Маск назвал ложью статью WSJ о поиске преемника Tesla

Илон Маск обвинил WSJ в нарушении этики из-за публикации о Tesla

Tекст: Елизавета Шишкова

Американский предприниматель Илон Маск публично прокомментировал статью Wall Street Journal, в которой говорится, что совет директоров Tesla ищет ему замену на посту гендиректора.

Маск написал на своей странице в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России) что материал является заведомо ложным и подчеркнул: «Это грубейшее нарушение этики, что WSJ публикует заведомо ложную статью и не включает однозначное опровержение от совета директоров Tesla».

В статье WSJ со ссылкой на источники сообщалось, что совет директоров Tesla якобы начал поиск преемника Маска на фоне падения стоимости акций компании и недовольства части инвесторов его участием в политике США.

Ранее WP писала, что Илон Маск якобы намерен уйти с работы в американском правительстве из-за усталости от критики со стороны левых политических сил.

До этого протестующие против американского миллиардера Илона Маска окружали дилерские центры Tesla в США и Европе, выражая несогласие с его деятельностью в правительстве на фоне поддержки президента США.

В свою очередь конгрессмены-демократы направили президенту США Трампу требование отстранить Маска от руководства Департаментом государственной эффективности к 30 мая.