, что Индия намерена нанести военный удар в течение суток-полутора, используя инцидент в Пахалгаме как предлог, передает РИА «Новости». Министр информации Пакистана Аттаулла Тарар написал в соцсети X, что страна получила достоверную информацию о планах Нью-Дели атаковать в течение ближайших 24-36 часов.

    Тарар подчеркнул: «Пакистан располагает достоверной информацией о том, что Индия намеревается нанести военный удар в течение ближайших 24-36 часов, используя инцидент в Пахалгаме в качестве ложного предлога». Министр заверил, что в случае любой агрессии Исламабад даст решительный ответ.

    Обострение ситуации последовало вслед за терактом 22 апреля в Джамму и Кашмире, где вооруженные боевики атаковали туристов, погибли 25 индийцев и один гражданин Непала. Ответственность за нападение взяла на себя группировка, связанная с запрещенной в России «Лашкар-и-Тайба».

    В ответ на теракт индийские власти приняли меры против Пакистана, включая высылку военных атташе, приостановили действие договора о водных ресурсах в бассейне Инда и закрыли транзит через Аттари. В ответ Пакистан объявил о приостановке всех двусторонних соглашений, закрыл воздушное пространство для индийских авиакомпаний и пригрозил, что любые попытки лишить страну воды будут расцениваться как акт войны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, вооруженные силы Пакистана уничтожили индийский беспилотник на линии контроля в Кашмире на фоне недавних боестолкновений и дипломатических обострений, Пакистан укрепил свои войска в ответ на прогнозируемое наступление Индии, объявленное на высшем уровне в стране, а теракт в 2019 году спровоцировал боевые действия между Индией и Пакистаном, и нынешняя атака боевиков в Кашмире требует от индийских властей не менее жесткой реакции, вплоть до возможных ударов по лагерям боевиков.

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    30 апреля 2025, 02:37 • Новости дня
    КНДР провела испытания вооружений нового многоцелевого эсминца

    Испытания вооруженных систем эсминца «Чвэ Рен» прошли 28–29 апреля

    Tекст: Денис Тельманов

    Северокорейский эсминец «Чвэ Рен» прошел испытания различных видов вооружения, включая сверхзвуковые и стратегические крылатые ракеты.

    Как передает ТАСС, испытания боевой применимости систем вооружений эсминца «Чвэ Рен» прошли 28 и 29 апреля. Эсминец был спущен на воду на прошлой неделе, а за испытаниями наблюдал лично лидер КНДР Ким Чен Ын.

    Во время испытаний были проведены пуски сверхзвуковых и стратегических крылатых ракет, зенитных ракет, а также стрельба из 127-миллиметровой палубной автоматической пушки. Испытывалось противокорабельное тактическое управляемое оружие, палубные автоматические пушки, дымовые и радиоэлектронные пушки.

    Ким Чен Ын подчеркнул, что необходимо ускорить ядерное вооружение ВМС, чтобы обеспечить защиту государства и морского суверенитета от нынешних и возможных угроз.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, КНДР провела испытания новейшей зенитно-ракетной системы под руководством Ким Чен Ына, который отметил высокую надежность и быструю реакцию комплекса, а также выполнила успешный запуск крылатой ракеты для подводного базирования с возможностью нанесения ударов по наземным целям, что подтвердил лидер страны, кроме того, Северная Корея протестировала 240-миллиметровые снаряды для реактивных систем залпового огня, подтвердив эффективность автоматической стрельбы на максимальной дальности 67 км.

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    30 апреля 2025, 23:22 • Новости дня
    Белоусов поздравил военных за освобождение Нового в ДНР

    Белоусов поздравил 1-й гвардейский полк за успехи в ДНР

    Tекст: Денис Тельманов

    Министр обороны поздравил 1-й гвардейский мотострелковый полк с успешным участием в освобождении населенного пункта Новое, особо отметив мужество личного состава.

    Министр обороны Андрей Белоусов направил поздравление командованию и военнослужащим 1-го гвардейского Севастопольского мотострелкового полка, принимавшим участие в освобождении Нового, передает ТАСС. В поздравительной телеграмме Белоусов отметил, что полк взламывал глубоко эшелонированную оборону противника и доказал право носить звание «гвардейский» в тяжелых боях.

    Глава Минобороны подчеркнул, что решительные действия полка позволяют успешно отбрасывать противника и способствуют продвижению войск группировки «Запад». Более 900 военнослужащих полка получили государственные награды и ведомственные знаки отличия за проявленные мужество и героизм.

    Белоусов выразил благодарность за верность Родине и выразил уверенность в дальнейшем успешном выполнении задач спецоперации и защите национальных интересов России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, подразделения группировки «Запад» освободили населенный пункт Новое в Донецкой народной республике, а за неделю российские войска освободили еще несколько населенных пунктов в Курской и Запорожской областях, нанесли удары по инфраструктуре и уничтожили значительное количество техники и личного состава ВСУ.

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