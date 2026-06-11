При атаке ВС США на судно у берегов Омана погибли два индийских моряка

Tекст: Вера Басилая

Двое индийских моряков погибли при атаке ВС США на торговое судно, передает ТАСС. Еще один член экипажа числится пропавшим без вести. Инцидент произошел у побережья Омана.

«По имеющейся у меня последней информации, двое погибли, а старший механик до сих пор числится пропавшим без вести», – заявил генеральный секретарь профсоюза моряков Индии Манодж Ядав.

Танкер Settebello шел под флагом Палау с 24 индийскими моряками. Судно подверглось атаке 9 июня. Центральное командование ВС США сообщило, что высокоточные боеприпасы были выпущены после многократного неподчинения указаниям. При помощи ВМС Омана удалось спасти 21 моряка.

По словам Ядава, американские военные знали о гражданстве экипажа. Он подчеркнул, что судно можно было просто задержать. Индия уже вызвала временного поверенного в делах США для вручения ноты протеста. МИД страны решительно осудил нападение.

Ранее США атаковали танкер Settebello в акватории Оманского залива.

После пожара в машинном отделении двое членов экипажа пропали без вести.

Днем ранее американский истребитель выпустил ракету по нефтяному судну M/T Marivex.