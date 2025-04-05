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В Аргентине 21 россиянину предъявили обвинения в торговле людьми
Прокуратура Аргентины обвинила 21 россиянина в торговле людьми и сексэксплуатации
Прокуратура Аргентины предъявила обвинения 21 гражданину России в сексуальной эксплуатации, включая лидера секты религиозной секты «Ашрам Шамбалы» Константина Руднева, в рамках дела о торговле людьми, сообщил информационный портал прокуратуры.
Прокуратура аргентинского города Сан-Карлос-де-Барилоче предъявила обвинения 21 гражданину России, включая организатора секты «Ашрам Шамбалы» Константина Руднева, в сексуальной эксплуатации и участии в преступной организации. Подозреваемым вменяется завлечение 22-летней россиянки в Аргентину с целью сексуальной эксплуатации и последующего заключения в рабство, передает ТАСС.
По данным следствия, преступная группа планировала записать лидера секты отцом новорожденного ребенка жертвы, чтобы он мог претендовать на аргентинское гражданство и вид на жительство в Бразилии. В состав группы, кроме Руднева, вошли мужчина и 19 женщин, одна из которых обвиняется в подделке документов, а две – в перевозке наркотиков.
Правоохранители начали расследование после сообщения медработников больницы Сан-Карлос-де-Барилоче о подозрительном поведении женщин, сопровождавших беременную россиянку. Им показалось странным, что сопровождающие не разрешали говорить пациентке.
Первые задержания произошли 28 марта в аэропортах Сан-Карлоса-де-Барилоче и Буэнос-Айреса. Под стражей находятся 13 подозреваемых, остальные ожидают решения на свободе.
31 марта российское посольство в Аргентине получило информацию о задержании группы лиц с российским гражданством, связанных с торговлей людьми. В списке подозреваемых числилось 13 человек, сообщает посольство.
В России Руднева, который называл себя «пришельцем с Сириуса», обвинили в организации объединения, посягающего на личность и права граждан, в изнасиловании и насильственных действиях сексуального характера, а также незаконном хранении наркотиков.
В 2013 году его приговорили к 11 годам тюрьмы, но в 2021 году он вышел на свободу, отбыв наказание.
Газета ВЗГЛЯД писала, чем известен российский «пришелец с Сириуса» Константин Руднев, и в чем его обвиняют в Аргентине.