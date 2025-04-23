Нарышкин осудил запрет ЕС на посещение Москвы на 9 Мая

Tекст: Ольга Иванова

Нарышкин прокомментировал решение чиновников Евросоюза запретить европейским лидерам посещать Москву 9 мая. Он назвал такую позицию безнравственной и подчеркнул, что она «скидывает маску» с лиц европейских политиков, угрожающих своим коллегам за намерение приехать в Россию на годовщину Победы, передает ТАСС.

По словам главы СВР, подобные угрозы свидетельствуют о том, что для европейских чиновников победа над фашистской Германией не является праздником, а вызывает раздражение. Нарышкин заявил: «Это показывает, на чьей они стороне: не на стороне победителей, а на стороне проигравших».

Ранее министр иностранных дел Сергей Лавров осудил решение Евросоюза ограничить визиты европейских чиновников в Россию на 9 Мая и связал это с попытками возрождения нацистской идеологии в Европе.

Глава дипслужбы ЕС Кая Каллас пригрозила последствиями за поездку лидеров на парад Победы в Москву.