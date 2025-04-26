  • Новость часаПесков опроверг обсуждение Путиным и Уиткоффом прямых рейсов между Россией и США
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    «Мировое правительство» сворачивает эксперимент со сменой пола
    Эксперты: Украина может уйти на периферию отношений России и США
    Российский дипломат допустил сделку с США по поводу «Северных потоков»
    Эксперт спрогнозировал реакцию ЕС на заявления Трампа о Крыме
    Трамп заявил о согласовании основных условий сделки по Украине
    Лавров подчеркнул отказ России обсуждать переговоры публично
    Случай холеры выявили у туриста после поездки в Индию
    Трамп прокомментировал убийство генерала Москалика
    Стало известно о переносе выплат пенсий из-за майских праздников
    Мнения
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Зеленский сделал выбор между разумом и самим собой

    Для Зеленского с его комплексами крайне важно представляться глобальным лидером, задающим повестку. И он не готов уступать эту роль Дональду Трампу, не готов признавать медийное превосходство американского президента.

    4 комментария
    Игорь Караулов Игорь Караулов Белорусская модель – это возможность, упущенная Украиной

    Целый украинский народ не может бесконечно находиться в состоянии безумия. Рано или поздно должно начаться возвращение к норме. А образец нормы находится не за тридевять земель, ведь от разоренного войной Чернигова до процветающего Гомеля – всего 100 км.

    14 комментариев
    Анна Долгарева Анна Долгарева Войну вывозит человек в бронежилете

    Каждый крупный результат – это сумма удачных и неудачных штурмов отдельных домов, окопов, блиндажей. А каждый такой отдельный штурм – это преодоление страха, который не может вообразить обыватель, рисующий с дивана стрелки на карте.

    6 комментариев
    26 апреля 2025, 10:13 • Новости дня

    Стартовал юбилейный мотомарш «Дороги Победы»

    Tекст: Валерия Городецкая

    В честь 80-летия Победы стартовал юбилейный международный мотомарш с символическим зажиганием лампады на Поклонной горе и масштабным маршрутом.

    В ходе церемонии старта на Поклонной горе была зажжена лампада от Вечного огня, а также прошел молебен и было получено благословение на предстоящее путешествие, передает ТАСС.

    Участники мотомарша проедут по маршрутам в России, странах СНГ и Европы, посещая памятные места, связанные с Великой Отечественной войной. Байкеры будут собирать пламя Вечного огня в разных регионах, чтобы 9 мая передать его городу-герою Бресту. В этом году к мотопробегу присоединился Вечный огонь из Волгограда, который был доставлен в Москву.

    Мероприятие проводится при поддержке МИД России. На мотомарш приехали байкеры из России, Белоруссии, Австрии, Австралии, Швейцарии, Германии, Чехии, Сербии, Словакии, Словении, Польши, Хорватии, Черногории и Болгарии. Маршрут включает несколько этапов, затрагивая ключевые города России, Белоруссии и европейские страны. Ожидается, что колонна из Москвы вечером 26 апреля прибудет в Тулу, где 27 апреля пройдут торжественные мероприятия.

    Ранее в Музее Победы началась акция «Мы помним», приуроченная к 80-летию Победы, где участники возлагают цветы к скульптуре Солдата-Победителя в память о героях Великой Отечественной войны.

    25 апреля 2025, 14:48 • Новости дня
    Рожин увидел след Украины и Британии в убийстве генерала Генштаба Москалика

    Военный аналитик Рожин: Убийства генералов Москалика и Кириллова имеют общий почерк

    Рожин увидел след Украины и Британии в убийстве генерала Генштаба Москалика
    @ Александра Зубенко/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    В убийстве генерала Ярослава Москалика виден почерк украинских спецслужб. Похожим образом был убит начальник войск РХБЗ Игорь Кириллов – тогда был заминирован электросамокат, сказал газете ВЗГЛЯД военный аналитик Борис Рожин. Ранее при взрыве в Балашихе погиб генерал Генштаба.

    «Взрыв в подмосковной Балашихе, в результате которого погиб Ярослав Москалик, на мой взгляд, спланированная операция украинских спецслужб», – считает военный аналитик Борис Рожин. Он объясняет: почерк похож на убийство начальника войск РХБЗ Игоря Кириллова. Только тогда был заминирован электросамокат, а сейчас – автомобиль.

    Собеседник также обратил внимание, что взрыв произошел в тот день, когда намечена встреча Владимира Путина и спецпосланника Дональда Трампа Стива Уиткоффа. По его мнению, так Украина и стоящие за ней силы пытаются повлиять на переговоры. «Я не исключаю, что руку приложили и спецслужбы Британии», – добавил Рожин.

    «Киев и Лондон хотят сорвать переговорный процесс. Поэтому возможны любые провокации и попытки терактов», – указал аналитик. Впрочем, он предупреждает: угроза может сохраниться на долгое время, поэтому гражданам стоит быть начеку.

    Напомним, в пятницу при взрыве автомобиля в Балашихе погиб генерал-лейтенант Ярослав Москалик. Он занимал должность заместителя начальника Главного оперативного управления Генштаба ВС России. В СК сообщили, что, по предварительным данным, сработало самодельное взрывное устройство, начиненное поражающими элементами. Уголовное дело заведено по ст. 105 и ст. 222.1 УК (убийство, незаконный оборот взрывчатых веществ). Как полагают специалисты, СВУ подорвали дистанционно, наблюдая за жертвой с помощью видеокамеры, установленной в салоне, передает «Коммерсант».

    По похожей схеме 17 декабря 2024 года в Москве на Рязанском проспекте был убит начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Минобороны генерал-лейтенант Игорь Кириллов. Тогда преступника задержали по горячим следам на следующий же день.

    Ярослав Москалик в разные годы участвовал в международных переговорах. Например, в 2015 году он входил в состав Контактной группы от России на минских переговорах (в подгруппу по безопасности), а в 2019 году встречался с делегацией Колледжа национальной обороны Индии.

    В 2021 году замначальника управления Генштаба рассказывал о проходивших в Астане обсуждениях ситуации в Сирии. На Московской конференции по международной безопасности два года спустя Москалик выступал на заседании о военном и военно-техническом сотрудничестве в Африке и на Ближнем Востоке.

    Коментарии (15)
    25 апреля 2025, 18:02 • Новости дня
    Ушаков сообщил о сближении позиций России и США по Украине
    Ушаков сообщил о сближении позиций России и США по Украине
    @ Кристина Кормилицына/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Прошедшая встреча президента России Владимира Путина и спецпосланника США Стивена Уиткоффа позволила дополнительно сблизить позиции Москвы и Вашингтона не только по украинскому вопросу, но и по ряду других значимых международных тем, заявил помощник российского лидера Юрий Ушаков.

    По его словам, на переговорах обсуждалась в том числе возможность возобновления прямых переговоров между Россией и Украиной, передает РИА «Новости».

    Ушаков также подчеркнул, что продуктивный диалог между Россией и Соединенными Штатами продолжится в самом активном режиме.

    Напомним, в пятницу президент России Владимир Путин провел встречу с посланником США Стивеном Уиткоффом в Кремле. К ним присоединились помощник главы российского лидера Юрий Ушаков и спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев.

    Встреча российского президента и спецпосланника президента США продолжалась около трех часов.

    Коментарии (21)
    25 апреля 2025, 20:30 • Видео
    Новые требования Зеленского к России и Трампу

    Украина, отвергнув план президента США Дональда Трампа, предложила собственный вариант разрешения конфликта с Россией. Это тот случай, когда наглость – второе счастье.

    Коментарии (0)
    25 апреля 2025, 16:12 • Новости дня
    Набиуллина сравнила ключевую ставку с лекарством для экономики

    Набиуллина сравнила ключевую ставку с лекарством для экономики страны

    Набиуллина сравнила ключевую ставку с лекарством для экономики
    @ Алексей Никольский/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Высокая ключевая ставка и жесткая денежно-кредитная политика – это проверенное средство для эффективного воздействия на экономику, заявила председатель Центробанка Эльвира Набиуллина.

    По ее словам, такой подход сравним с рецептурным препаратом, который используют многие центральные банки мира, но для успеха лечения назначенный курс нужно пройти до конца, передает ТАСС.

    Набиуллина подчеркнула: «Высокая ключевая ставка, жесткая ДКП – это не экспериментальное, а многократно проверенное в самых разных условиях разными странами весьма эффективное лекарство». Она добавила, что «промедление или недостаточная дозировка» может только усугубить состояние экономики.

    Напомним, совет директоров Банка России оставил ключевую ставку на уровне 21% годовых уже четвертый раз подряд, а после этого решения курс рубля на Московской бирже начал снижаться, а юань подорожал.

    Коментарии (32)
    25 апреля 2025, 17:45 • Новости дня
    Переговоры Путина и Уиткоффа завершились в Кремле

    Переговоры Путина и спецпосланника США Уиткоффа завершились в Кремле

    Переговоры Путина и Уиткоффа завершились в Кремле
    @ Кристина Кормилицына/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    В Кремле завершились переговоры между президентом России Владимиром Путиным и специальным посланником президента США Стивом Уиткоффом.

    Встреча российского президента и спецпосланника президента США продолжалась около трех часов, передает «Коммерсант».

    РИА «Новости» распространило видеозапись, на которой, как предположили журналисты агентства, кортеж Стива Уиткоффа покидает территорию Кремля.

    Напомним, в пятницу президент России Владимир Путин начал встречу с посланником США Стивеном Уиткоффом в Кремле. К ним присоединились помощник главы российского лидера Юрий Ушаков и спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев.

    Коментарии (14)
    25 апреля 2025, 14:43 • Новости дня
    Посол США посетила церемонию возложения цветов в Москве

    Посол США Линн Трейси участвовала в церемонии к 80-летию Победы

    Посол США посетила церемонию возложения цветов в Москве
    @ Сергей Карпухин/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    На церемонии, посвященной 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, у Могилы Неизвестного Солдата в Александровском саду присутствовала посол США Линн Трейси.

    Посол США в Москве Линн Трейси приняла участие в церемонии возложения цветов к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду, передает РИА «Новости».

    Как сообщили в российском МИД, на церемонию пригласили всех аккредитованных в Москве послов иностранных государств.

    Среди участников присутствовали заместители министра иностранных дел России – Александр Панкин, Михаил Галузин, Андрей Руденко и Евгений Иванов.

    Кроме посла США, свои страны также представляли дипломаты Израиля, Палестины, Белоруссии, Боливии, Йемена, Армении, Китая, Азербайджана, Индии, Пакистана, Алжира, Словакии, Буркина-Фасо, ЦАР, Нидерландов, КНДР, Греции и ряда других государств.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Москве 9 мая 2025 года состоятся торжественные мероприятия в честь 80-летия Победы, свое участие в них уже подтвердили более десяти зарубежных лидеров из стран Европы, Азии, Южной и Латинской Америки, Ближнего Востока.

    Коментарии (6)
    25 апреля 2025, 14:21 • Новости дня
    Bloomberg: Буровая активность российских нефтяников достигла рекорда

    Bloomberg: Российские нефтедобытчики ускорили темпы бурения до пятилетнего максимума

    Bloomberg: Буровая активность российских нефтяников достигла рекорда
    @ Егор Алеев/ТАСС

    Tекст: Ирма Каплан

    Российские нефтедобывающие компании нарастили объемы бурения скважин до уровня в более 2370 км за два месяца в среднем, несмотря на санкции, передает Bloomberg.

    Буровая активность российских нефтяников достигла максимального уровня за последние пять лет. Согласно последним данным, в январе и феврале эксплуатационное бурение составляло в среднем более 2370 км, что превышает показатели последних лет, передает Bloomberg.

    Такой темп на треть выше уровня 2022 года и свидетельствует о высокой устойчивости российской нефтяной отрасли к западным ограничениям, отмечает агентство.

    «Мы можем с уверенностью сказать, что российская нефтесервисная отрасль по большей части успешно адаптировалась к режиму санкций», – сказал аналитик акций нефтегазового сектора Рональд Смит из Emerging Markets Oil & Gas Consulting Partners LLC.

    Он добавил, что благодаря бурению общая мощность России по добыче сырой нефти и легкого нефтяного конденсата составляет от 11 до 11,5 млн баррелей в день, что практически не изменилось с 2016 года.

    Российским производителям нефти необходимо поддерживать высокие темпы бурения, чтобы страна могла наращивать добычу сырой нефти в соответствии с планом ОПЕК+ по смягчению ограничений на добычу, говорится в материале.

    Эксперты отмечают, что бурение в зрелых месторождениях, особенно в Западной Сибири, становится более технологичным: порядка 80% эксплуатационных скважин в регионе уже являются горизонтальными, и эта доля будет расти.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, агентство Bloomberg еще в январе 2024 года отмечало наращивание Россией бурения нефтедобывающих скважин. За 2023 год объем эксплуатационного бурения в стране превысил 30 тыс. км.

    Ранее аналитики Bloomberg отметили, что объем импорта российской нефти в Индию в апреле приблизился к рекордным значениям за последние два года, достигнув уровня в 2,15 млн баррелей в сутки.

    Коментарии (0)
    25 апреля 2025, 13:55 • Новости дня
    Цивилев заявил о старте поставок российского газа в Иран в 2025 году

    Цивилев: Поставки российского газа в Иран через Азербайджан стартуют в 2025 году

    Tекст: Ирма Каплан

    Первые поставки газа из России в Иран по существующему маршруту через Азербайджан планируют начать в 2025 году после завершения переговоров по цене, сообщил министр энергетики Сергей Цивилев.

    Начало поставок российского газа в Иран в объеме до 1,8 млрд кубометров в год запланировано на 2025 год. По словам министра энергетики России Сергея Цивилева, что газ будет поставляться по существующей инфраструктуре через Азербайджан, ведутся переговоры о цене, передает ТАСС.

    «В этом году будет реализовываться первая часть этого проекта, основанная на существующей инфраструктуре, и поставки газа в Иран будут в объеме до 1,8 млрд кубометров... Цену согласовывают сейчас компании друг с другом... Мы в коммерческие отношения между компаниями не влезаем», – сказал Цивилев на 18-м заседании межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству между Россией и Ираном.

    Министр нефти Ирана Мохсен Пакнежад уточнил, что сделку стараются согласовать как можно скорее.

    Кроме того, стороны обсудили на заседании продление работы российских компаний на нефтегазовых месторождениях Ирана и транзит российских нефтепродуктов.

    «Договорились, как можем поставлять российский газ через территорию Ирана, и обсудили другие возможные пути транзита российских нефтепродуктов через территорию нашей страны», – сказал Пакнежад.

    По итогам заседания межправкомиссии Цивилев отметил, что товарооборот между Россией и Ираном в 2024 году увеличился на 16,2% и достиг 4,8 млрд долларов. Российская и иранская стороны считают, что потенциал роста взаимной торговли гораздо выше этих цифр.

    Министр Пакнежад считает, что реализация совместных соглашений позволит «повысить уровень товарооборота от 4 до 6 млрд долларов».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Россия и Иран готовы продолжать совместную работу по созданию новых сухопутных газовых коридоров из России в Иран, сообщили в российском кабмине. Ранее в апреле посол Ирана в Москве Казем Джалали сообщил о готовности инфраструктуры для транзита российского газа через Иран, включая новый и старый газопроводы.

    Коментарии (0)
    25 апреля 2025, 12:19 • Новости дня
    Мэр Киева допустил уступку территорий России ради мира на Украине
    Мэр Киева допустил уступку территорий России ради мира на Украине
    @ Sebastian Christoph Gollnow/dpa/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Мэр Киева Виталий Кличко в интервью корпорации Би-би-си заявил о возможности уступки территорий России для достижения мирного урегулирования конфликта.

    Кличко предположил, что украинские власти могут согласиться на уступки России ради временного мира, передает ТАСС.

    По его словам, такое решение может быть принято на фоне давления со стороны президента США Дональда Трампа.

    При этом он не стал называть конкретные районы, которые могут быть переданы.

    Кроме того, мэр Киева также заявил, что народ Украины никогда не признает подобные уступки, даже если власти пойдут на них ради завершения конфликта.

    Ранее советник главы офиса Зеленского Сергей Лещенко опроверг слухи о согласии украинской стороны на признание Крыма российским при переговорах с США.

    Напомним, Дональд Трамп сообщил, что в ближайшие дни в Белом доме состоятся ключевые встречи по вопросу урегулирования конфликта на Украине. Он также подверг критике заявления Владимира Зеленского о статусе Крыма, отметив их негативное влияние на перспективы переговоров.

    Как писала днем ранее газета ВЗГЛЯД, европейские чиновники опасаются, что любые действия Соединенных Штатов по признанию Крыма российским или требования к европейским странам ослабить санкции против России приведут к расколу в Евросоюзе.


    Коментарии (6)
    26 апреля 2025, 05:23 • Новости дня
    Стало известно о переносе выплат пенсий из-за майских праздников

    В Госдуме назвали график выплат пенсий на майские праздники

    Стало известно о переносе выплат пенсий из-за майских праздников
    @ Nikolay Gyngazov/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Выплаты пенсий россиянам в мае будут произведены по измененному графику в связи с праздничными днями, затронуты все способы получения.

    Изменения в графике выплаты пенсий на майские праздники коснутся всех россиян, независимо от способа получения, передает РИА «Новости». Депутат Госдумы Екатерина Стенякина пояснила, что в начале мая 2025 года ожидаются две сокращенные рабочие недели, из-за чего сроки выплаты сдвигаются.

    Для граждан, получающих пенсию через банк, если стандартная дата приходится на период с 1 по 5 мая, средства поступят 29–30 апреля или 5–7 мая. Если обычная дата выплаты с 6 по 8 мая, пенсия будет выдана в эти же дни, однако 8 мая объявлен нерабочим, поэтому возможен перенос. Для дат с 9 по 11 мая выплаты состоятся 5–7 мая.

    Те, кто получает пенсии через почту, при стандартной дате с 1 по 5 мая смогут получить выплаты 29–30 апреля или 2–3 мая при шестидневном графике работы отделения. Для периодов с 6 по 11 мая почта выдаст пенсии 5–7 мая или 10 мая. Для доставки на дом график совпадает с почтовым, отметила депутат.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пенсионеры, получающие выплаты через банки с первого по пятое число месяца, получат майские пенсии уже до 30 апреля, а выплаты через «Почту России» останутся по стандартному графику; около 900 тыс. россиян отправятся за границу на майские праздники, что на 200 тыс. больше прошлого года благодаря укреплению рубля и расширению полетных программ; путешествие семьи из Москвы в Фетхие на майские праздники оказалось самой дорогой зарубежной поездкой, стоимость которой превысила 1,1 млн рублей.

    Коментарии (0)
    25 апреля 2025, 16:36 • Новости дня
    Трамп назвал хрупкой ситуацию в переговорах США, России и Украины

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент США Дональд Трамп заявил о позитивной динамике переговоров между Вашингтоном, Москвой и Киевом.

    Американский лидер подчеркнул, что несмотря на определенные успехи на пути к договоренностям, ситуация пока остается крайне неустойчивой, передает ТАСС.

    «Думаю, Россия и Украина прогрессируют. Мы надеемся. [Но ситуация] очень хрупкая», – сказал он журналистам в Белом доме.

    В пятницу президент России Владимир Путин начал встречу с посланником США Стивеном Уиткоффом в Кремле. К ним присоединились помощник главы российского лидера Юрий Ушаков и спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев.

    Коментарии (0)
    25 апреля 2025, 22:34 • Новости дня
    Правительство отменило праздничный концерт на Красной площади 9 мая

    Концерт 9 мая на Красной площади исключен из плана мероприятий к юбилею Победы

    Tекст: Вера Басилая

    Правительство России исключило проведение торжественного концерта 9 мая на Красной площади в Москве, который традиционно проходит в День Победы, следует из распоряжения премьер-министра Михаила Мишустина.

    Распоряжение о корректировке плана подписал премьер-министр России Михаил Мишустин. В документе говорится о внесении изменений в пункт 3 перечня мероприятий к 80-летнему юбилею Победы в Великой Отечественной войне, передает РИА «Новости».

    Праздничный концерт на Красной площади, который предполагался на 9 Мая в Москве, был исключен из списка торжественных событий, связанных с годовщиной Победы.

    Ранее организаторы объявили о проведении онлайн-шествия Бессмертного полка 9 мая.

    Газета ВЗГЛЯД писала, где можно посмотреть репетиции парада Победы в Москве.

    Коментарии (2)
    26 апреля 2025, 00:14 • Новости дня
    Киркоров на концерте в Петербурге запаниковал во время работы пиротехники

    Закрепленная на теле Киркорова пиротехника чуть не подожгла его костюм на концерте в Петербурге

    Tекст: Денис Тельманов

    Филипп Киркоров получил ожог во время номера с пиротехникой на концерте в зале «Октябрьский», но не остановил выступление.

    Во время выступления Филиппа Киркорова в большом концертном зале «Октябрьский» в Петербурге, произошел инцидент с пиротехникой, передает РИА «Новости». Одна из зрительниц рассказала, что когда за спиной у певца вспыхнули фейерверки, напоминающие крылья, у многих создалось впечатление, что на нем что-то загорелось.

    «Во время одной из песен, когда за спиной у Киркорова вспыхнули фейерверки, напоминающие крылья, возникло впечатление, что на нем что-то загорелось... Сам он ойкнул, а потом сказал, что обжегся, и все захлопали», – рассказала собеседница агентства.

    На предоставленном зрительницей видео видно, что Киркоров находился над сценой на подвесной конструкции, а из-за его спины били фейерверки по три с каждой стороны. При этом видно, что столб искр бьет в канат, за который певец держался рукой.

    Через несколько секунд работы пиротехники Киркоров стал интенсивно двигать руками, будто бы пытаясь сбить пламя.

    По словам посетительницы, пиротехника работала очень интенсивно, и элемент костюма певца, предположительно, загорелся.

    Несмотря на случившееся, концерт продолжился. Киркоров обыграл ситуацию, с улыбкой сказав в микрофон, что обжегся. Реакция артиста на форс-мажорную ситуацию вызвала овации в зале.

    Комментариев от представителей Киркорова на момент публикации не поступило.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Филипп Киркоров объявил о планах вернуться на российскую сцену с двумя концертами в Петербурге после годового перерыва.

    В городе Кочани в Северной Македонии на дискотеке «Пулс» произошел пожар, причиной которого стало использование пиротехники, в результате чего погибли более 50 человек.

    Коментарии (3)
    25 апреля 2025, 16:44 • Новости дня
    Лавров рассказал о сигналах Франции к решению проблем совместно с Россией

    Лавров рассказал о сигналах Франции к России по решению проблем

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Париж иногда подает Москве сигналы о готовности решать возникшие между странами проблемы.

    По его словам, такие обращения французских партнеров зачастую делаются «шепотом», передает ТАСС.

    В ходе церемонии награждения президента Франко-российской торгово-промышленной палаты Эммануэля Киде орденом Дружбы Лавров отметил: «Иногда наши французские коллеги посылают нам сигналы о том, что они на самом деле хотят как-то решать возникшие проблемы, но посылают их шепотом».

    Напомним, 1 апреля в Россию прибыл новый посол Франции Николя де Ривьер. Он заявил о стремлении возобновить диалог между Россией и Францией, несмотря на существующие сложности в отношениях.

    Коментарии (0)
    25 апреля 2025, 23:18 • Новости дня
    Гостям парада Победы запретили еду, напитки, вейпы и баннеры

    Tекст: Денис Тельманов

    Посетителям парада на Красной площади 9 мая предъявят новые ограничения, включая запрет на воду, продукты и электронные сигареты.

    Список запрещенных к проносу предметов на парад Победы 9 мая опубликован в информационных материалах, на которые ссылается ТАСС.

    В перечне оказались продукты питания, напитки и любые жидкости, за исключением необходимых лекарств. Также не разрешено проносить флаги, баннеры и полиграфическую продукцию религиозного, политического или оскорбительного характера.

    Запрет распространяется на домашних животных, боеприпасы, все виды оружия, пиротехнику, аэрозольные баллончики и химические вещества.

    В список также вошли электронные устройства для нагрева жидкости, включая вейпы. Не допускается пронос одежды или предметов с нацистской символикой, а также материалов экстремистского, оскорбительного или дискриминационного содержания.

    Гостям парада не разрешат появиться в бронежилетах или корсетах, за исключением медицинских, а также использовать средства маскировки или вещи, затрудняющие идентификацию личности.

    Беспилотники, техника, способная вмешиваться в работу охраны, велосипеды и электросамокаты также оказались под запретом.

    Профессиональное фото- и видеосъемочное оборудование и портативные зарядные устройства смогут проносить только аккредитованные представители прессы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, правительство России исключило проведение торжественного концерта 9 мая на Красной площади, который традиционно проходит в День Победы.

    В 2025 году главным событием праздника станет военный парад с участием военнослужащих, боевой техники и авиации, подготовка к которому уже идет с репетициями и перекрытиями улиц в столице. Подразделения сил специальных операций Белоруссии прибыли в Москву накануне парада.

    Коментарии (0)
    25 апреля 2025, 12:31 • Новости дня
    МВД Украины подтвердило нахождение пленных в сбитом Ил-76

    Tекст: Александра Юдина

    Замглавы МВД Украины Леонид Тимченко подтвердил, что в российском самолете Ил-76, который был сбит Вооруженными силами Украины в январе 2024 года над Белгородской областью, находились украинские пленные.

    По его словам, в самолете было около 60 человек, и большая часть из них были военнопленные, которых перевозили на обмен, передает РИА «Новости».

    «Помните ситуацию со сбитым Ил-76, в котором было около 60 военнопленных? Останков из этого самолета вернули более 500», – заявил Тимченко.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Следственный комитет России подтвердил, что Ил-76 с украинскими пленными был сбит ВСУ из комплекса Patriot. На борту сбитого самолета Ил-76 ВКС России находились 65 пленных украинцев, шесть членов экипажа и трое сопровождающих. Россия передала Украине тела украинских военнопленных, погибших в январе при крушении сбитого Ил-76.

    Данные о расследовании крушения Ил-76 призвал обнародовать президент России Владимир Путин.

    Коментарии (0)
    Главное
    ВСУ за сутки потеряли до 305 бойцов в зоне группировки «Юг»
    На Украине назвали причину сбоя в работе банковской системы
    Ким Чен Ын спустил на воду новый эсминец
    Верховный суд разрешил использовать ножи для самообороны против группы
    Си Цзиньпин призвал Китай сосредоточиться на разработке чипов
    Заслуженный учитель оценил предложение удалять школьников-нарушителей с урока
    В Ленобласти произошла массовая авария с 16 автомобилями

    Зачем США хотят завладеть украинской трубой

    Россия готова возобновить поставки газа через Украину, если новым собственником трубы станут американцы. США требуют от Украины не только редкоземельные металлы, но и газотранспортную систему. Принесет ли это реальную пользу Газпрому, учитывая, что американский СПГ является прямым конкурентом российского газа в Европе? Подробности

    Перейти в раздел

    Западные СМИ: США испытывают соблазн бросить Украину на произвол судьбы

    «Трамп – нечестный посредник: он действует как фактический союзник России», «Трамп только что разорвал Зеленского на тысячу кусочков», «План Трампа – это не что иное, как инструмент капитуляции, и украинцы вряд ли его примут» . С такими оценками выступили западные СМИ после жесткой критики президента США и его администрации в адрес Зеленского, сорвавшего переговоры в Лондоне. Подробности

    Перейти в раздел

    Российские войска выходят на рубеж освобождения Константиновки

    Замерший было фронт западнее Дзержинска в последнее время внезапно ожил. Российские войска предпринимают успешные усилия для того, чтобы освободить Константиновку, имеющую значение для устойчивости всей обороны ВСУ перед Славянском и Краматорском. И похоже, что речь идет о формировании для ВСУ нового окружения. Подробности

    Перейти в раздел

    Что стоит за просьбой о спасении «русских» регионов Прибалтики

    Страны Прибалтики обратились к Еврокомиссии с просьбой о помощи: из-за «уязвимости перед лицом России» они просят денег на финансирование своих восточных, населенных русским населением регионов. И действительно, эти территории пребывают в серьезном кризисе. Вот только Россия тут совсем ни при чем. Подробности

    Перейти в раздел

    Режим Зеленского доказал свою антихристианскую сущность

    Спецслужбы Украины продолжают организовывать покушения на видных деятелей России. В этот раз ФСБ удалось предотвратить теракт в отношении митрополита Симферопольского и Крымского Тихона. Эксперты отмечают, что для украинских властей расправы над христианским духовенством стали нормой, а вице-премьер Сербии Александр Вулин назвал покушение атакой на весь православный мир. Какую цель преследовал Киев, планируя это преступление? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Новые требования Зеленского к России и Трампу

      Украина, отвергнув план президента США Дональда Трампа, предложила собственный вариант разрешения конфликта с Россией. Это тот случай, когда наглость – второе счастье.

    • В немецкой политике сменился лидер

      Впервые в истории лидером общественного мнения в ФРГ стала партия «Альтернатива для Германии», выступающая против конфликта с Россией и поддержки Украины. А виноват в этом человек, который только готовится стать канцлером.

    • Мира не будет, Зеленский все испортил

      «Прорыва», на который надеялись американцы, не будет: встреча в Лондоне по вопросу урегулирования конфликта вокруг Украины провалилась еще до своего начала. Виноват в этом Владимир Зеленский. И он дорого за это заплатит.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Характеристики и особенности гиперзвукового ракетного комплекса «Орешник»

      Применение гиперзвуковой ракеты «Орешник» открыло новую эру в сфере вооружений. И хотя подробности тактико-технических характеристик нового вида оружия по понятным причинам держатся в секрете, их основные параметры уже заявлены. О том, что умеет «Орешник» – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    Перейти в раздел

    • Мечты о НАТО ускользают из рук Зеленского

      Только члены НАТО могут налагать вето на вступление Украины в альянс, заявляет глава киевского режима. Тем самым он дает понять, что по-прежнему надеется добиться вступления Украины в НАТО. Однако руководители и США, и ряда других ведущих стран альянса уже открыто заявляют, что Украину в НАТО не возьмут.

    • Зеленского ловят на аркан

      Сделка между Украиной и США по редкоземельным металлам, которую в свое время лоббировал сам Зеленский, в итоге становится ловушкой для киевского режима.

    • Трамп сотрясает мировую экономику тарифами и пошлинами

      Администрация Белого дома начала глобальную торговую войну, объявив о повышении тарифов и пошлин для крупнейших торговых партнеров, включая ЕС, Китай и Японию.

    Перейти в раздел

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............