Орбан: Западноевропейцы разработали план войны и ненавидят Трампа

Tекст: Ирма Каплан

Орбан заявил, что венгры разработали план мира, тогда как западноевропейские коллеги планируют войну и готовятся к тому, что Европа потратит много денег на содержание украинской армии, пока американский президент пытается разрешить конфликт миром, сказал он в эфире Kossuth Radio.

«Если кто-то и может добиться мира, то это он (Трамп), а поскольку мы хотим мира, наша задача не ставить ему подножки, не критиковать, не подчиняться ему, а поддерживать», – цитирует Орбана портал Tenyek.hu

Венгерский премьер добавил, что Западная Европа «не пришла бы в отчаяние, если бы он (Трамп) потерпел неудачу, потому что сейчас он добивается потрясающих успехов».

По мнению Орбана, укреплять обороноспособность Европы нужно, но не за счет постоянного военного напряжения. Он пояснил, что Трамп уже добился одного важного результата: война не распространится дальше на Западную Европу.

Орбан подчеркнул, что в этих усилиях Венгрия будет помогать Трампу и в дальнейшем.

Как сообщала в марте газета ВЗГЛЯД, глава МИД России Сергей Лавров заявлял, что европейские страны, планирующие отправку миротворческих миссий на украинскую территорию, – это «мечтатели». Премьер-министр Венгрии Орбан тогда же отмечал, что на саммите ЕС заметил в глазах европейских лидеров признание поражения Украины в конфликте.