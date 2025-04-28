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    Европу прогнали с похоронных переговоров по Украине
    Лавров заявил о продолжении ударов России по объектам ВСУ
    Опубликовано фото военных из КНДР в Курской области
    В Институте русского языка выступили в защиту среднего рода слова кофе
    Путин позвонил командирам, освобождавшим Курскую область
    В КНДР объяснили решение Ким Чен Ына отправить корейские войска в Россию
    Путин поручил направить в Иран самолеты МЧС после мощного взрыва в порту
    Рубио: США не планируют вводить новые санкции против России
    Дрон ВСУ по ошибке снабжал российских штурмовиков в ДНР сигаретами и шоколадом
    Мнения
    Игорь Пшеничников Игорь Пшеничников Зачем европейцев готовят к войне с Россией

    Старый Свет – одновременно и инструмент США, и топливо их вероятной войны с Россией. При этом Вашингтон как будто не в деле. Если раньше инструментом борьбы с Россией была Украина, то теперь таким инструментом в руках глобалистов становится вся Европа.

    6 комментариев
    Дмитрий Скворцов Дмитрий Скворцов Тарифная война США ведется по рецептам XIX века

    Доля США в мировом ВВП в послевоенные годы неуклонно снижалась и к настоящему времени, по оценке Всемирного банка, опустилась с 52% в 1944 году до 14% в 2024 году.

    4 комментария
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Зеленский сделал выбор между разумом и самим собой

    Для Зеленского с его комплексами крайне важно представляться глобальным лидером, задающим повестку. И он не готов уступать эту роль Дональду Трампу, не готов признавать медийное превосходство американского президента.

    4 комментария
    28 апреля 2025, 06:17 • Новости дня

    ВСУ потеряли пять станций Starlink в зоне группировки «Запад»

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    За прошедшие сутки подразделения группировки «Запад» уничтожили значительное количество военной техники и средств связи противника.

    Как передает ТАСС, начальник пресс-центра группировки Иван Бигма сообщил об уничтожении 36 пунктов управления беспилотниками и пяти станций спутниковой связи Starlink в зоне ответственности войск «Запад» за последние сутки. По его словам, в ходе контрбатарейной борьбы подразделения артиллерии уничтожили четыре артиллерийских орудия и одиннадцать минометных расчетов противника.

    Кроме того, были уничтожены восемь полевых складов с боеприпасами. Подразделения противовоздушной обороны ликвидировали тринадцать беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска нанесли поражение шести бригадам ВСУ на Белгородском направлении, бойцы группы «Запад» за сутки взяли в плен десять солдат ВСУ, а также уничтожили станции Starlink и беспилотники ВСУ.

    27 апреля 2025, 11:00 • Новости дня
    Рожин опубликовал фото военных из КНДР в Курской области
    Рожин опубликовал фото военных из КНДР в Курской области
    @ t.me/boris_rozhin

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Военный блогер Борис Рожин опубликовал в своем Telegram-канале фото бойцов из КНДР, принимавших участие в освобождении Курской области от подразделений ВСУ.

    Военный блогер Борис Рожин опубликовал в своем Telegram-канале фотографию бойцов из КНДР, которые, по его словам, участвовали в освобождении Курской области от подразделений ВСУ, передает Colonelcassad. На снимке изображены шестеро военнослужащих на фоне позднеосенних деревьев.

    Опознавательным знаком на их шлемах служит георгиевская лента. «Наши братья по оружию», – написал Рожин в подписи к публикации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила вклад военных КНДР в освобождение Курской области, в Сети появилось видео с бойцами, якобы принадлежащими силам специального назначения КНДР после штурма в Плехово, а начальник Генерального штаба ВС России Валерий Герасимов во время доклада президенту России Владимиру Путину подчеркнул, что военнослужащие из КНДР приняли значительное участие в освобождении приграничных районов Курской области.

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    27 апреля 2025, 14:08 • Новости дня
    Эксперт: Войска КНДР не будут участвовать в боевых действиях в ДНР и Новороссии

    Военный эксперт Козюлин: Войска КНДР не будут участвовать в боевых действиях в ДНР и Новороссии

    Эксперт: Войска КНДР не будут участвовать в боевых действиях в ДНР и Новороссии
    @ Артем Геодакян/ТАСС

    Tекст: Евгений Поздняков

    Бойцы КНДР хорошо зарекомендовали себя в боях в российском приграничье. Однако продолжать участие в боевых действиях уже на территории ДНР они не станут, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Вадим Козюлин. Ранее Генштаб России сообщил об участии военнослужащих из КНДР в освобождении территории Курской области.

    «Скорее всего, пребывание северокорейских военных в зоне боевых действий подошло к концу. Их участие в СВО регламентировалось принятым в прошлом году договором о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между нашими странами. В четвертой статье этого документа отмечалось, что Москва и Пхеньян обязуются оказывать друг другу помощь при условии внешней агрессии», – указывает Вадим Козюлин, заведующий центром ИАМП Дипломатической академии МИД РФ.

    «Вторжение ВСУ в Курскую область как раз создало прецедент, при котором это положение договора и могло быть реализовано. Сейчас регион зачищен от внешних агрессоров, поэтому северокорейские военные могут возвращаться домой. Нужды в их дальнейшем пребывании в приграничье больше нет», – рассуждает собеседник.

    «Не думаю, что бойцы из КНДР продолжат участие в конфликте уже на территории ДНР. Конечно, согласно Конституции РФ, еще неосвобожденные города и села республики также входят в состав России. То есть формально основания для продолжения реализации принятого соглашения между нашими странами имеются», – подчеркивает эксперт. – «Но все-таки ДНР, в отличие от Курской области, не признана многими государствами в качестве региона РФ. Для Москвы в этом плане особых проблем нет, а вот на Пхеньяне участие в боевых действиях на Донецком направлении может обернуться наращиванием санкционного давления со стороны западных стран».

    «Разумеется, мы бы не хотели создавать столь значимые проблемы для наших союзников. КНДР и так немало помогла России. Известно, что ее солдаты непосредственно принимали участие в боях в Курской области, а это значит, что их армия приобрела неоценимый опыт участия в современной войне», – заключил Козюлин.

    Напомним, Генштаб России сообщил об участии военнослужащих из КНДР в освобождении территории Курской области. Как сообщил начальник ведомства Валерий Герасимов, северокорейские солдаты работали бок о бок с бойцами ВС РФ, проявляли высокий профессионализм, стойкость, мужество и героизм.

    На этом фоне официальный представитель МИД Мария Захарова выразила благодарность Пхеньяну. В своем Telegram-канале она подчеркнула, что Москва «никогда не забудет» ее северокорейских друзей. По ее мнению, участие солдат КНДР в деоккупации приграничья стало новой страницей в сотрудничестве двух государств.

    Несмотря на то, что официальных данных о пребывании военных республики в зоне боевых действий мало, некоторыми деталями делятся военкоры. Так, Александр Коц пишет, что северокорейские бойцы изначально проходили обучение на полигонах, где знакомились с тактикой боевых действий и овладевали управлением БПЛА.

    Затем их перекинули в Курскую область. «Жили они в полевых условиях. Сначала держали третью линию, потом вторую, затем их попробовали на закреплениях и, наконец, в штурмах», – сообщает военкор. По его словам, участие представителей КНДР позволило России не ослаблять давление на других участках фронта.

    Напомним, Москва полностью завершила освобождение территорий Курской области. Газета ВЗГЛЯД подробно описывала, как это событие скажется на состоянии всей линии боевого соприкосновения.

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    27 апреля 2025, 12:34 • Видео
    «Мировое правительство» определилось насчет женщин

    Премьер-министр Великобритании изменил свое мнение о том, кого можно считать женщинами и бывают ли у женщин чисто мужские органы. К тому его подтолкнуло решение Верховного суда. Кажется, «мировое правительство» решило закрыть проект по распространению трансгендерного безумия.

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    27 апреля 2025, 18:30 • Новости дня
    Лавров заявил о продолжении ударов России по объектам ВСУ
    Лавров заявил о продолжении ударов России по объектам ВСУ
    @ TATYANA MAKEYEVA/EPA/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Россия намерена и дальше поражать объекты, используемые военными на Украине, а также иностранными наемниками, подчеркнул глава МИД РФ Сергей Лавров.

    Россия продолжит наносить удары по объектам, используемым украинскими военными и иностранными наемниками, передает РИА «Новости». «Мы будем продолжать наносить удары по объектам, используемым украинскими военными, наемниками из иностранных государств и инструкторами», – заявил Лавров в интервью телеканалу CBS.

    В рамках спецоперации на Украине Россия наносит удары только по военным целям или гражданским объектам, используемым военными. По словам Лаврова, президент России Владимир Путин неоднократно говорил об этом, и сейчас ситуация не изменилась. Власти России никогда целенаправленно не бьют по гражданским объектам, в отличие от режима Владимира Зеленского.

    Лавров уточнил, что если цель использовалась украинскими военными, то Минобороны РФ и командиры на местах имеют право атаковать такие объекты. Министр заверил, что целями атак не являются гражданские объекты, как это было в случае ударов НАТО по Белграду в 1999 году. По словам Лаврова, тогда это была преднамеренная атака на гражданскую цель.

    Лавров напомнил о предложении президента США Дональда Трампа, поддержанного российским лидером Владимиром Путиным, о 30-дневном моратории на атаки на энергетическую инфраструктуру. Россия это обязательство, данное президентом Владимиром Путиным, никогда не нарушала, в то время как украинская сторона нарушала его несколько сотен раз. Перечень этих атак был направлен госсекретарю США Марко Рубио и в ООН.

    Ранее президент США Дональд Трамп пригрозил ввести банковские или вторичные санкции против России из-за ударов по объектам инфраструктуры Украины, следует из его сообщения в соцсети.

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    27 апреля 2025, 10:51 • Новости дня
    Медведев заявил о наступлении российских войск после освобождения Курской области
    Медведев заявил о наступлении российских войск после освобождения Курской области
    @ Екатерина Штукина/POOL/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В ходе Светлой пасхальной недели завершено освобождение Курской области, а наступательные действия российских войск продолжаются на других направлениях, заявил заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев.

    По его словам, Курская область полностью освобождена в Светлую пасхальную неделю, сообщает Telegram-канал Медведева. Медведев добавил, что накануне Дня Победы российские военные продолжают наступление на других направлениях.

    В сообщении подчеркивается, что враг терпит поражение, а «нацистская мразь должна навсегда исчезнуть с нашей земли».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Дмитрий Медведев изучил на полигоне Капустин Яр современные средства поражения для артиллерии и беспилотных аппаратов, заявил о появлении «новой маски» нацизма в мире и подчеркнул абсолютный иммунитет Владимира Путина от зарубежных судов.

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    27 апреля 2025, 17:55 • Новости дня
    Политолог объяснил, почему Трамп прогнал Макрона перед разговором с Зеленским

    Политолог Ткаченко: Трампу предстоит разорвать провоенный узел Украины и Европы

    Политолог объяснил, почему Трамп прогнал Макрона перед разговором с Зеленским
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Евгений Поздняков

    Тот факт, что республиканец демонстративно не допустил Эммануэля Макрона к разговору с Владимиром Зеленским, говорит о многом. Он понимает, что милитаристский запал Киева подпитывается именно Лондоном и Парижем, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Станислав Ткаченко. Ранее Дональд Трамп провел переговоры с Владимиром Зеленским в Ватикане.

    «Встреча Дональда Трампа и Владимира Зеленского в Ватикане фактически окончилась ничем. Стороны остались при своем, а мирное урегулирование не стало ближе ни на йоту. При этом западные СМИ пытаются представить угрозы главы Белого дома в сторону России как резкую смену позиции, но данная оценка глубоко ошибочна», – считает Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай».

    «Дело в том, что Дональд Трамп наконец-то начинает осознавать всю глубину и противоречивость конфликта на Украине. В его глазах все более отчетливо начинает виднеться образ реального виновника провала переговоров – Европы. Именно поэтому в общении с представителями Старого Света он становится особенно резок», – добавляет эксперт.

    «Тот факт, что республиканец демонстративно не допустил Эммануэля Макрона к разговору с Владимиром Зеленским, говорит о многом. Он понимает, что милитаристский запал Киева подпитывается именно Лондоном и Парижем. При этом Украина не способна самостоятельно, без пристрастий, посмотреть на ситуацию и не позволять ЕС работать на ухудшение текущего положения», – поясняет собеседник.

    «И пока Трампу не удастся разорвать этот провоенный узел, каких-либо значительных перемен в деле мирного урегулирования ждать не стоит. Именно поэтому беседа американского лидера с Зеленским в Ватикане продлилась всего лишь десять минут. Им попросту нечего обсуждать в настоящий момент», – поясняет он.

    «Но что более важно – их внезапная встреча не переросла в нечто более масштабное после окончания похорон. Они не договорились о повторном диалоге, не провели его, будучи в одном городе, а это значит, что взаимопонимание между ними минимально. Трампу непонятно, как Киев может разделять европейские ультимативные призывы к России», – уточняет эксперт.

    «В ЕС продолжают настаивать на незамедлительном прекращении огня без предварительных обсуждений, а также на передаче освобожденных территорий Украине. Это заведомо неприемлемые для Москвы требования, выдвижение которых показывает неготовность Старого Света вести серьезное обсуждение проблемы», – заключил Ткаченко.

    Ранее Дональд Трамп провел переговоры с Владимиром Зеленским в Ватикане. Их встреча состоялась в базилике Святого Петра, за несколько часов до начала церемонии похорон папы римского Франциска. Несмотря на то, что стороны так и не поделились деталями беседы, их диалог все же запомнился мировой общественности сразу по нескольким причинам.

    Так, к переговорам пытался «подключиться» президент Франции. Как сообщает таблоид The Sun, изначально в зале, где должна была пройти встреча, стояло три стула. Эммануэль Макрон прогуливался рядом с Трампом и Зеленским, однако глава Белого дома отвел его в сторону, приказав не вмешиваться в происходящее. Затем количество кресел сократилось до двух.

    Несмотря на это, Макрон в соцсети Х (ранее Twitter, заблокирован в РФ) все же назвал собственные контакты с Зеленским в Риме «очень позитивным обменом мнениями». Он добавил, что Киев выразил готовность к безоговорочному прекращению огня, а над реализацией этой цели республика готова работать совместно с ЕС и США.

    Кроме того, впечатлениями от встречи с Зеленским в Ватикане поделился и британский премьер Кир Стармер. По его оценке, Лондону и Киеву удалось достигнуть прогресса в вопросе достижения «справедливого и долгосрочного мира на Украине». Он добавил, что стороны продолжат работу в этом направлении.

    При этом в Белом доме прошедшую встречу назвали «продуктивной». По ее итогам Дональд Трамп в соцсети Truth Social пригрозил Москве введением вторичных санкций, а также ограничениями в банковском секторе в случае, если Россия не захочет останавливать войну. The Guardian назвал данное заявление настоящим «прозрением».

    В то же время он раскритиковал статью издания The New York Times. В материале отмечалась важность возврата всех утраченных территорий Украине. Глава Белого дома подчеркнул, что данное требование является «нелепым». Он также подчеркнул, что вне зависимости от того, какой будет итоговая сделка по урегулированию ситуации, данная газета все равно раскритикует данный документ.

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    27 апреля 2025, 10:33 • Новости дня
    «Северяне» нанесли существенные потери ВСУ в Сумской области

    «Северяне» уничтожили более 250 солдат противника на трех направлениях

    «Северяне» нанесли существенные потери ВСУ в Сумской области
    @ Алексей Коновалов/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В ходе боевых действий группировка «Север» нанесла существенные потери в районах сел Беловоды и Локня в Сумской области.

    Группировка войск «Север» завершила освобождение села Поповка в Краснояружском районе и села Горналь на Сумском направлении, передает Telegram-канал «Северный ветер». По официальной информации, в Горнале российские военные водрузили государственный флаг, освободив последний населенный пункт Суджанского приграничья. Попытки противника прорваться к этим селам отражались при поддержке морских пехотинцев и штурмовых подразделений.

    Противник перебрасывал резервы и штурмовые группы в лесополосы Сумской области, но российская разведка вскрывала их позиции, после чего наносились удары артиллерией, авиацией и тяжелыми огнеметами. В районах сел Беловоды и Локня ВСУ понесли значительные потери. За сутки группировка «Север» продвинулась более чем на 3,9 км, было уничтожено десять единиц вражеской бронетехники и шесть единиц техники на Сумском направлении.

    На Краснояружском направлении российские бойцы уничтожили остатки штурмовых групп противника в Поповке, где еще в марте были задействованы подразделения ФСБ. Воздушные и артиллерийские удары по ВСУ наносились на протяжении месяца. Последняя попытка прорыва в Поповку была отражена сегодня утром с помощью FPV-дронов.

    На Липцовском направлении «северяне» уничтожили четыре пусковые установки беспилотников противника и шесть тяжелых коптеров. На Волчанском направлении комплексным огневым поражением уничтожены шесть боевых групп, а также автомобильная и бронированная техника. Всего за сутки потери ВСУ составили более 250 человек, из которых большая часть на Сумском направлении. Также были уничтожены гаубицы, минометы, бронемашины, пикапы, квадроциклы и системы спутниковой связи.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские военные сорвали ротацию Вооруженных сил Украины на Харьковском направлении, «северяне» отразили атаку ВСУ, проведенную по методичкам НАТО, а также российские подразделения ранее выбили украинские силы с позиций у населенного пункта Липцы.

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    28 апреля 2025, 01:56 • Новости дня
    Лавров и Рубио обсудили украинский кризис в телефонном разговоре

    Tекст: Денис Тельманов

    Министр иностранных дел России и госсекретарь США провели телефонные переговоры, основное внимание в которых было уделено украинскому кризису и перспективам диалога.

    Как сообщает РИА «Новости», телефонный разговор между Сергеем Лавровым и Марко Рубио состоялся 27 апреля. В ходе беседы дипломаты продолжили обмен мнениями по ключевым аспектам российско-американского политического диалога, который в последнее время заметно активизировался.

    Главной темой обсуждения стала ситуация вокруг украинского кризиса. В МИД РФ подчеркнули, что стороны уделили особое внимание предпосылкам к началу переговоров для согласования надежного и долгосрочного мира.

    Обсуждение проходило в развитие встречи президента России Владимира Путина со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом, состоявшейся 25 апреля. Помимо украинского вопроса, министр и госсекретарь также затронули ряд других международных проблем. В МИД сообщили, что стороны условились поддерживать контакты на всех уровнях.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, США пытаются сместить акцент с обсуждения украинского кризиса в пользу двусторонних контактов Москвы и Вашингтона, Эксперты считают, что в Белом доме устали от стремлений Европы подорвать попытки мирного урегулирования конфликта на Украине.

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    27 апреля 2025, 07:54 • Новости дня
    Американский режиссер заявил о безопасности поездок в Крым

    Tекст: Денис Тельманов

    Документалист из США охарактеризовал Крым как полностью безопасный для посещения американцами регион, отметив дружелюбие местных жителей.

    Крым – безопасный регион для туристов, заявил режиссер-документалист Реджинальд Тремблей в интервью РИА «Новости». «Крым – безопасный регион для туристов. Абсолютно не надо бояться сюда приезжать. Крымчане будут приветствовать всех американцев, кто приедет сюда с чистым и открытым сердцем», – отметил он.

    Тремблей подчеркнул, что американцы не должны опасаться поездок на полуостров, поскольку уровень безопасности там высок. По его словам, жители Крыма всегда рады встречать иностранных гостей и открыты для общения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Вашингтон рассматривает возможность признания контроля России над четырьмя регионами в рамках урегулирования конфликта и готов обсуждать статус Крыма, американская администрация предложила включить признание Крыма российским в новый мирный план по урегулированию конфликта на Украине и тем самым отказаться от более чем десяти лет сопротивления этому геополитическому факту, а напряженность между США и европейскими странами усилилась на фоне предложения президента США признать Крым российской территорией, что может привести к разладу в НАТО.

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    27 апреля 2025, 22:02 • Новости дня
    Украина и США исключили возврат финансовой помощи из соглашения по недрам

    Tекст: Денис Тельманов

    Киев согласовал с Вашингтоном исключение ранее предоставленной американской финансовой помощи из долговых обязательств нового соглашения по недрам.

    Как передает РИА «Новости», премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил о достигнутых договоренностях с министром финансов США Скоттом Бессентом по соглашению о недрах. По его словам, американская помощь, предоставленная до подписания договора, не будет учитываться как долг по новому документу.

    Шмыгаль подчеркнул, что украинская сторона обозначила свои «красные линии», соглашение должно соответствовать европейским обязательствам Украины и не противоречить ее законодательству. Также премьер отметил, что документ подлежит ратификации Верховной радой.

    Он добавил, что Киев уже располагает подтвержденными доходами в размере 50 млрд долларов от замороженных российских активов и предложил ввести специальную пошлину на импорт товаров из России, которая пойдет в фонд восстановления Украины.

    Ранее украинские СМИ утверждали, что проект соглашения с США предусматривал возврат всех средств, полученных Киевом в качестве помощи, и пересекал ранее согласованные «красные линии», затрагивая вопросы суверенитета и планов по вступлению в ЕС.

    В феврале подписание сделки по редкоземельным металлам сорвалось: во время визита Владимира Зеленского в Вашингтон президент США Дональд Трамп публично выразил недовольство украинским лидером, а вице-президент Джей Ди Вэнс назвал его неблагодарным агитатором за демократов. После перепалки Зеленского попросили покинуть Белый дом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, администрация США решила не вводить дополнительные санкции против России, рассчитывая на успех дипломатических попыток урегулировать конфликт на Украине, президент США пытался реализовать свой план урегулирования украинского конфликта, но вновь столкнулся с противодействием лидера киевского режима, а глава американского государства Дональд Трамп заявил, что вопрос о выходе США из переговоров по урегулированию на Украине стоит рассмотреть через две недели.

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    27 апреля 2025, 09:27 • Новости дня
    Беженка рассказала о страхе жителей Дзержинска хоронить соседей

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Во время пребывания украинских военных в Дзержинске на Украине местные жители из-за страха перед ВСУ не могли даже хоронить умерших соседей, рассказала беженка.

    Жители Дзержинска в Донецкой Народной Республике во время нахождения под контролем украинских военных опасались покидать укрытия, чтобы похоронить умерших, рассказала беженка из города, передает РИА «Новости». Женщина уточнила: «У нас умирали в подвале люди. Мы не могли даже похоронить. Мы боялись. Никто не выходил поэтому».

    По ее словам, многие соседи скончались в подвалах, в том числе из-за отсутствия медицинской помощи и полученных травм. Она отметила, что одна из пожилых женщин умерла от болезни после того, как украинские военные подожгли здание, и температура в подвале поднялась до 60 градусов.

    В результате пожара люди были вынуждены спать на полу, что привело к переохлаждению и последующим заболеваниям, включая пневмонию, от которой скончалась старушка.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Вооруженные силы Украины начали применять FPV-дроны повышенной дальности на фронте, российские войска сорвали контратаку ВСУ под Дзержинском, а украинские военные в Дзержинске обстреляли позиции, на которых находились их собственные солдаты.

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    28 апреля 2025, 03:07 • Новости дня
    Ким Чен Ын назвал героями бойцов КНДР в Курской области

    Ким Чен Ын сообщил о памятнике в Пхеньяне участникам операции КНДР

    Tекст: Денис Тельманов

    Лидер КНДР отметил самоотверженность военных страны, участвовавших в совместной с Россией операции по освобождению Курской области, и анонсировал установку памятника.

    Заявление Ким Чен Ына о героизме бойцов КНДР, участвовавших в освобождении Курской области от украинских формирований, опубликовало Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК), передает ТАСС.

    Лидер республики подчеркнул, что эти военные боролись за справедливость и стали «представителями чести Родины». Он отметил: «Все они, кто боролся за справедливость, – герои и представители чести Родины».

    В Центральном военном комитете Трудовой партии Кореи сообщили, что бойцы КНДР проявили массовый героизм и высокий боевой дух, внеся важный вклад в уничтожение неонацистских сил Украины и освобождение российской территории. В комитете добавили, что завершение операции подтвердило стратегический союз между двумя странами.

    ЦТАК уточнило, что Ким Чен Ын расценил участие КНДР как священную миссию для укрепления дружбы с Россией и защиты чести своей страны. По его решению, ситуация соответствовала статье 4 Договора о стратегическом партнерстве, и он приказал армейским подразделениям «разгромить и уничтожить украинских неонацистских захватчиков» совместно с российскими военными.

    Также Ким Чен Ын сообщил о намерении в ближайшее время установить памятник корейским бойцам, участвовавшим в операции, в Пхеньяне.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, КНДР направила войска в Россию согласно действующему соглашению о стратегическом партнерстве между двумя странами, бойцы КНДР зарекомендовали себя в боях в российском приграничье, но не будут продолжать участие в боевых действиях на территории ДНР, а военно-морской флот КНДР недавно пополнился новым эсминцем класса «Чвэ Хен».

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    27 апреля 2025, 08:48 • Новости дня
    Португальские наемники участвовали в боях на стороне ВСУ в ДНР

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В боях за освобождение территории ДНР были замечены наемники из Португалии, что удалось определить благодаря перехваченным переговорам и найденным шевронам.

    Информация о присутствии португальских наемников в рядах ВСУ на территории ДНР поступила от командира 60-го отдельного мотострелкового батальона ВС РФ с позывным «Миф», передает РИА «Новости». Офицер рассказал, что их удалось опознать по характерной речи и найденным шевронам, отмечая: «Сто процентов это были португальцы. Конкретно других, не знаю, ни американцев, никого не было, но португальцы были. Конкретно на территории, которую мы еще освобождаем, ДНР».

    По словам «Мифа», выводы о национальности наемников были сделаны после анализа перехваченных переговоров. Он добавил, что подобные случаи отмечали не только его бойцы, но и союзные подразделения, действующие по соседству.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские военные ликвидировали группу наемников, прибывших из Португалии, в боях под Красноармейском в Донецкой народной республике.

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    27 апреля 2025, 08:43 • Новости дня
    Власти Украины объявили воздушную тревогу в восьми областях

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В субботу сигнал воздушной тревоги прозвучал сразу в восьми областях Украины, включая Харьковскую и Днепропетровскую, из-за возможной угрозы с воздуха.

    Как сообщает РИА «Новости», в 8:14 по московскому времени сигнал воздушной тревоги впервые прозвучал в Харьковской области. Спустя короткое время тревогу объявили также в Днепропетровской, Сумской, Полтавской, Кировоградской, Одесской, Черкасской и Николаевской областях Украины.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Харьковской области прозвучала воздушная тревога, а в самом Харькове прогремел взрыв, ранее на Украине объявили воздушную тревогу в пяти областях, а в Полтаве и Полтавской области произошли взрывы.

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    28 апреля 2025, 00:35 • Новости дня
    ВСУ выпустили по населенным пунктам ДНР за минувшие сутки 36 боеприпасов

    ВСУ выпустили 36 боеприпасов по ДНР, погиб один человек

    Tекст: Денис Тельманов

    Украинские военные атаковали районы ДНР, выпустив десятки боеприпасов и причинив жертвы среди мирных жителей.

    За прошедшие сутки украинские войска совершили 19 обстрелов по населенным пунктам Донецкой Народной Республики, передает ТАСС. По данным управления по документированию военных преступлений Украины администрации главы и правительства ДНР, всего зафиксировано 36 выпущенных боеприпасов различного типа.

    Все атаки произошли на горловском направлении. В результате обстрелов, по официальным данным, погиб один мирный житель и шесть человек получили ранения. Также сообщается о повреждении жилого дома и двух объектов гражданской инфраструктуры.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Дональд Трамп провел личную встречу с Владимиром Зеленским в Ватикане во время похорон папы римского и публично усомнился в желании Владимира Путина завершить конфликт на Украине, а перед началом похорон папы Римского Франциска в Ватикане президент США Дональд Трамп и глава киевского режима Владимир Зеленский провели очень продуктивную беседу, как заявил директор по коммуникациям в аппарате Белого дома Стивен Чун, кроме того, за минувшие сутки украинские войска атаковали Горловское, Ясиноватское и Светлодарское направления, в результате чего пострадали трое мирных жителей и были повреждены четыре дома.

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    27 апреля 2025, 10:11 • Новости дня
    СК установил факт убийства мирного жителя ВСУ в Курской области

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В селе Плехово Курской области мужчина был найден убитым с огнестрельными ранениями и связанными руками после нападения украинских боевиков, сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

    Следственный комитет России зафиксировал очередной случай убийства украинскими боевиками мирного жителя в Суджанском районе, передает ТАСС. Официальный представитель ведомства Светлана Петренко рассказала, что жительница села Плехово сообщила о смерти своего сына, который 13 сентября 2024 года пытался забрать продукты из дома и был расстрелян украинскими боевиками. В сообщении отмечается: «По свидетельствам матери, тело погибшего мужчины было обнаружено с множественными огнестрельными ранениями и связанными руками».

    Мать погибшего также рассказала, что в августе 2023 года украинские военнослужащие, незаконно проникшие на территорию Курской области, вскрывали дома и гаражи, а также вывозили имущество и автомобили местных жителей.

    Петренко добавила, что действия вооруженных формирований Украины квалифицированы как теракт и мародерство, расследование установит всех причастных к преступлениям и привлечет их к ответственности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Следственный комитет возбудил дело о теракте после взрыва на железнодорожной станции «Суджа» в Курской области, также Следственный комитет открыл уголовное производствопосле сброса бомбы с дрона украинскими боевиками на людей в Курской области, а ранее Следственный комитет завел дело после ранения журналиста ТАСС украинскими военными на территории региона.

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