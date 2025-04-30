Мантуров обсудил с руководством группировки «Днепр» борьбу с беспилотниками

Tекст: Дмитрий Зубарев

В ходе визита в Запорожскую область первый вице-премьер Денис Мантуров встретился с командующим группировкой войск «Днепр» Михаилом Теплинским, передает ТАСС. На встрече обсуждались вопросы управления на тактическом уровне и борьбы с беспилотными летательными аппаратами.

Мантуров также побывал на производственной площадке Центра специального назначения беспилотных систем «Барс-Сармат», которым руководит сенатор Дмитрий Рогозин. Здесь обсуждалось оснащение центра и выполнение боевых задач в составе группировки войск.

В ходе визита чиновнику показали новейшие образцы вооружения и техники, в том числе робототехнические комплексы, беспилотные катера, боеприпасы, дроны, средства радиоэлектронной борьбы и многофункциональные комплексы. По нескольким образцам Мантуров поручил коллегии ВПК запустить их массовое производство на ведущих российских предприятиях.

Кроме того, первый вице-премьер вручил памятные подарки – часы – добровольцам центра, отличившимся при выполнении боевых задач. «Я хочу поблагодарить вас за ваш труд, за ваше желание в тяжелый момент оказать поддержку стране – выполнить боевые задачи, которые поставлены Верховным главнокомандующим. Хочу поблагодарить вас за эту работу. Берегите себя. Победа будет за нами!» – обратился он к добровольцам.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в России планируют создать систему опознавания «свой-чужой» для малых беспилотников, которая позволит предотвратить поражение своих коптеров «дружественным огнем».