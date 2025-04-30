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Миронов предложил освободить жителей Суджи от всех выплат
Миронов призвал отменить налоги и выплаты по кредитам для жителей Суджи на полгода
Жители Суджи могут получить освобождение от налогов, коммунальных платежей и кредитных выплат за период оккупации и последующие шесть месяцев.
Предложение о полной отмене налогов, коммунальных платежей и кредитных обязательств для жителей Суджи прозвучало от председателя партии «Справедливая Россия – За правду» Сергея Миронова, передает ТАСС. Он уточнил, что речь идет о периоде, когда поселение находилось под контролем ВСУ, и еще о шести месяцах после освобождения.
Миронов отметил: «Нужно ставить на федеральном уровне вопрос об освобождении жителей района от всех выплат – как государству, так и частным структурам, на тот период, когда населенный пункт был под контролем врага плюс следующие шесть месяцев».
Депутат пояснил, что инициатива касается всех видов налогов – имущественного, подоходного, транспортного, а также услуг ЖКХ и выплат по банковским займам и микрокредитам. Он подчеркнул, что для суджан необходима не просто отсрочка, а полноценная кредитная амнистия, поскольку они оказались в особо тяжелой ситуации. Миронов считает, что государство должно использовать все возможные механизмы поддержки граждан освобожденных территорий Курской области.
Как писала газета ВЗГЛЯД, специальный корреспондент встречался с жителями Суджанского района, которые рассказывали о семи месяцах жизни под контролем вооруженных формирований Киева, а освобождение Курской области от ВСУ означает, что власти Украины окажутся на грани полного уничтожения, по оценке депутата Госдумы Евгения Ревенко, и президент России Владимир Путин выразил благодарность подразделениям армии, отличившимся в ходе освобождения региона.