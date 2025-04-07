Людям надоедает попса и искусственность. Людям надоедает гнусавый рэп. Людям очень быстро надоедает всё, что искусственное, ненастоящее. Башкирская группа стала популярной в мире именно потому, что идет от истоков.2 комментария
Telegram удалил канал «ВЧК-ОГПУ» с более чем миллионом подписчиков
Канал «ВЧК-ОГПУ» (иноагент), известный своими провокационными вбросами, исчез из Telegram.
Telegram удалил канал «ВЧК-ОГПУ» (внесен в реестр иноагентов), который имел более 1 млн подписчиков. Это решение, предположительно, было принято администрацией мессенджера по судебному распоряжению. Канал, который в российском информационном пространстве называли «рупором антирусской пропаганды Михаила Ходорковского» (признан иностранным агентом в России), был известен своими провокационными материалами и «вбросами», передает «Царьград».
Полковник полиции в отставке, Алексей Трифонов, заявил, что удаление канала является долгожданным событием. По его словам, «ВЧК-ОГПУ» распространял сплетни и заказы, и его закрытие можно рассматривать как значимый шаг в информационной борьбе. Трифонов подчеркнул, что это событие является «красноречивым сигналом» для Ходорковского.
Канал «ВЧК-ОГПУ» был включен Министерством юстиции России в реестр иноагентов, а его контент часто подвергался критике за распространение недостоверной информации и манипуляций.
Ранее суд в Москве лишил права на использование квартиры семью Ходорковского по решению суда.
Михаил Ходорковский, бывший глава ЮКОСа, был оштрафован на 30 тыс. рублей за нарушение законодательства о деятельности иностранных агентов.