Изменения в современном мире заставляют задуматься о том, что имперский порядок не такой уж морально устаревший. А империи могут вернуться в мировую политику не только в виде мрачных теней прошлого.9 комментариев
Путин показал обстановку своей резиденции в Кремле
В новом документальном фильме раскрываются детали рабочей резиденции президента России Владимира Путина в Кремле, где особое внимание привлекает портрет Александра III и белый рояль.
Необычные детали интерьера рабочей резиденции президента России Владимира Путина были показаны в новом документальном фильме, который выйдет на телеканале «Россия 1», передает РИА «Новости».
В опубликованных фрагментах зрители увидели портрет Александра III, белый рояль в одном из углов, а также домашнюю церковь.
Путин отметил, что играет на рояле крайне редко. Он также сообщил журналисту Павлу Зарубину, что в его распоряжении находятся библиотека, две спальни и домашняя церковь. По словам президента, последние три года он преимущественно ночует в Кремле.
Рабочая резиденция российского лидера расположена в здании Сената на территории Кремля.