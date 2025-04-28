Старый Свет – одновременно и инструмент США, и топливо их вероятной войны с Россией. При этом Вашингтон как будто не в деле. Если раньше инструментом борьбы с Россией была Украина, то теперь таким инструментом в руках глобалистов становится вся Европа.6 комментариев
Жители Стамбула массово подготовились к возможному землетрясению
После землетрясения в Стамбуле многие горожане заблаговременно собрали тревожные чемоданчики и обновили знания о мерах безопасности.
Жители Стамбула после землетрясения, произошедшего 23 апреля, активно готовятся к возможным новым подземным толчкам, пишет РИА «Новости». Многие обновили свои тревожные чемоданчики с вещами первой необходимости и внимательно следят за информацией о сейсмической активности в регионе. В то же время некоторые продолжают откладывать меры предосторожности, несмотря на предупреждения ученых о вероятности мощного землетрясения магнитудой выше 7,5.
«Конечно, подготовился – положил одеяло у двери, ночи сейчас холодные», – рассказал россиянин Василий, живущий в Стамбуле три года. Он отметил, что впервые столкнулся с таким сильным землетрясением, когда качались люстры и мебель. Михаил, другой житель города, тоже подготовил специальный рюкзак и теперь тщательно следит за новостями о сейсмической обстановке.
Селин, студентка из Кадыкея, поделилась, что за неделю до землетрясения настроила приложение для оповещений, которое заранее предупредило её о толчках. Она собрала сумку с документами, наличными, водой и пауэрбанком, надеясь, что этого хватит на первое время. Некоторые, как Эмре из района Фатих, признаются, что из-за работы не успевают собрать тревожный чемоданчик и рассчитывают на других членов семьи.
После землетрясения жители Стамбула все чаще обсуждают между собой, где их застал толчок и как жить дальше, не исключая возможности повторения подобных событий.
Как писала газета ВЗГЛЯД, спикер парламента Турции призвал готовиться к мощному землетрясению, в Стамбуле при подземных толчках пострадали более 150 человек, а сейсмолог спрогнозировал в мегаполисе разрушительное землетрясение.