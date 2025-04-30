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    Сергей Худиев Сергей Худиев Большинство христиан никогда не читало Библию

    Атеисты, пишущие о Библии: «еврейские сказки», демонстрируют не неверие, а невежество. Библия задает определенный взгляд на реальность, который, нравится нам это или нет, формирует сам воздух, которым мы дышим, и язык, которым мы говорим. Поэтому так важно знать, о чем эта книга.

    42 комментария
    Виталий Трофимов-Трофимов Виталий Трофимов-Трофимов Зачем корейцам наша СВО

    Если весь XX век американцы сдерживали этот конфликт по 38-й параллели, то прямо сейчас он размораживается, и перспектива войны между Северной и Южной Кореей станет неизбежностью. При этом агрессором, скорее всего, выступит именно Южная Корея.

    3 комментария
    Андрей Полонский Андрей Полонский Чем Россия важна для католиков

    На предстоящих выборах нового понтифика русско-украинская тема будет хоть и не главной (главным будет противостояние традиционалистов и либералов), но все равно очень существенной.

    5 комментариев
    30 апреля 2025, 05:18 • Новости дня

    Миронов предложил освободить жителей Суджи от всех выплат

    Миронов призвал отменить налоги и выплаты по кредитам для жителей Суджи на полгода

    Tекст: Денис Тельманов

    Жители Суджи могут получить освобождение от налогов, коммунальных платежей и кредитных выплат за период оккупации и последующие шесть месяцев.

    Предложение о полной отмене налогов, коммунальных платежей и кредитных обязательств для жителей Суджи прозвучало от председателя партии «Справедливая Россия – За правду» Сергея Миронова, передает ТАСС. Он уточнил, что речь идет о периоде, когда поселение находилось под контролем ВСУ, и еще о шести месяцах после освобождения.

    Миронов отметил: «Нужно ставить на федеральном уровне вопрос об освобождении жителей района от всех выплат – как государству, так и частным структурам, на тот период, когда населенный пункт был под контролем врага плюс следующие шесть месяцев».

    Депутат пояснил, что инициатива касается всех видов налогов – имущественного, подоходного, транспортного, а также услуг ЖКХ и выплат по банковским займам и микрокредитам. Он подчеркнул, что для суджан необходима не просто отсрочка, а полноценная кредитная амнистия, поскольку они оказались в особо тяжелой ситуации. Миронов считает, что государство должно использовать все возможные механизмы поддержки граждан освобожденных территорий Курской области.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, специальный корреспондент встречался с жителями Суджанского района, которые рассказывали о семи месяцах жизни под контролем вооруженных формирований Киева, а освобождение Курской области от ВСУ означает, что власти Украины окажутся на грани полного уничтожения, по оценке депутата Госдумы Евгения Ревенко, и президент России Владимир Путин выразил благодарность подразделениям армии, отличившимся в ходе освобождения региона.

    29 апреля 2025, 12:36 • Новости дня
    Военный эксперт объяснил решение Индии заменить МиГ-29К французскими Rafale

    Военный эксперт Шурыгин: Индия меняет МиГ-29К на французские Rafale по трем причинам

    Военный эксперт объяснил решение Индии заменить МиГ-29К французскими Rafale
    @ Александр Рюмин/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    Решение Нью-Дели заменить МиГ-29К/КУБ истребителями Rafale не скажется на военно-техническом сотрудничестве Индии и России. Такое мнение в разговоре с газетой ВЗГЛЯД высказал военный эксперт Владислав Шурыгин. Он объяснил закупку Индией французских машин тремя причинами.

    «Решение индийского руководства заменить самолеты МиГ-29К/КУБ французскими Rafale связано с тремя факторами», – считает военный эксперт Владислав Шурыгин. Первый – политика Нью-Дели по диверсификации поставщиков вооружений и военной техники.

    «Индия ориентирована на российский рынок, но последние 15 лет власти стараются проводить свой курс таким образом, чтобы не зависеть только от одной страны-производителя. В сфере истребительной авиации они – помимо Москвы – сотрудничают с Парижем и другими государствами», – уточнил собеседник.

    На этом фоне он указал на призывы США к Индии закупать F-35. Однако, как отметил Шурыгин, американский самолет – «очень дорогой и крайне переоцененный». Отсюда вытекает второй фактор, почему индийское руководство заменяет «МиГи» на Rafale – доступность истребителей. «Французская машина достаточно «возрастная», и она, что называется, по карману Дели», – пояснил эксперт.

    Наконец, третий фактор – опасение вторичных санкций: «Поскольку на сегодняшний день Москва находится под всевозможными рестрикциями, то, возможно, Индия просто опасается закупать российскую технику». По его оценкам, в связи с нынешней сделкой между Нью-Дели и Парижем не возникнет каких-либо последствий для военно-технического сотрудничества Индии и России.

    «Говорить о том, что индийские власти откажутся от нашего оружия или истребителей, – это ерунда. Первоочередная задача России в настоящее время – насыщать свои Вооруженные силы новой техникой. А поставки за границу, я думаю, начнут восстанавливаться и активизироваться после окончания спецоперации», – заключил Шурыгин.

    Ранее правительство Индии заключило с Францией контракт на поставку 26 истребителей Rafale-M и Rafale-D. Как сообщило минобороны республики, сумма сделки составила 630 млрд индийских рупий (более 7,4 млрд долларов).

    Ожидается, что разработанные французской компанией Dassault Aviation самолеты заменят палубные истребители МиГ-29K и МиГ-29KУБ, которые базируются на индийских авианосцах Vikramaditya и Vikrant. Замену им Индия начала искать на фоне «приближающихся сроков их вывода из эксплуатации», пишет The Hindu.

    Как уточнило индийское военное ведомство, из 26 самолетов 22 представляют собой палубные одноместные боевые Rafale-M, а еще четыре – это двухместные тренировочные Rafale-D. Истребители будут поставлять с 2028 по 2030 год, а экипаж пройдет обучение во Франции и Индии. Сейчас в стране уже эксплуатируют 36 самолетов Rafale, приобретенных у Парижа в 2016 году.

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    29 апреля 2025, 11:56 • Новости дня
    Эксперт объяснил отказ Зеленского от перемирия на 9 Мая

    Политолог Скачко: Отказом от перемирия на 9 Мая Киев выбивает мирную повестку из рук Трампа

    Эксперт объяснил отказ Зеленского от перемирия на 9 Мая
    @ Kirill Chubotin/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Отказ Владимира Зеленского от перемирия на 9 Мая осудят в Белом доме, но попытаются оправдать в Европе, обвиняя Москву в коварстве, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Скачко. Ранее на Банковой отвергли инициативу России о трехдневном прекращении огня.

    «Зеленский требует месячного перемирия вместо трехдневного, чтобы ВСУ успели перегруппироваться в зоне СВО, наладить логистику, подтянуть резервы на критические участки. За три дня они просто не успеют этого сделать», – пояснил политолог Владимир Скачко, обозреватель «Украина.ру».

    «В поведении Зеленского есть и политический смысл. За месяц перемирия он хочет переговорить с новым канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем, слетать в Британию и Францию, выработать совместную тактику для очередной попытки склонить на свою сторону президента США Дональда Трампа», – продолжил он.

    «Зеленский выбивает мирную повестку из рук Трампа. Если в США обратят внимание на отказ Банковой от предложения Путина, Белый дом осудит, а затем заставит Киев согласиться на прекращение огня. Мы увидим повторение сценария пасхального перемирия, которое Украина сначала отвергла, а потом была вынуждена принять», – спрогнозировал собеседник.

    «В свою очередь, европейские политики, скорее всего, в заявлениях и СМИ запустят оправдательную риторику, сводящуюся к тому, что Украина поступает правильно, а Россия коварна», – указал он. «Если мыслить логически, то Киеву, как проигрывающей стороне, важно добиться полного прекращения огня и затем переходить к политическим договоренностям. Для Москвы же окончательное перемирие допустимо лишь при согласовании гарантий и выполнении всех условий, затрагивающих первопричины украинского кризиса», – подчеркнул аналитик.

    «Как бы то ни было, мирные инициативы России показывают Западу истинное лицо офиса Зеленского. Полагаю, это будет учитываться при выработке итоговых соглашений. Москва честно соблюдает договоренности, показывает готовность к урегулированию и диалогу. Киев же приходится принуждать даже к двухдневному перемирию, как это было на Пасху, которое ВСУ все равно нарушают», – резюмировал эксперт.

    Ранее Владимир Зеленский назвал предложение российского лидера Владимира Путина о трехдневном перемирии с 8 по 10 мая манипуляцией. «Почему-то все должны ждать 8 мая и только тогда прекращать огонь, чтобы обеспечить тишину на время парада. Нет причин ждать 8 мая. Огонь должен быть прекращен не на несколько дней. Немедленное, полное и безусловное прекращение огня – и по меньшей мере на 30 дней», – сказал Зеленский.

    Москва объявляет перемирие в дни празднования 80-летия Победы. Из сообщения Кремля следует, что российские силы намерены остановить боевые действия с 0:00 мск с 7 на 8 мая и до 0:00 с 10 на 11 мая. «Россия считает, что украинская сторона должна последовать этому примеру», – говорится в заявлении.

    В случае нарушений со стороны ВСУ Россия даст адекватный и эффективный ответ. Кроме того, Москва в очередной раз заявила о готовности к мирным переговорам без предварительных условий, направленным на устранение первопричин украинского кризиса, конструктивному взаимодействию с международными партнерами.

    Представитель Кремля Дмитрий Песков назвал перемирие к юбилею Победы проявлением доброй воли России: «Президент руководствуется соображениями гуманитарного характера. Это проявление доброй воли главы российского государства».

    Напомним, нечто подобное происходило и после того, как Владимир Путин предложил 30-часовую приостановку огня в честь празднования Пасхи. Тогда Зеленский отказывался присоединяться к соглашению, однако в последствии нехотя согласился. В итоге за отведенное время, по данным Минобороны, ВСУ успели нарушить «режим тишины» 4,9 тыс. раз.

    Японский сенатор Мунэо Судзуки раскритиковал Зеленского за отказ от инициатив Москвы, сравнив ситуацию с окончанием Второй мировой войны, когда японское командование призывало воевать до последнего и использовать в боях женщин и детей, что привело к трагическим последствиям.

    Газета ВЗГЛЯД анализировала, как перемирие в честь 80-летия Победы проверит готовность Украины к миру.

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    29 апреля 2025, 20:10 • Видео
    Чем Трамп похож на Ельцина

    Президент США Дональд Трамп преодолел важный рубеж в 100 дней президентства. Теперь традиционное для США политическое перемирие закончено, удары посыплются со всех сторон, а отбивать их нечем – успехов у Трампа нет.

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    29 апреля 2025, 19:15 • Новости дня
    Лавров объяснил призыв Киева к перемирию

    Лавров объяснил призыв Киева к перемирию отступлением ВСУ

    Лавров объяснил призыв Киева к перемирию
    @ AP/TASS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава российского МИД Сергей Лавров связал призыв Киева к срочному перемирию с тем, что украинские войска вынуждены активно отступать на линии боевого соприкосновения.

    Лавров заявил, что киевские власти изменили свою позицию и начали требовать немедленного перемирия без предварительных условий на фоне отступления Вооруженных сил Украины, передает ТАСС.

    По его словам, «украинский режим пятится все активнее назад», что и стало причиной смены риторики Киева о переговорах. Лавров отметил, что на фоне ситуации на боевых позициях Киев фактически изменил свою политику на 180 градусов, начав добиваться перемирия как можно скорее.

    Глава киевского режима Владимир Зеленский заявил о необходимости немедленного и полного прекращения огня минимум на месяц, отвергнув предложение президента России Владимира Путина о перемирии на три дня.

    Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков охарактеризовал невнятную позицию Киева по перемирию на День Победы как явную манипуляцию со стороны украинских властей, а отсутствие реакции Киева и европейских столиц на инициативу российского президента Владимира Путина о перемирии, по мнению Пескова, показало, кто действительно стремится к миру на Украине, а кто предпочитает войну.

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    29 апреля 2025, 12:34 • Новости дня
    Российские войска освободили Дорошовку в Харьковской области
    Российские войска освободили Дорошовку в Харьковской области
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Мария Иванова

    В результате действий подразделения группировки «Запад» была освобождена Дорошовка в Харьковской области, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

    Нанесено поражение формированиям двух механизированных, штурмовой бригад ВСУ и двух бригад теробороны около Купянска, Нечволодовки, Каменки, Двуречной, Московки, Петропавловки Харьковской области и Новомихайловки в Донецкой народной республике (ДНР), сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Противник при этом потерял более 240 военнослужащих, танк, три орудия полевой артиллерии. Уничтожены две станции РЭБ и два склада с боеприпасами.

    В то же время подразделения группировки «Север» нанесли поражение скоплениям живой силы и техники танковой, двух механизированных бригад, штурмового полка ВСУ и бригады теробороны возле Миропольского, Турьи, Садков, Проходов, Могрицы и Юнаковки Сумской области.

    При этом потери ВСУ составили до 205 военнослужащих, три бронемашины и шесть артиллерийских орудий. Уничтожен склад с боеприпасами.

    Параллельно подразделения Южной группировки заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение живой силе и технике трех механизированных, десантно-штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны в районах Малиновки, Иванополья, Часова Яра, Миньковки, Петровки, Григоровки, Верхнекаменского, Константиновки и Дылеевки ДНР, отчитались в Минобороны.

    Потери ВФУ составили до 250 военнослужащих, американские бронемашины HMMWV и MaxxPro, орудие полевой артиллерии. Уничтожены две станции РЭБ и склад с боеприпасами.

    Между тем подразделения группировки «Центр» улучшили тактическое положение, нанеся поражение формированиям тяжелой механизированной, двух механизированных, егерской бригад ВСУ и бригады нацгвардии рядом с Владимировкой, Ульяновкой, Тарасовкой, Зверево, Новоэкономическим, Алексеевкой, Миролюбовкой, Новоалександровкой и Новой Полтавкой ДНР.

    При этом противник потерял до 450 военнослужащих, две бронемашины и два артиллерийских орудия, перечислили в Минобороны.

    Подразделения группировки «Восток» продолжили продвижение вглубь обороны противника, нанеся поражение живой силе и технике трех механизированных бригад ВСУ и бригады теробороны у Поддубного, Зеленого Поля, Богатыря, Отрадного и Вольного Поля ДНР.

    Потери противника составили до 160 военнослужащих, две бронемашины, французская 155-мм самоходная артустановка Caesar. Уничтожены станция РЭБ и склад с боеприпасами.

    А подразделения группировки «Днепр» нанесли поражение формированиям бригадам береговой обороны и теробороны поблизости от Новоданиловки, Каменского Запорожской области, Антоновки, Токаревки, Садовогои Велетенского Херсонской области.

    ВСУ при этом потеряли до 80 военнослужащих и орудие полевой артиллерии. Уничтожены станция РЭБ, а также склады военно-технического имущества и материальных средств, подытожили в оборонном ведомстве.

    Накануне российские войска освободили Каменку в Харьковской области.

    На прошлой неделе в Курской области был освобожден населенный пункт Олешня, а в Донецкой народной республике (ДНР) – Новомихайловка, Шевченко, Сухая Балка, Тарасовка и Богдановка.

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    29 апреля 2025, 12:45 • Новости дня
    ВКС России сбили украинский Су-27

    Tекст: Мария Иванова

    ВКС России был сбит самолет Су-27 Воздушных сил Украины, подтвердили в Минобороны.

    Кроме того оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России поражены инфраструктура военных аэродромов, учебный центр государственной погранслужбы Украины, места запуска ударных БПЛА, склады с боеприпасами, а также пункты временной дислокации ВФУ и иностранных наемников в 152 районах, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Средствами ПВО уничтожены семь американских управляемых авиабомб JDAM и 189 беспилотников.

    С начала спецоперации уничтожены 662 самолета, 283 вертолета, 54 368 беспилотников, 605 ЗРК, 2081 танк и других бронемашин, 1553 боевые машины РСЗО, 24 238 орудий полевой артиллерии и минометов, 34 718 единиц спецтехники, отчитались в Минобороны.

    Накануне ВСУ сообщили о потере истребителя Су-27 при боевом вылете. Во вторник в 3-й штурмовой бригаде ВСУ объяснили потерю Су-27 человеческим фактором.

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    29 апреля 2025, 20:59 • Новости дня
    Пушилин: ВСУ ударили по Горловке из HIMARS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава ДНР Денис Пушилин сообщил о применении украинскими войсками реактивной артиллерии HIMARS при обстреле улицы Пушкинской в Центрально-Городском районе Горловки.

    В результате атаки пострадали 16 человек, включая четырехмесячного ребенка, сообщил Пушилин в Telegram-канале. По его словам, также ранения получили несколько женщин и мужчин разного возраста. Кроме того, пострадали пятеро сотрудников МВД по ДНР.

    Глава региона уточнил, что еще одна женщина пострадала в Калининском районе города вследствие атаки из ствольной артиллерии.

    Напомним, в результате артиллерийского обстрела ВСУ города Горловка в ДНР пострадали пятеро сотрудников полиции и мирные жители, позже число пострадавших выросло до 16 человек.

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    29 апреля 2025, 22:13 • Новости дня
    Трамп назвал Россию намного большей военной силой, чем Украину

    Трамп заявил о значительном превосходстве России над Украиной в военной сфере

    Трамп назвал Россию намного большей военной силой, чем Украину
    @ Jim LoScalzo/CNP/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент США подчеркнул крупное военное превосходство России по сравнению с Украиной и выразил стремление завершить конфликт.

    Россия представляет собой очень большую военную силу, в отличие от Украины, заявил президент США Дональд Трамп в интервью журналисту Гленну Беку, передает РИА «Новости».

    «Россия является очень большой военной силой, а Украина – нет», – отметил Трамп.

    Он добавил, что пытается завершить конфликт на Украине, назвав его «очень плохим», и подчеркнул: «И я в действительности заканчиваю его».

    Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин подтвердил готовность российской стороны к переговорам с Украиной без предварительных условий на встрече с представителем президента США Стивом Уиткоффом.

    Кроме того, Кремль объявил о перемирии по случаю 80-летия Победы – с 7 по 10 мая будут остановлены все боевые действия. По словам Пескова, Москва пока не получила ответа от украинской стороны по поводу присоединения к перемирию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Дональд Трамп не исключил возможность поддержки Украины в конфликте с Россией, при этом отметив разногласия с Владимиром Зеленским, а также подчеркнул, что предпринимает более серьезные меры давления на Москву по урегулированию ситуации на Украине, чем это известно общественности, и заявил, что Украину ждет разгром, но он пытается ее спасти.

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    29 апреля 2025, 22:18 • Новости дня
    Трамп признался, что ему проще общаться с Путиным, чем с Зеленским

    Трамп заявил о большей легкости взаимодействия с Путиным по сравнению с Зеленским

    Трамп признался, что ему проще общаться с Путиным, чем с Зеленским
    @ Jim LoScalzo/CNP/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    В интервью американскому журналисту Дональд Трамп отметил, что российский президент Владимир Путин оказался для него более удобным партнером, чем Владимир Зеленский.

    Президент США Дональд Трамп признался, что ему было проще вести дела с российским президентом Владимиром Путиным, чем с Владимиром Зеленским, передает РИА «Новости».

    В интервью Гленну Беку Трамп заявил: «Я думаю, он готов заключить сделку, и я бы сказал, что до сих пор с ним проще иметь дело, чем с Зеленским».

    Кроме того, Трамп раскритиковал Зеленского за поведение во время визита в Белый дом, когда украинский лидер, по его словам, начал повышать голос, требуя больше помощи в сфере безопасности.

    Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин подтвердил готовность к переговорам с Украиной без предварительных условий. Кроме того, Россия объявила перемирие в честь 80-летия Победы, однако, по данным Кремля, Киев пока не отреагировал на это предложение.

    В феврале Трамп резко отчитал Зеленского в Белом доме, когда тот приехал на подписание соглашения по украинским недрам, потребовав согласиться на прекращение огня и прекратить критику в адрес Путина.

    Вице-президент США Джей Ди Вэнс охарактеризовал Зеленского как неблагодарного агитатора, после чего украинскую делегацию попросили покинуть Белый дом. Позже Зеленский выразил сожаление о случившемся и заявил о готовности к переговорам.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Дональд Трамп заявил, что Украину ждет разгром, однако он пытается ее спасти, а Владимир Зеленский в ходе встречи в Риме 26 апреля обратился к нему с просьбой о дополнительном вооружении, при этом сам диалог в Ватикане прошел в конструктивной атмосфере и без прежней напряженности.

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    29 апреля 2025, 15:08 • Новости дня
    Путин прибыл в Волгоград
    Путин прибыл в Волгоград
    @ Алексей Дружинин/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин прибыл в Волгоград, где встретится с президентом Белоруссии Александром Лукашенко и губернатором области Андреем Бочаровым.

    Путин и Лукашенко примут участие в форуме Союзного государства «Великое наследие – общее будущее», передает ТАСС.

    В рамках визита оба лидера посетят Мамаев курган, где почтят память героических защитников Сталинграда в преддверии 80-летия Победы. Вечером Путин проведет отдельную встречу с губернатором Волгоградской области Андреем Бочаровым.

    Накануне Кремль объявил, что встреча президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко состоится во вторник в Волгограде.

    В начале апреля лидеры двух стран провели телефонные переговоры, в ходе которых обсудили предстоящие совместные учения вооруженных сил «Запад-2025».

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    29 апреля 2025, 10:45 • Новости дня
    WSJ узнала о нехватке артиллерии и личного состава в рядах ВСУ

    WSJ: ВСУ остались без помощи США и вряд ли удержат линию фронта

    Tекст: Ирма Каплан

    Потеря американского арт-оружия и дефицит личного состава ВСУ могут в ближайшие месяцы лишить украинских военных возможности удерживать линию фронта, пишет WSJ.

    Украинские военные через несколько месяцев не смогут удерживать линию фронта из-за сокращения поставок американского оружия и нехватки личного состава, пишет Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на венского аналитика Франца-Штефана Гади.

    «Россия надеется, что более теплая погода усилит весеннее наступление, которое идет на спад. Укрепление почвы и растущая листва могут помешать усилиям Украины по удержанию линии соприкосновения», – говорится в статье.

    Гади напоминает, что ВСУ вскоре лишатся большей части американской артиллерии, а новый пакет военной помощи, требующий одобрения Конгресса, вряд ли поступит в ближайшие месяцы, которые будут для украинской стороны непростыми.

    «Артиллерия из США, скорее всего, закончится, а республиканцы вряд ли одобрят новый пакет помощи Киеву... Как только это произойдет, украинцам придется снизить темп стрельбы... что затруднит для Украины удержание линии фронта с таким малым количеством людей», – приводит выдержку из статьи РИА «Новости».

    Аналитик отказывает ВСУ даже в эффективности наращивания производства беспилотников. По его словам, ситуация на поле боя для Киева становится настолько неблагоприятной, что  удары дронов не смогут компенсировать нехватку личного состава.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российская армия 29 апреля захватила сразу три новых участка в Часовом Яре, что стало результатом новой активной фазы боев на этом направлении, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

    Украинские формирования попытались стабилизировать ситуацию за счет увеличения числа атак с применением ударных беспилотников, однако продвижение российских войск продолжается.

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    29 апреля 2025, 07:20 • Новости дня
    Силы ПВО сбили за ночь 40 украинских беспилотников над Россией

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В ночь на 29 апреля российские ПВО отразили массовую атаку украинских беспилотников на различные регионы страны, сбив 40 аппаратов.

    За минувшую ночь российские силы противовоздушной обороны уничтожили 40 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа, передает ТАСС. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

    Согласно заявлению военного ведомства, больше всего БПЛА было сбито над Рязанской областью – 11 аппаратов. В Нижегородской области российские ПВО сбили 8 дронов, в Орловской – 7. В Крыму и над акваторией Черного моря уничтожено по 4 беспилотника, в Московской и Белгородской областях – по 2, еще по одному аппарату сбили над Калужской и Брянской областями.

    Всего, по информации Минобороны, с 20:00 мск 28 апреля до 06:00 мск 29 апреля российские подразделения уничтожили 91 украинский беспилотник самолетного типа.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Тульской области силы ПВО предотвратили атаку дронами, в Белгородской области российская ПВО сбила беспилотники ВСУ, а также военные России уничтожили истребитель F-16 ВВС Украины.

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    29 апреля 2025, 14:36 • Новости дня
    Власти Украины объявили принудительную эвакуацию населения нескольких сел в Днепропетровской области
    Власти Украины объявили принудительную эвакуацию населения нескольких сел в Днепропетровской области
    @ Vyacheslav Madiyevskyy/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Жителям нескольких сел на востоке Днепропетровской области предписано покинуть свои дома из-за приближения боевых действий к границе региона с Донецкой народной республикой.

    Власти Днепропетровской области объявили о принудительной эвакуации жителей ряда населенных пунктов Межевского района из-за продвижения линии фронта к административной границе региона, передает ТАСС.

    По заявлению пресс-службы района, вынужденная эвакуация касается сел Колона-Межевая, Новоподгородное, Райполе и Сухарева Балка. В этих населенных пунктах семьи с детьми должны покинуть свои дома в обязательном порядке.

    Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Красноармейское (Покровское) направление остается самым сложным участком для украинской армии на линии фронта.


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    29 апреля 2025, 09:37 • Новости дня
    Минфин предложил НДС на аренду майнинговых мощностей

    Минфин предложил обложить аренду майнинговой инфраструктуры НДС

    Tекст: Ирма Каплан

    Минфин выступил с инициативой обложить налогом на добавленную стоимость аренду инфраструктуры для майнинга цифровых валют и упростить налогообложение руды.

    Министерство финансов предложило облагать налогом на добавленную стоимость (НДС) аренду инфраструктуры для майнинга цифровой валюты, а также установить нулевую ставку НДС на продажу руды.

    «Предлагается установить, что НДС будет исчисляться российским налогоплательщиком при сдаче в аренду майнинговой инфраструктуры, а также при предоставлении в режиме реального времени вычислительной мощности для майнинга», – сказано в размещенном на сайте ведомства предложении.

    Минфин также предложил установить нулевой НДС при реализации руды, концентратов и других промышленных продуктов, содержащих драгоценные металлы налогоплательщикам, которые добывают драгметаллы, аффинажным организациям с правом аффинажа драгметаллов, для аффинажа.

    Как писала в марте газета ВЗГЛЯД, глава комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов предложил первому вице-премьеру РФ Денису Мантурову обнулить на 15 лет налог на редкие металлы.

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    29 апреля 2025, 10:59 • Новости дня
    Боец рассказал о пытках в украинском плену

    Tекст: Ольга Иванова

    Военнослужащий с позывным «Тар» раскрыл подробности истязаний, которые ему и другим пленным устраивали украинские неонацисты.

    Сбор свидетельств преступлений киевского режима ведет Международный общественный трибунал, сообщил член Общественной палаты Максим Григорьев в своем Telegram-канале.

    Как говорится в его сообщении, российский военнослужащий с позывным «Тар» рассказал, что издевательства в украинском плену не были направлены на получение информации и называл их истязаниями. По его словам, после захвата их завели в дачу, где избивали болтом и продолжали пытки в гараже с использованием каната и цепи.

    Военнослужащий отметил, что условия содержания в подвалах были нечеловеческими: в одном помещении могли находиться до 27 человек, не хватало воды и еды, а в СИЗО их морили голодом.

    Он привел примеры истязаний других военнослужащих: одного зимой раздели и обдували холодным воздухом, другого час избивали арматурой, у третьего были раздроблены колено и тяжелая инфекция, приведшая к смерти вскоре после освобождения.

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    29 апреля 2025, 17:14 • Новости дня
    Advance: Европа пообещала разубедить Киев договариваться с Москвой

    Advance: Стало известно о давлении Европы на Киев против мирных уступок Москве

    Tекст: Ирма Каплан

    Предстоящая неделя станет решающей в вопросе переговоров по украинскому конфликту: американский президент Дональд Трамп будет ждать от Москвы и Киева договоренностей, а Европа всячески препятствовать им, пишет хорватская Advance.

    Кремль неоднократно подчеркивал, что не откажется от целей спецоперации, а США, по данным издания, в нынешних условиях могут пойти на уступки России, за исключением полного разоружения Украины, однако Европа рассматривает такие уступки как поражение и оказывает давление на Киев, пишет хорватская газета Advance.

    «Европейские лидеры в ближайшие 10 дней будут в постоянном контакте с Киевом, чтобы ни под каким видом не позволить ему пойти навстречу Москве и не дать ей права торжествовать 9 мая, в день, в котором символики теперь больше, чем за все годы после 1945 года», – говорится в статье.

    Дело в том, что после военной победы России в Курской области, где украинские силы присутствовали с августа 2024 года, устранено одно из главных препятствий для продолжения серьезных мирных переговоров.

    Президент России Владимир Путин распорядился о прекращении огня, которое продлится 72 часа с полуночи 8 мая до полуночи 11 мая в связи с празднованием 80-й годовщины Победы Советского Союза над нацистской Германией. Кремль призвал Украину последовать примеру, а в противном случае ВС России ответят «надлежащим образом и эффективно».

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в Кремле обратили внимание на отсутствие ответной реакции на предложение президента России о перемирии от Киева и европейских столиц.

    Позже Кремль подтвердил наличие рабочих каналов для обмена информацией с американской стороной по вопросам, затрагивающим возможную остановку огня в мае.

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