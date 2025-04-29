Как советский актер стал новым символом ненависти к русскому языку

Tекст: Николай Стороженко

Слышать об украинских актерах в последние годы в России приходится нечасто. Да и поводы, как правило, сомнительные. Увы, так оно будет и в этот раз.

«Отличился» Богдан Бенюк. Журналистка спросила у него совета – как быть с племянниками, которые никак не хотят говорить с ней на украинском языке и все норовят общаться на русском. Как оказалось, рецепт у актера давно готов: «Берешь прут. И по сраке прутом, чтобы он забыл на веки вечные о том, что есть русский язык… Воюй с ними, дерись с ними, прутом бей, бутылкой из-под воды по голове бей старших». И никакого 25-го кадра и прочих прогрессивных методик!

Читатели от сорока и старше могут помнить Бенюка по роли рядового Крынкина в «Аты-баты, шли солдаты» режиссера Леонида Быкова (тот, что украл мыло у сослуживцев). Более молодые могут вспомнить его в роли бортинженера Вакуленко («Кандагар»). Да и не только там.

Богдан Бенюк входил в немногочисленную когорту украинских актеров, которые сохранили востребованность в российском кинопроизводстве даже после распада СССР. В 2006 году он снимается в телесериале об Утесове (в роли самого певца). Спустя год – в нашумевшем сериале «Ликвидация» (снова Утесов). Затем – уже упомянутый «Кандагар». Наконец, в 2011 году в сериале «Охотники за бриллиантами».

«Наконец» – потому что на этом проекте сотрудничество Бенюка с российским кинопроизводством завершается. Видимо, навсегда: в 2012 году он становится народным депутатом Украины – проходит в Верховную раду по спискам националистической партии «Свобода». А, как известно, двум богам не служат. Тут или избиратели и сопартийцы вопросы начнут задавать, или российский зритель.

Что характерно: всего 15 лет назад русский язык актеру никак не мешал – по крайней мере, не мешал зарабатывать. Да и вообще. Но те, кто хоть немного разбирался в украинской повестке, не дадут соврать: на теме национализма Бенюка переклинило задолго до 2014 года. Ориентировочно – после первого майдана.

Так что депутатский мандат по спискам националистической «Свободы» был не случайностью и не гастролями, а закономерным итогом.

При этом: «…я с трепетом жду премьеры этого фильма» – это Бенюк говорит о своих съемках в телесериале «Утесов. Песня длиною в жизнь». И далее: «Когда мне сделали грим, я посмотрел в зеркало и подумал: «Живой Утесов с Карпат слез!».

Может и слез, но не о том речь. Просто хотелось бы понять, как актеру удалось воплотить образ певца, как работалось с коллегами по цеху. И тут не только о русском языке речь. Но и о принципе, который Богдан Бенюк (как теперь оказывается) всю жизнь хранил в сердце: «Дед мне говорил: «Не верь собаке, коню и москалю».

Потом была «Ликвидация» и тут вопросов еще больше. В это время Бенюк уже плотно начинает прокачивать свою партийную ипостась – участвует в парламентских выборах 2007 года. Как он объяснял все это однопартийцам? Тем более «Кандагар». Уже не сериал даже, а большой экран.

Поэтому рабочая гипотеза такова: все эти призывы к избиению детей, ненависть к русскому языку, культуре и москалям – это своего рода попытка искупления. «Простите меня, браты-украинцы. Бес попутал! И жирный российский гонорар».

История, к слову, для современной Украины типичная. В том числе для тех, кто сегодня известен как националист и патриот.

То Дмитрий Корчинский с Алексеем Арестовичем обнаружатся за одним столом с Александром Дугиным («Евразийский антиоранжевый фронт», между прочим, 20 лет в этом году). То главный «азовец» Андрей Билецкий мутит антиевропейское славянское братство вместе с российскими радикалами (тоже начало 2000-х). Ну и конечно куда же без соратницы Бенюка по партии – покойной Ирины Фарион. Она пришла в «Свободу» чуть раньше Бенюка, быстро стала ее лицом, брендом, ее знали лучше, чем тогдашнего лидера партии (Олега Тягнибока).

А потом – такой удар. Оказалось, что «Свобода» – не первая партия Фарион. В 1988-1991 гг. была еще КПСС. И ладно бы просто членство в партии, для Украины это норма, местные традиции, так сказать (кто вдруг забыл: основная масса членов «Союза русского народа» проживала на территории нынешней Украины). Но, как следует из характеристики, студентка Фарион «...неоднократно проводила беседы с иностранными студентами с целью изучения ими русского языка».

Все перечисленные своей дальнейшей жизнью, несомненно, сполна искупили «вину». Так что Бенюк с призывами избивать детей за русский язык на их фоне смотрится вполне органично. Так же органично, как на постере «Кандагара»: в конце концов, советская армия без прапорщика-украинца попросту немыслима.

А то ведь жизнь штука длинная. А ну как еще кто-то, кроме нас, вспомнит фильмографию актера? А он в ответ р-р-раз – и интервью свои покажет: вот призывы к избиениям, вот – к убийствам. Я давно искупил!

К тому же есть у Бенюка еще одна причина для такого образа мыслей. Такая же шкурная, как и участие в кинопроектах так ненавистных ему россиян.

С некоторых пор Богдан Бенюк не просто член партии или даже заместитель главы. Он заместитель по вопросам контактов с украинской диаспорой.

Т.е. человек буквально сидит на иностранных донатах. И это серьезные суммы, смеем вас заверить. Сами украинцы оценивали помощь диаспор в 2022-2023 гг. в 500 млн долл. Бог весть какая доля этих пожертвований прошла через «Свободу». Но даже если 1-2% – разве мало?

И типаж Богдана Бенюка, который годами играет в театре простодушного Йозефа Швейка, как нельзя лучше подходит, чтобы занимать такую позицию. Но с условием: жена цезаря – вне подозрений. Вот и приходится соответствовать: каяться за грехи молодости, детей за русский язык лупить.

…Все же Леонид Быков был не только выдающимся режиссером, но и недюжинным психологом. Кто бы еще мог так пророчески подобрать роль молодому Бенюку?