Для Зеленского с его комплексами крайне важно представляться глобальным лидером, задающим повестку. И он не готов уступать эту роль Дональду Трампу, не готов признавать медийное превосходство американского президента.4 комментария
Стартовал юбилейный мотомарш «Дороги Победы»
В честь 80-летия Победы стартовал юбилейный международный мотомарш с символическим зажиганием лампады на Поклонной горе и масштабным маршрутом.
В ходе церемонии старта на Поклонной горе была зажжена лампада от Вечного огня, а также прошел молебен и было получено благословение на предстоящее путешествие, передает ТАСС.
Участники мотомарша проедут по маршрутам в России, странах СНГ и Европы, посещая памятные места, связанные с Великой Отечественной войной. Байкеры будут собирать пламя Вечного огня в разных регионах, чтобы 9 мая передать его городу-герою Бресту. В этом году к мотопробегу присоединился Вечный огонь из Волгограда, который был доставлен в Москву.
Мероприятие проводится при поддержке МИД России. На мотомарш приехали байкеры из России, Белоруссии, Австрии, Австралии, Швейцарии, Германии, Чехии, Сербии, Словакии, Словении, Польши, Хорватии, Черногории и Болгарии. Маршрут включает несколько этапов, затрагивая ключевые города России, Белоруссии и европейские страны. Ожидается, что колонна из Москвы вечером 26 апреля прибудет в Тулу, где 27 апреля пройдут торжественные мероприятия.
Ранее в Музее Победы началась акция «Мы помним», приуроченная к 80-летию Победы, где участники возлагают цветы к скульптуре Солдата-Победителя в память о героях Великой Отечественной войны.