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    Украинские выборы становятся делом России и США
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    Российские войска освободили Шевченко в ДНР и Новоегоровку в ЛНР
    На Западе напомнили Блинкену слова о России и Украине
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    Российского лыжника дисквалифицировали после победы на марафоне в Швейцарии
    Мнения
    Борис Акимов Борис Акимов Россия – империя любви

    Линия фронта проходит не между Россией и отдельно взятой территорией бывшего СССР. Война идет между мировой всепошлостью, перемалывающей все и вся в глобальное человечество без рода и племени, и империей-ковчегом, принимающим и сохраняющим народы планеты.

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    Игорь Караулов Игорь Караулов Современные идеологи Запада стали наследниками германского нацизма

    Волна целенаправленной русофобской пропаганды, вероятно, уже прошла. Такое впечатление, что теперь мы видим тот интеллектуальный и ментальный пейзаж, который она после себя оставила.

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    Сергей Худиев Сергей Худиев Избиратели Трампа сделали Америку снова двуполой

    Поскольку индустрия «производителей контента» была почти полностью захвачена «повесткой», возникало впечатление, что этот поезд остановить нельзя, и дальше будет только хуже. Однако против высказались люди, которых это больше всего достало – сами американцы.

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    20 января 2025, 13:48 • Новости дня

    Rebelion: Разрешение Украине бить ATACMS по России начало третью мировую

    Rebelion: Разрешение атак ATACMS по России стало началом третьей мировой войны

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Разрешение Украине использовать американские ракеты ATACMS для ударов по России стало началом третьей мировой войны, пишет испанское издание Rebelion.

    Как пишет Rebelion, решение президента США Джо Байдена дать Украине разрешение на удары по России дальнобойными ракетами ATACMS фактически знаменует начало третьей мировой войны.

    Издание подчеркивает, что противостояние между крупными ядерными державами может достигнуть масштабов, невиданных со времен холодной войны, передает РИА «Новости»

    В статье также выражается беспокойство по поводу возможного перерастания этого конфликта в полноценную третью мировую войну с применением ядерного оружия. Автор публикации полагает, что подобный сценарий стал более реальным после принятия решения Вашингтоном.

    В ноябре прошлого года США впервые разрешили использовать американские ракеты ATACMS для ударов по российским войскам в Курской области в рамках конфликта на Украине.

    Минобороны России продемонстрировало, какие регионы страны находятся под угрозой дальнобойного вооружения ВСУ, включая ракеты ATACMS, Storm Shadow и Scalp-EG.

    В январе в ответ на обстрелы Белгородской области ВСУ ракетами ATACMS Россия ответила массированными ударами по нескольким регионам Украины, где среди пораженных объектов оказался завод «Мотор Сич» и конструкторское бюро «Луч».

    20 января 2025, 08:58 • Новости дня
    На Западе напомнили Блинкену слова о России и Украине

    Журналист из Ирландии упрекнул Блинкена в изменении позиции по России и Украине

    На Западе напомнили Блинкену слова о России и Украине
    @ Liu Jie/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в РФ) напомнил Энтони Блинкену его прошлые слова о необходимости сохранения исторических и культурных связей между Россией и Украиной.

    Боуз напомнил Блинкену, покидающему должность госсекретаря США, его слова, сказанные несколько лет назад об отношениях России и Украины, сообщает РИА «Новости». В своем заявлении Блинкен подчеркнул, что Соединенные Штаты осознают важность особых исторических и культурных связей между Москвой и Киевом, которые, по его мнению, должны сохраняться.

    Боуз резко прокомментировал нынешнюю ситуацию, заявив: «Но теперь, благодаря ему и его коррумпированному боссу с деменцией, миллион украинцев мертв». Это высказывание привлекло внимание на фоне продолжения конфликта на Украине и роли США в этом контексте.

    Энтони Блинкен занимает пост государственного секретаря с 26 января 2021 года. До этого он работал в администрации Барака Обамы с 2013 по 2017 год, где исполнял обязанности заместителя главы Госдепа и заместителя советника президента по национальной безопасности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Джо Байден заявил на канале MSNBC, что пообещал президенту России Владимиру Путину в начале спецоперации не размещать ядерное оружие на Украине и не допускать ее вступления в НАТО.

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    19 января 2025, 01:34 • Новости дня
    Администрация Трампа запланировала смену власти в Венесуэле без применения оружия

    Трамп захотел сменить власть в Венесуэле без военных действий

    Администрация Трампа запланировала смену власти в Венесуэле без применения оружия
    @ REUTERS

    Tекст: Денис Тельманов

    Администрация Дональда Трампа рассматривает смену правительства Венесуэлы, не прибегая к военным действиям, сообщают источники в окружении избранного президента США.

    Администрация нового президента США Дональда Трампа решила добиться изменения руководства и правительства Венесуэлы, однако исключала использование военной силы, сообщает портал Axios со ссылкой на источник из команды Трампа. По словам анонимных советников, Трамп ожидает, что судьба президента Венесуэлы Николаса Мадуро станет схожа с судьбой Башара Асада, который покинул свой пост в декабре 2024 года.

    Советники администрации Трампа сообщили, что смена режима в Венесуэле не предполагает военных действий. «Мы не возражаем, если Мадуро станет соседом Асада в Москве», – сообщил один из советников порталу Axios.

    Интерес Трампа к Венесуэле усилился на фоне действий нынешнего президента США Джо Байдена, направленных на исключение Кубы из списка государств-спонсоров терроризма. Восьмого декабря 2024 года сирийская вооруженная оппозиция захватила гостелевидение в Дамаске, заявив о контроле над страной. Позже Башар Асад покинул Сирию, после переговоров с участниками конфликта и прибыл в Москву, где РФ предоставила ему убежище.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Вашингтон не признал инаугурацию президента Венесуэлы Николаса Мадуро и увеличил награду за его поимку до 25 млн долларов, а также за информацию о других высокопоставленных венесуэльских чиновниках. В Венесуэле власти задержали семь иностранных наемников, трое из которых прибыли с Украины, по подозрению в подготовке терактов.

    Президент Венесуэлы Николас Мадуро подтвердил готовность посетить Белоруссию в 2025 году, что стало известно после его встречи с вице-премьером Белоруссии Виктором Каранкевичем, где обсуждалось преодоление санкционных барьеров.

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    19 января 2025, 13:40 • Видео
    Трамп готовит для Европы сеанс унижения

    На свою инаугурацию, которая запланирована на 20 января, избранный президент США Дональд Трамп пригласил очень странных гостей. Это не лидеры главных союзников Америки в Европе, а их враги – представители оппозиционных и антисистемных партий типа «Альтернатива для Германии». Что это значит?

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    17 января 2025, 14:41 • Новости дня
    Балицкий: США признали Запорожскую АЭС российской
    Балицкий: США признали Запорожскую АЭС российской
    @ Александр Полегенько/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Введение США санкций против Запорожской атомной электростанции фактически является признанием принадлежности станции и Запорожской области к России, заявил глава региона Евгений Балицкий.

    Балицкий выразил мнение, что введение санкций США против Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) фактически официально признает ее и саму Запорожскую область частью России, передает ТАСС.

    «США расширили антироссийские санкции на ряд физлиц и организаций, в число которых попала и Запорожская атомная электростанция. С учетом того, что и МАГАТЭ упорно называет ЗАЭС украинской, США ввели антироссийские санкции против «украинской» атомной станции. Введением санкций в отношении Запорожской АЭС американское правительство фактически официально признало принадлежность и самой станции, и Запорожской области к Российской Федерации», – заявил Балицкий.

    Губернатор также отметил, что его отношение к санкциям остается неизменным. Он подчеркнул, что частота введения санкций лишь укрепляет уверенность в том, что они идут верным путем. По его словам, санкции не влияют на работу региона, строительство мирной жизни и развитие родной земли.

    Напомним, Минфин США включил Запорожскую АЭС и выставочный центр «Патриот» в санкционный список против России. Директор по коммуникациям Запорожской АЭС Евгения Яшина заявила, что включение станции в санкционные списки США не повлияет на ее безопасную эксплуатацию и работу персонала.

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    20 января 2025, 01:12 • Новости дня
    Блинкен настоял на продолжении боевых действий на Украине в 2022 году

    Блинкен в 2022 году настоял на продолжении конфликта Украины, вопреки Пентагону

    Блинкен настоял на продолжении боевых действий на Украине в 2022 году
    @ Chris Kleponis/ Keystone Press/ Global Look

    Tекст: Максим Попов

    Госсекретарь США Энтони Блинкен в конце 2022 года настаивал на продолжении боевых действий Украиной, несмотря на позицию Пентагона, который советовал Киеву перейти к мирным переговорам, сообщила The New York Times.

    По информации издания, Блинкен отстаивал продолжение боевых действий Украиной, в то время как Пентагон рекомендовал Киеву начать мирные переговоры. Госсекретарь, представляя более агрессивную линию, чем руководство Пентагона, стремился укрепить военную поддержку Украины, говорится в материале.

    Как отметили обозреватели, в то время Блинкен рассматривался как «военный стратег» и выступал против менее рискованной позиции Пентагона, активно поддерживая отправку Украине более мощного вооружения. В это же время, Марк Милли, занимавший тогда пост председателя Объединенного комитета начальников штабов ВС США, выразил мнение о необходимости для Украины начать переговоры с Россией.

    Напомним, 8 января Блинкен сообщил о возможности привлечения третьих стран к патрулированию на Украине в случае достижения договоренностей о прекращении огня. До этого он усомнился в способности Киева «вернуть» утерянные территории.

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    18 января 2025, 20:54 • Новости дня
    США начали размещать в Европе новые ядерные авиабомбы B61-12

    США начали размещение в Европе модифицированных ядерных авиабомб B61-12

    Tекст: Вера Басилая

    США начали размещать в Европе новые модифицированные ядерные авиабомбы B61-12, которые обладают меньшей мощностью, но более высокой точностью благодаря новому хвостовому оперению, сообщила глава Национального агентства по ядерной безопасности (NNSA) Джилл Хруби.

    Хруби заявила, что новые B61-12 «в полном масштабе размещаются на передовых рубежах». Эти авиабомбы пришли на смену вариантам 3, 4, 7 и 10, обладая меньшей мощностью от 0,3 до 50 килотонн, но более высокой точностью благодаря управляемому хвостовому оперению, передает «Интерфакс».

    Министерство обороны США получило финальную партию этих ядерных авиабомб в декабре. Точное количество новых авиабомб с плутониевым сердечником, производившихся в Центре национальной безопасности Y-12 в Ок-Ридж, штат Теннесси, не раскрывается.

    По данным на 2023 год, около 100 старых вариантов тактических бомб B61 находились в подземных хранилищах на авиабазах союзников по НАТО в Европе. Каждая из баз в Бюхеле, Кляйне-Брогель, Волкеле и Геди содержала по 15 бомб, а в Авиано и Инджирлик – по 20. Эти бомбы могут использоваться истребителями-бомбардировщиками F-35A, F-15E, F-16 и Tornado.

    Ранее СМИ писали, что американская модернизация ядерных бомб B61 на базе Инджирлик превратила Турцию в потенциальную мишень в случае ядерной войны.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что Россия в 2024 году изменила реальность ядерного сдерживания в Европе и мире, разработав и испытав ракету «Орешник».

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    18 января 2025, 04:14 • Новости дня
    Экс-аналитик ЦРУ: Отказ США принудит Украину к переговорам

    Экс-аналитик ЦРУ заявил о принуждении Киева к переговорам из-за отказа США

    Tекст: Денис Тельманов

    Бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон считает, что прекращение помощи США заставит Украину начать диалог с Россией, так как это приведет к внутреннему ослаблению страны и сделает переговоры неизбежными.

    Бывший аналитик Центрального разведывательного управления США Ларри Джонсон заявил, что прекращение финансовой и военной поддержки со стороны США может вынудить Украину сесть за стол переговоров с Россией. Об этом он сказал в интервью YouTube-каналу Dialogue Works, передает ТАСС.

    Джонсон полагает, что Дональд Трамп, если вовлечется в ситуацию, сможет завершить конфликт, просто прекратив поддержку Киева. Он считает, что после этого Украина начнет разрушаться изнутри, что сделает переговоры с Россией неизбежными.

    «Трамп сможет закончить войну очень быстро, если он просто перестанет помогать Украине, скажет: «Больше вы не получите денег, с этим покончено». Как только это произойдет, [Украина] станет разрушаться изнутри, и тогда будут возможны переговоры с Россией», – сказал Джонсон.

    Кроме того, бывший аналитик отметил, что президент Украины Владимир Зеленский должен осознать, что Трамп не будет его союзником и не поддержит его «аферы и жадность». По мнению Джонсона, Зеленскому не следует рассчитывать на продолжение нынешней поддержки в случае победы Трампа на выборах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, оппозиционная партия «Прогрессивная Словакия» на встрече с Владимиром Зеленским в случае прихода к власти пообещала поддержать членство Украины в НАТО и отправить словацкие войска на ее территорию.

    Президент США Джо Байден заявил, что пообещал президенту России Владимиру Путину в начале спецоперации не размещать ядерное оружие на Украине и не допускать ее вступления в НАТО. 

    Согласно рассекреченным документам, администрация США тайно вложила крупные средства в производство дронов на Украине, что позволило Киеву начать и расширить выпуск беспилотников нового поколения.

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    20 января 2025, 12:52 • Новости дня
    Валуев оценил слова Трампа об Овечкине

    Валуев счел слова Трампа об Овечкине предлогом для отвлечения внимания

    Валуев оценил слова Трампа об Овечкине
    @ Максим Григорьев/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Депутат Госдумы Николай Валуев заявил, что слова Дональда Трампа о хоккеисте Александре Овечкине могут свидетельствовать о желании США начать переговоры с Россией.

    В ходе митинга на домашней арене «Вашингтон Кэпиталз» Трамп назвал Овечкина отличным игроком, передает РИА «Новости».

    Валуев отметил, что такие высказывания неслучайны, они могут свидетельствовать о намерении избранного президента США наладить диалог с Россией. Однако, по мнению политика, это заявление является, скорее, отвлекающим маневром.

    Он подчеркнул: «Ничего не случайно. Хочет переговоров. Но не об этом пока. Спорт и его возвращение – лишь вишенка на торте для отвлечения внимания».

    Валуев считает, что Трамп, возможно, использует такие заявления, чтобы переключить внимание общественности на менее значимые темы, в то время как ключевые переговоры могут пока оставаться в тени.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Трамп на митинге в Вашингтоне высоко оценил мастерство Овечкина, назвав его великим игроком.

    При этом комиссар НХЛ Гэри Беттмэн подчеркнул, что Овечкин стремится побить рекорд Гретцки, представляя «Вашингтон Кэпиталз», а не Россию.

    Между тем сообщалось, что Трамп поручил своим помощникам организовать телефонный разговор с Владимиром Путиным для обсуждения возможности личной встречи по урегулированию конфликта на Украине.

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    17 января 2025, 17:42 • Новости дня
    Ушаков: Представителей России на инаугурации Трампа не будет

    Помощник президента Ушаков сообщил об отсутствии российских представителей на инаугурации Трампа

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Россия не планирует направлять своих представителей на инаугурацию нового президента США Дональда Трампа, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

    «На инаугурации никто не будет представлять Россию», – заявил Ушаков журналистам, передает ТАСС. Инаугурация Дональда Трампа намечена на 20 января и пройдет в Вашингтоне.

    Ранее Трамп отправил приглашения иностранным лидерам на свою инаугурацию, что стало отступлением от традиции. На церемонию приглашены лидеры правых европейских партий. Также был опубликован новый инаугурационный портрет Трампа.

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    17 января 2025, 23:39 • Новости дня
    Байден заявил о совместных путешествиях с Си Цзиньпином по Тибету

    Джо Байден заявил о поездках с Си Цзиньпином общей протяженностью 27 тыс. км

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент США Джо Байден рассказал о совместном с председателем КНР Си Цзиньпином путешествии, в ходе которого они преодолели более 27 тыс. км и посетили Тибет.

    Президент США Джо Байден заявил, что во время своей политической карьеры преодолел в общей сложности более 27 тыс. км вместе с председателем КНР Си Цзиньпином. Как пишет ТАСС, Байден выступил на Конференции мэров в Вашингтоне и рассказал об этом путешествии, отметив, что они вместе с Си посетили Тибет.

    Байден объяснил, что их встречи с Си Цзиньпином продлились 90 часов. «Мы проехали 17 000 миль», – отметил он, добавив, что был с Си на Тибетском плато. По его словам, китайский лидер интересовался, как можно описать Америку одним словом, и Байден выбрал слово «возможности».

    Однако президент не уточнил, когда именно состоялось это путешествие и в каких обстоятельствах они встретились. При этом известно, что 82-летний Байден нередко допускает оговорки в своих выступлениях. В одном из последних, он произнес бессвязный набор слов при упоминании президента России Владимира Путина, что вызвало недоумение у слушателей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, встретился президент США Джо Байден с председателем КНР Си Цзиньпином на полях саммита АТЭС в Лиме, чтобы обсудить предотвращение возможного конфликта между двумя государствами и сохранить отношения на уровне соперничества; на этой встрече лидеры приняли решение о важности сохранения контроля человека над искусственным интеллектом при управлении ядерным оружием; также Си Цзиньпин обсудил с Джо Байденом обвинения в масштабной кампании кибершпионажа, направленной на американские телекоммуникации.

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    17 января 2025, 23:50 • Новости дня
    Дуров пообещал улучшить модерацию в Telegram после допроса во Франции

    Павел Дуров на допросе во Франции обещал усилить модерацию контента в Telegram

    Tекст: Денис Тельманов

    Сооснователь Telegram Павел Дуров в ходе допроса во Франции заверил следователей, что модерация контента будет усилена, и сообщил об удалении миллионов аккаунтов за нарушения.

    Сооснователь Telegram Павел Дуров дал показания следователям во Франции, сообщает ТАСС. Допрос состоялся 6 декабря прошлого года. Дуров подчеркнул, что мессенджер создавался не для преступников. Он пообещал усилить модерацию и отметил, что каждый месяц удаляется 15-20 млн аккаунтов за нарушения. Также были раскрыты данные 10 тыс. пользователей по запросу властей ряда стран за последние шесть месяцев.

    В ходе допроса Дуров отметил, что преступления совершаются не только через Telegram, приводя в пример конкурентов. В ответ на вопрос о времени принятия мер он заявил, что осознал серьезность ситуации после задержания во Франции летом 2024 года. Радиостанция France Info отметила, что администрация Telegram ответила на около 100 запросов Службы защиты несовершеннолетних Национальной полиции Франции с конца августа по конец сентября, что значительно меньше числа ежегодных запросов.

    Дуров был задержан 24 августа в парижском аэропорту Ле-Бурже. 28 августа его задержание завершилось, и он предстал перед судом, где обвинен по шести пунктам, включая соучастие в администрировании платформы для незаконных транзакций. Это может караться до 10 лет тюрьмы и штрафом 500 тыс. евро. Судебный следователь оставил его под надзором с обязательством внести залог в размере 5 млн евро, запрещено покидать Францию, он должен дважды в неделю являться в полицейский участок.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, платформа Telegram увеличила количество удовлетворенных запросов США о передаче данных пользователей после задержания ее основателя Павла Дурова во Франции в августе 2024 года. Жители Евросоюза сталкиваются с ограничениями доступа к ряду российских Telegram-каналов в рамках санкций, в то время как в России каналы западных СМИ доступны, заявил сооснователь мессенджера Павел Дуров. В 2024 году число подписчиков Telegram Premium утроилось, превысив 12 млн пользователей, а выручка сервиса достигла рекордного уровня, сообщил его сооснователь Павел Дуров.

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    19 января 2025, 23:19 • Новости дня
    NYT: Россия сохранит освобожденные территории Украины по сделке с США

    Американские чиновники признают, что Москва сохранит за собой 20% территории Украины

    Tекст: Максим Попов

    Американские власти предполагают, что по условиям будущего соглашения с участием США Россия сможет сохранить свои войска на примерно 20 процентах территории Украины, пишет газета New York Times.

    По данным издания, большинство американских чиновников из администрации как Байдена, так и Трампа в частных беседах признают, что Россия, вероятно, сохранит свои войска на примерно 20 процентах территории Украины, передает РИА «Новости».

    В статье отмечается, что подход избранного президента США Дональда Трампа к урегулированию украинского конфликта включает территориальные уступки в пользу России. Это согласуется с более ранними данными, которые указывали, что план Трампа в прошлом году включал отказ Киева от стремления к членству в НАТО и предоставление территориальных уступок в обмен на мирное решение.

    Обозреватели New York Times отмечают, что текущие обсуждения и признания американских чиновников свидетельствуют о том, что в США рассматриваются различные сценарии для разрешения конфликта на Украине. Один из них предполагает достижение консенсуса относительно территориальных уступок в обмен на стабильность в регионе.

    Ранее сообщалось, что примерно половина американцев поддерживает сокращение военной помощи Украине и начало переговоров с Россией. До этого Трамп заявил о своем желании провести переговоры с российским лидером Владимиром Путиным в течение первых шести месяцев после вступления в должность.

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    18 января 2025, 23:55 • Новости дня
    Трамп собрал рекордные 150 млн долларов на инаугурацию

    Инаугурационный комитет Трампа привлек более 150 млн долларов на церемонию

    Tекст: Денис Тельманов

    Инаугурационный комитет Дональда Трампа с ноября собрал более 150 млн долларов, включая пожертвования от крупных компаний, таких как Microsoft и Google.

    Газета Washington Post сообщила, что инаугурационный комитет избранного президента США Дональда Трампа собрал более 150 млн долларов с начала ноября. Эти средства были привлечены после его победы на выборах 2024 года.

    Среди крупных доноров значатся такие компании, как Microsoft, Google, Meta, Uber, Boeing и Lockheed Martin, пожертвовавшие два млн долларов каждая. Окончательная сумма пожертвований станет известна спустя 90 дней после инаугурации, после подачи отчета в Федеральную избирательную комиссию.

    Некоторые доноры, как сообщается, решили не посещать инаугурацию, так как находятся «в списке ожидания» на мероприятие. В сравнении с предыдущими инаугурациями, нынешний сбор средств превзошел показатели 2017 года, когда комитет Трампа собрал около 107 млн долларов. Комитет Байдена в 2021 году привлек около 62 млн долларов.

    Газета отметила, что более 60% из 40 доноров, публично объявивших о своих взносах, впервые поддержали инаугурацию Трампа. В свою очередь, комитет Байдена получил 12 пожертвований на сумму не менее 1 млн долларов, тогда как в 2017 году Трамп привлек несколько десятков таких пожертвований.

    Ожидается, что инаугурация Дональда Трампа состоится 20 января, после чего он займет пост 47-го президента США, вернувшись в Белый дом после правления демократа Джо Байдена.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, избранный президент США Дональд Трамп перенес церемонию инаугурации в ротонду Капитолия из-за ожидаемых морозов в Вашингтоне. Газета ВЗГЛЯД также сообщала, что Дональд Трамп решил провести инаугурацию в помещении ротонды Капитолия, как это было в 1985 году при Рональде Рейгане, из-за холодов. Россия не планирует направлять своих представителей на инаугурацию нового президента США Дональда Трампа, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

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    18 января 2025, 01:55 • Новости дня
    Суд в США приговорил экс-министра Мозамбика к тюремному сроку

    Экс-глава Минфина Мозамбика осужден в США на 8,5 года за коррупцию

    Tекст: Денис Тельманов

    Бывший министр финансов Мозамбика Мануэль Чанг получил 8,5 года тюрьмы за скрытие кредитов на сумму 2 млрд долларов, однако с учетом уже отбытых 6 лет ему осталось провести за решеткой 2,5 года.

    Суд в Нью-Йорке вынес приговор бывшему министру финансов Мозамбика Мануэлю Чангу, передает Bloomberg. Чанг был осужден на 8,5 года тюрьмы по обвинению в коррупции и сокрытии крупных кредитов. Его арестовали в ЮАР в декабре 2018 года по запросу США.

    Обвинение касалось сокрытия кредитов на сумму до 2 млрд долларов, выданных мозамбикским компаниям под государственные гарантии в американском банке. Судья Николас Гарауфис отметил, что Чанг причастен к мошенничеству на международном уровне и отмыванию денег, что стало причиной огромного долгового скандала в Африке. Тем не менее, ему зачли уже отбытые 6 лет под стражей.

    Чанг возглавлял министерство финансов Мозамбика с 2005 по 2015 год. В июле 2023 года он был экстрадирован в США из ЮАР после долгих судебных разбирательств.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, у берегов Мозамбика затонул паром, в результате чего погибли не менее 90 человек, включая детей; скоропостижно умер посол России в Мозамбике Александр Суриков в Мапуту, по предварительной версии причиной смерти стал инсульт; не менее 33 человек погибли вследствие массового побега заключенных из тюрьмы в Мозамбике, который произошел на фоне манифестаций оппозиции.

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    18 января 2025, 04:46 • Новости дня
    Пенс призвал США продолжить поддержку Тайваня

    Экс-вице-президента США Майкл Пенс призвал администрацию Трампа оказывать помощь и поддержку Тайваню

    Tекст: Денис Тельманов

    Майкл Пенс в ходе визита на Тайвань призвал администрацию Трампа продолжать предоставлять острову помощь и средства для самообороны, подчеркивая крепкие связи между странами.

    Как пишет ТАСС, бывший вице-президент США Майкл Пенс обратился к новой администрации Дональда Трампа с призывом продолжать поддержку Тайваня. Пенс подчеркнул важность предоставления острову средств для самообороны в ходе своего визита в Тайбэй, где его принял лидер Тайваня Лай Циндэ.

    Пенс отметил, что Тайвань и США поддерживают крепкую дружбу, основанную на общих ценностях свободы и прав человека. Он выразил уверенность, что Америка не оставит своих союзников в этом регионе. В своей речи на образовательном форуме в Тайбэе он также призвал свободолюбивые страны подтвердить свою приверженность защите Тайваня.

    Бывший вице-президент США отметил, что восприятие Китая Вашингтоном изменилось, однако подчеркнул неизменное уважение и поддержку народа Тайваня со стороны американцев. Он считает, что такие отношения выходят за рамки географических и культурных ограничений.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, отставных офицеров на Тайване обвинили в том, что они создавали «отряды убийц» и шпионские сети для возможного содействия Народно-освободительной армии Китая, включая планы вербовки военнослужащих и сбор информации о стратегических объектах, об этом сообщается в статье.

    Администрация США планирует ввести новые ограничения на поставки чипов в Китай, касающиеся продукции Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Samsung Electronics и Intel, как стало известно из материалов Bloomberg.

    Избранный президент США Дональд Трамп назвал телефонный разговор с председателем КНР Си Цзиньпином очень хорошим для обеих стран, в ходе которого обсуждались вопросы торгового баланса, фентанила, TikTok и многие другие темы.

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    20 января 2025, 11:27 • Новости дня
    ТАСС: Путин обычно говорил с президентами США через 6-12 дней после их инаугурации

    Tекст: Вера Басилая

    Телефонные разговоры между президентами России и США чаще всего происходили через одну-две недели после инаугурации нового американского лидера, следует из подсчета ТАСС.

    Российский президент Владимир Путин традиционно общался с новыми американскими лидерами через неделю после их инаугурации. Самый ранний звонок случился через шесть дней после вступления Джо Байдена в должность в январе 2021 года. В январе 2009 года Барак Обама также беседовал с Путиным через шесть дней после своей инаугурации, передает ТАСС.

    Разговор с Дональдом Трампом состоялся спустя восемь дней после его инаугурации в январе 2017 года. Они уже один раз общались по телефону в ноябре 2016 года, когда Трамп еще не вступил в должность.

    С Джорджем Бушем – младшим Путин говорил спустя 11 дней в январе 2001 года и спустя 12 дней в январе 2005 года. Исключение составил 2013 год, когда Обама был переизбран на второй срок. Тогда телефонный разговор состоялся только через 40 дней, однако поздравления прозвучали еще в ноябре 2012 года.

    Инаугурация Дональда Трампа запланирована на 20 января.

    Ранее Дональд Трамп поручил своим помощникам организовать телефонный разговор с Владимиром Путиным вскоре после инаугурации, чтобы обсудить возможность личной встречи для урегулирования конфликта на Украине.

    Трамп также заявил о намерении прекратить конфликт на Украине.

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