«Третья» Азия, самая удаленная от России, может оказаться для нас не только выгодным, но и наиболее комфортным внешнеэкономическим партнером.10 комментариев
Трамп и Макрон превратили рукопожатие в силовое состязание
Президенты США и Франции Дональд Трамп и Эммануэль Макрон во время встречи в Версале сцепили ладони в замок, начав борьбу за доминирование прямо у президентского лимузина.
Американский президент прибыл во французский дворец на бронированном автомобиле из Эвиана-ле-Бене, передает РИА «Новости».
Макрон направился встречать гостя прямо к двери машины, оставив позади супругу Бриджит.
Приветствие моментально переросло в захват. Борьба стартовала на стороне хозяина площадки, но политик из США быстро перехватил инициативу.
Демонстрируя превосходство, Дональд Трамп похлопал оппонента по плечу и дважды прижал его запястье к груди. Ради восстановления баланса французскому руководителю пришлось развернуть весь корпус.
Когда Эммануэлю Макрону удалось притянуть руку американского коллеги, он положил свободную ладонь ему на спину, завершив состязание.
На полях саммита G7 американский лидер около 13 секунд удерживал руку Брижит Макрон.