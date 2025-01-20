Rebelion: Разрешение атак ATACMS по России стало началом третьей мировой войны

Tекст: Елизавета Шишкова

Как пишет Rebelion, решение президента США Джо Байдена дать Украине разрешение на удары по России дальнобойными ракетами ATACMS фактически знаменует начало третьей мировой войны.

Издание подчеркивает, что противостояние между крупными ядерными державами может достигнуть масштабов, невиданных со времен холодной войны, передает РИА «Новости»

В статье также выражается беспокойство по поводу возможного перерастания этого конфликта в полноценную третью мировую войну с применением ядерного оружия. Автор публикации полагает, что подобный сценарий стал более реальным после принятия решения Вашингтоном.

В ноябре прошлого года США впервые разрешили использовать американские ракеты ATACMS для ударов по российским войскам в Курской области в рамках конфликта на Украине.

Минобороны России продемонстрировало, какие регионы страны находятся под угрозой дальнобойного вооружения ВСУ, включая ракеты ATACMS, Storm Shadow и Scalp-EG.

В январе в ответ на обстрелы Белгородской области ВСУ ракетами ATACMS Россия ответила массированными ударами по нескольким регионам Украины, где среди пораженных объектов оказался завод «Мотор Сич» и конструкторское бюро «Луч».