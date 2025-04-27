Доля США в мировом ВВП в послевоенные годы неуклонно снижалась и к настоящему времени, по оценке Всемирного банка, опустилась с 52% в 1944 году до 14% в 2024 году.4 комментария
«Северяне» нанесли существенные потери ВСУ в Сумской области
«Северяне» уничтожили более 250 солдат противника на трех направлениях
В ходе боевых действий группировка «Север» нанесла существенные потери в районах сел Беловоды и Локня в Сумской области.
Группировка войск «Север» завершила освобождение села Поповка в Краснояружском районе и села Горналь на Сумском направлении, передает Telegram-канал «Северный ветер». По официальной информации, в Горнале российские военные водрузили государственный флаг, освободив последний населенный пункт Суджанского приграничья. Попытки противника прорваться к этим селам отражались при поддержке морских пехотинцев и штурмовых подразделений.
Противник перебрасывал резервы и штурмовые группы в лесополосы Сумской области, но российская разведка вскрывала их позиции, после чего наносились удары артиллерией, авиацией и тяжелыми огнеметами. В районах сел Беловоды и Локня ВСУ понесли значительные потери. За сутки группировка «Север» продвинулась более чем на 3,9 км, было уничтожено десять единиц вражеской бронетехники и шесть единиц техники на Сумском направлении.
На Краснояружском направлении российские бойцы уничтожили остатки штурмовых групп противника в Поповке, где еще в марте были задействованы подразделения ФСБ. Воздушные и артиллерийские удары по ВСУ наносились на протяжении месяца. Последняя попытка прорыва в Поповку была отражена сегодня утром с помощью FPV-дронов.
На Липцовском направлении Северяне уничтожили четыре пусковые установки беспилотников противника и шесть тяжелых коптеров. На Волчанском направлении комплексным огневым поражением уничтожены шесть боевых групп, а также автомобильная и бронированная техника. Всего за сутки потери ВСУ составили более 250 человек, из которых большая часть на Сумском направлении. Также были уничтожены гаубицы, минометы, бронемашины, пикапы, квадроциклы и системы спутниковой связи.
Как писала газета ВЗГЛЯД, российские военные сорвали ротацию Вооруженных сил Украины на харьковском направлении, «Северяне» отразили атаку ВСУ, проведенную по методичкам НАТО, а также российские подразделения ранее выбили украинские силы с позиций у населенного пункта Липцы.