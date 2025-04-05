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Посольство России в Аргентине подтвердило задержание россиян за торговлю людьми
Посольство России заявило о контроле за ситуацией с задержанием россиян в Аргентине
Российское посольство в Аргентине держало под контролем ситуацию с задержанием россиян, подозреваемых в торговле людьми, и призывало избегать необоснованных обвинений.
Как передает ТАСС, посольство России в Аргентине пристально следило за ситуацией с задержанием россиян, которых подозревают в торговле людьми. По словам посла Дмитрия Феоктистова, посольство надеется, что непричастные граждане не попадут под обвинения.
Феоктистов отметил, что никакой новой волны русофобских обвинений не наблюдается, однако подчеркнул важность разграничения виновных и невиновных. Он напомнил, что главного фигуранта Константина Руднева ранее осудили на 11 лет в России, и выразил обеспокоенность по поводу возможных необоснованных обвинений.
Прокуратура Аргентины ранее обвинила двух россиян, среди которых Руднев, и девятнадцать женщин в участии в преступной организации, занимавшейся сексуальной эксплуатацией. Среди жертв называлась беременная россиянка, которую, по версии следствия, могли привезти для получения гражданства.
Посольство России сообщило, что было проинформировано о задержании тринадцати человек, предположительно с российским гражданством. Феоктистов добавил, что посольство не получало других сообщений от местных властей или министерств.
Как писала газета ВЗГЛЯД, прокуратура Аргентины предъявила обвинения 21 гражданину России в сексуальной эксплуатации, включая лидера секты «Ашрам Шамбалы» Константина Руднева, в рамках дела о торговле людьми сообщил информационный портал прокуратуры.
В 2010 году Руднев в Новосибирске был взят под стражу в качестве организатора и духовного лидера религиозной общины «Ашрам Шамбалы».
Отбыв тюремный срок в России, Руднев занялся тем же промыслом в Аргентине.