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Захарова обвинила Запад в игнорировании угроз детям на Украине
Официальный представитель МИД Мария Захарова выразила недоумение по поводу отсутствия реакции Запада на угрозы в адрес русскоязычных детей.
Захарова заявила об отсутствии реакции представителей западных правозащитных организаций и деятелей культуры на угрозы, адресованные русскоязычным детям на Украине, передает радио Sputnik.
Она заявила, что западные деятели культуры и мировые структуры, которые ранее активно вовлекались в ситуацию на Украине, сейчас молчат.
Дипломат добавила, что все высказывания западной элиты по ситуации на Украине, по ее мнению, делались «под методичку».
Захарова подчеркнула, что замалчивание угроз в адрес русскоязычных детей со стороны Запада вызывает у нее вопросы о реальном отношении западных структур к защите прав человека.
Газета ВЗГЛЯД писала, что на Украине появился новый персонаж, призывающий к радикальным методам насильственного истребления русского языка. Им стал актер Богдан Бенюк, известный российскому зрителю еще с советских времен.
Спикер МИД Мария Захарова заявила о необходимости денацификации Украины, чтобы никто не смог ударить ребенка за использование русского языка.