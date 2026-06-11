Зачем добровольно отказываться от гегемонии? Ответ скрыт от политологов, но понятен экономистам. В этом году на погашение гособлигаций США впервые будет потрачен триллион долларов. Гашение облигаций уже стало для Америки непосильной ношей.0 комментариев
При атаке ВС США на судно у берегов Омана погибли два индийских моряка
В результате атаки американских военных на торговое судно у побережья Омана двое индийских моряков погибли погибли, еще один пропал без вести, сообщил профсоюз моряков Индии.
Двое индийских моряков погибли при атаке ВС США на торговое судно, передает ТАСС. Еще один член экипажа числится пропавшим без вести. Инцидент произошел у побережья Омана.
«По имеющейся у меня последней информации, двое погибли, а старший механик до сих пор числится пропавшим без вести», – заявил генеральный секретарь профсоюза моряков Индии Манодж Ядав.
Танкер Settebello шел под флагом Палау с 24 индийскими моряками. Судно подверглось атаке 9 июня. Центральное командование ВС США сообщило, что высокоточные боеприпасы были выпущены после многократного неподчинения указаниям. При помощи ВМС Омана удалось спасти 21 моряка.
По словам Ядава, американские военные знали о гражданстве экипажа. Он подчеркнул, что судно можно было просто задержать. Индия уже вызвала временного поверенного в делах США для вручения ноты протеста. МИД страны решительно осудил нападение.
Ранее США атаковали танкер Settebello в акватории Оманского залива.
После пожара в машинном отделении двое членов экипажа пропали без вести.
Днем ранее американский истребитель выпустил ракету по нефтяному судну M/T Marivex.