Для Зеленского с его комплексами крайне важно представляться глобальным лидером, задающим повестку. И он не готов уступать эту роль Дональду Трампу, не готов признавать медийное превосходство американского президента.0 комментариев
Посол США посетила церемонию возложения цветов в Москве
Посол США Линн Трейси участвовала в церемонии к 80-летию Победы
На церемонии, посвященной 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, у Могилы Неизвестного Солдата в Александровском саду присутствовала посол США Линн Трейси.
Посол США в Москве Линн Трейси приняла участие в церемонии возложения цветов к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду, передает РИА «Новости».
Как сообщили в российском МИД, на церемонию пригласили всех аккредитованных в Москве послов иностранных государств.
Среди участников присутствовали заместители министра иностранных дел России – Александр Панкин, Михаил Галузин, Андрей Руденко и Евгений Иванов.
Кроме посла США, свои страны также представляли дипломаты Израиля, Палестины, Белоруссии, Боливии, Йемена, Армении, Китая, Азербайджана, Индии, Пакистана, Алжира, Словакии, Буркина-Фасо, ЦАР, Нидерландов, КНДР, Греции и ряда других государств.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в Москве 9 мая 2025 года состоятся торжественные мероприятия в честь 80-летия Победы, свое участие в них уже подтвердили более десяти зарубежных лидеров из стран Европы, Азии, Южной и Латинской Америки, Ближнего Востока.