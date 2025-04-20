  • Новость часаПесков: Путин не говорил о продлении пасхального перемирия
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    Праздник Пасхи показывает новую роль российского православия
    Бывший командующий НАТО Кларк назвал целью России взятие Одессы
    Китай испытал неядерную «водородную бомбу» нового типа
    ЕС и G7 предрекли финансовые трудности при разморозке российских активов
    Лавров предостерег ЕС от попыток говорить с Россией на языке превосходства
    Эксперт сообщил о риске газового кризиса на Украине
    Конгрессмен США подписал снаряд для ВСУ у границы России
    В МИД Украины потребовали извинений от Fox News за «российский Киев»
    Десять россиян стали мультимиллионерами после выигрыша в лотерее
    Мнения
    Сергей Худиев Сергей Худиев Празднование Пасхи – это возможность вернуться к своему Крещению

    Он не просто воскрес – Он пребывает среди тех, кто верует в Него, и это радикально меняет всю их жизнь. Он – не мертвый учитель, а живой Спаситель; к Нему можно воззвать, можно принять Его прощение и довериться Его руководству. Во врата, которые Он открыл своим воскресением, можно войти.

    0 комментариев
    Анна Долгарева Анна Долгарева Про Пасху мы помним всегда, даже если не помним

    На СВО я встречала такие случаи. Вроде и пошел человек не из самых высоких соображений. И биография у него не самая безупречная. А в итоге погибает, как герой, защищая товарищей. И ведь мог спастись сам, но предпочел спасти других.

    4 комментария
    Федор Лукьянов Федор Лукьянов Самоустранение США – новость для Киева много хуже, чем для Москвы

    Американцы всё еще рассчитывают на положительный результат по украинскому урегулированию. Интенсивность различных шагов и слов, видимо, означает, что активность за занавесом продолжается. Но ничего не гарантирует.

    15 комментариев
    20 апреля 2025, 20:04 • Новости дня

    Взрыв грузовика с боеприпасами в Ливане унес жизни трех военных

    Tекст: Алексей Дегтярев

    На юге Ливана перевозимые армейским грузовиком боеприпасы сдетонировали, погибли трое военных, заявил представитель командования вооруженных сил страны.

    Трагедия произошла в районе Брейка под городом Набатия, армейский грузовик перевозил конфискованные боеприпасы, передает ТАСС.

    В результате взрыва офицер и двое солдат погибли, семь человек получили ранения, в том числе гражданские. Причины взрыва пока устанавливаются, ведется расследование инцидента.

    Ранее в воскресенье при атаке израильских беспилотников на южные районы Ливана погибло не менее семи человек.

    20 апреля 2025, 12:41 • Новости дня
    Обменянные боевики «Азова» выразили недовольство Киевом и отказались воевать
    Обменянные боевики «Азова» выразили недовольство Киевом и отказались воевать
    @ Aleksandr Gusev/SOPA Images/Reuters

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Боевики «Азова» (организация признана террористической, запрещена в РФ) , возвращенные Киеву в ходе обмена пленными, заявили о разочаровании в украинских властях и выразили нежелание вновь участвовать в боевых действиях, несмотря на поддержку войны.

    Обменянные боевики «Азова» Владислав Хруль и Максим Холопченко выразили недовольство действиями киевских властей, сообщает ТАСС. По их словам, они разочарованы тем, что их обмен откладывался на годы, в то время как командование группировки было возвращено в короткие сроки после пленения. В результате долгого ожидания бывшие пленные говорят, что уже не собираются возвращаться на фронт, несмотря на поддержку войны и мобилизации.

    Холопченко заявил: «Вряд ли я пошел бы [на фронт] снова. Хочу отдохнуть. Я в 19 [лет] в плен попал, молодость пропадает». Он подчеркнул, что полностью поддерживает действия украинских военкомов по принудительной мобилизации мужчин на улицах, однако сам участвовать в боевых действиях больше не планирует.

    В свою очередь Хруль отметил, что среди бывших пленных царит разочарование и недоверие к киевскому режиму. Он рассказал, что поначалу некоторые из освобожденных еще собирались подписывать контракты и продолжать службу, но теперь, по его словам, «такого желания уже нет», так как они почувствовали себя ненужными собственной стране. Хруль объяснил, что Киев меняет боевиков «Азова» малыми группами, чтобы избежать возможного массового бунта среди освобожденных, тогда как обычных мобилизованных обменивают почти сразу.

    В результате обмена 19 апреля были возвращены на территорию, подконтрольную Киеву, 246 военнопленных ВСУ, в числе которых оказались Хруль и Холопченко. Одновременно Россия получила 246 своих военнослужащих.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинский военный, взятый в плен в Белгородской области, рассказал о задачах, которые ставили перед ним командиры ВСУ, назвал 9 Мая общим праздником для россиян и украинцев, а также заявил, что его подразделение попадало под огонь своих же сил.

    Коментарии (14)
    19 апреля 2025, 21:59 • Новости дня
    Военкоры оценили первые часы после объявления пасхального перемирия
    Военкоры оценили первые часы после объявления пасхального перемирия
    @ РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    После объявления пасхального перемирия на Украине воздушные тревоги не фиксировались, однако обстрелы со стороны ВСУ продолжились в разных регионах, включая Шебекино в Белгородской области, сообщили военкоры.

    В Telegram-канале «Операция Z: Военкоры Русской Весны» говорится, что с момента объявления президентом России Владимиром Путиным пасхального перемирия на Украине не было воздушных тревог, что подтверждается данными украинских мониторинговых приложений и официальных ресурсов. Однако военкоры сообщили, что Киев отказался поддержать перемирие: сразу после его начала ВСУ обстреляли Шебекино в Белгородской области, а также объекты в Курской области, ЛНР, на Покровском и Запорожском направлениях. Из-за обстрелов в Шебекино вспыхнул пожар.

    Военкор Александр Коц в своем Telegram-канале отметил, что Россия вновь демонстрирует готовность к прекращению огня, но оставляет за собой право отвечать на провокации. Он подчеркнул: «Очевидно, что ... (украинцы) не станут придерживаться никаких перемирий. Следовательно мы, как и раньше, будем их ... (художественный аналог слова проучивать). Но уже в рамках ответа на нарушение перемирия». По его мнению, Зеленский фактически отверг предложение о перемирии, а реакцию киевских властей должны заметить в США.

    Военный корреспондент ВГТРК Евгений Поддубный в своем Telegram-канале сообщил, что противник продолжает обстрелы на Сумском направлении и что перемирие наглядно демонстрирует неспособность киевского режима к диалогу. Он заявил, что разведка и средства огневого поражения продолжают работу, а в случае провокаций Россия предпримет ответные меры.

    «Военный обозреватель» подтвердил, что ВСУ обстреляли Шебекино практически сразу после начала перемирия.

    В Telegram-канале ZАПИСКИ VЕТЕРАНА также подчеркнули, что несмотря на официальные заявления, ВСУ продолжают наносить удары на Запорожском направлении и в ЛНР.

    В Telegram-канале Fighterbomber отметили, что настоящее перемирие невозможно без объявлений с обеих сторон, но даже односторонние действия России приближают возможность мира, и теперь «мяч на стороне» украинцев.

    Борис Рожин в своем Telegram-канале предположил, что позиция Зеленского изменилась под давлением из Вашингтона или Лондона после его первоначального отказа соблюдать перемирие.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Путин распорядился остановить все боевые действия с вечера 19 апреля до ночи 21 апреля. Спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев заявил, что объявленное Россией одностороннее пасхальное перемирие приблизило урегулирование конфликта на Украине.

    Коментарии (18)
    20 апреля 2025, 12:55 • Видео
    Американцы передумали ненавидеть Россию

    В 2025 году американцы заметно изменили свое мнение о России в лучшую сторону, свидетельствуют опросы общественного мнения. Более того, каждый третий американец теперь верит российским СМИ. Что это с ними?

    Коментарии (0)
    20 апреля 2025, 11:18 • Новости дня
    ЕС и G7 предрекли финансовые трудности при разморозке российских активов

    МИД Эстонии заявил о риске проблем ЕС и G7 при разблокировке российских активов

    ЕС и G7 предрекли финансовые трудности при разморозке российских активов
    @ Matthias Balk/dpa/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна предупредил о вероятных финансовых проблемах Евросоюза и G7, если санкции на замороженные активы России не будут продлены, сообщает Financial Times.

    Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна заявил, что отказ Венгрии поддержать продление санкций против российских активов может поставить ЕС и страны G7 в сложное финансовое положение. Цахкна отметил, что кредитование Киева осуществляется за счет доходов от замороженных активов России, и разморозка этих средств вынудит европейских налогоплательщиков брать на себя дополнительные расходы, пишет Financial Times.

    «Орбан выставит европейским налогоплательщикам еще больший счет за поддержку Украины», – отметил глава МИД Эстонии.

    По его словам, угроза блокирования санкций ранее неоднократно озвучивалась премьером Венгрии Виктором Орбаном, однако на практике еще не была реализована.

    После начала спецоперации на Украине страны Евросоюза и G7 заморозили почти половину российских валютных резервов – около 300 млрд евро, из которых более 200 млрд размещены в Евросоюзе, преимущественно на счетах бельгийской расчетно-клиринговой системы Euroclear.

    Глава МИД Эстонии Маргус Цахкна заявил, что Европе придется вернуть России 240 млрд евро, если Венгрия заблокирует продление санкций в июне.

    Верховный представитель ЕС Кая Каллас отметила, что некоторые страны Евросоюза категорически не согласны с предложением использовать замороженные российские активы для поддержки Украины.

    Евросоюз обсуждает возможность изъятия замороженных активов России для восстановления Украины после конфликта.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что Россия не откажется от прав на свои замороженные в ЕС активы и не перестанет их защищать.

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    20 апреля 2025, 14:42 • Новости дня
    SCMP: Китай испытал неядерную «водородную бомбу» нового типа

    SCMP: Китайские ученые испытали неядерную «водородную бомбу»

    SCMP: Китай испытал неядерную «водородную бомбу» нового типа
    @ 705 Research Institute

    Tекст: Вера Басилая

    В Китае проведены полевые испытания экспериментальной бомбы, в которой для создания мощного взрыва применили химическую реакцию с участием гидрида магния без использования ядерных материалов, сообщает газета South China Morning Post (SCMP).

    Китайские исследователи из Научно-исследовательского института 705 Китайской государственной судостроительной корпорации успешно протестировали новое взрывное устройство. В ходе испытаний удалось инициировать мощную цепную химическую реакцию, которая сопровождалась образованием огненного шара температурой более одной тысячи градусов по Цельсию, передает ТАСС.

    В устройстве применялся гидрид магния, который при взрыве подвергался термическому разложению и выделял горючий водород, моментально воспламеняющийся. В авторском коллективе под руководством Ван Сюэфэна сообщили, что такая технология позволяет точно варьировать разрушительную силу и обеспечивать равномерное поражение больших площадей.

    Газета South China Morning Post отмечает, что пока неясно, как и будет ли Народно-освободительная армия Китая использовать это оружие. Газета приводит слова разработчиков, подчеркивающих управляемость интенсивности и масштабируемость воздействия.

    Ранее Китай успешно провел финальные испытания гиперзвуковой ракеты класса «воздух – воздух», которая может угрожать новейшим американским самолетам, таким как бомбардировщик B-21.

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    19 апреля 2025, 20:34 • Новости дня
    Мировые СМИ отреагировали на пасхальное перемирие России

    Пасхальное перемирие России стало главной темой ведущих мировых изданий

    Tекст: Дарья Григоренко

    Мировые СМИ активно обсуждают решение президента РФ Владимира Путина объявить пасхальное перемирие на Украине, отмечая его символичность и возможное влияние на переговорный процесс.

    Американская газета The New York Times считает, что объявление о перемирии свидетельствует об открытости Москвы к мирным переговорам и адресовано администрации Дональда Трампа. Газета приводит слова: «Путин приказал своим силам остановить все боевые действия против Украины с вечера субботы и в воскресенье, объявив о пасхальном перемирии, которое, по всей видимости, направлено на то, чтобы показать нетерпеливой администрации Трампа, что Москва все еще открыта для мирных переговоров», передает РИА «Новости».

    The Washington Post отмечает, что Владимир Зеленский в своем посте в Telegram сообщил о «продолжении активности украинских войск на территории Курской и Белгородской областей» и, по мнению издания, «отклонил предложение о перемирии».

    Китайское агентство Синьхуа сосредоточило внимание на заявлении Путина о необходимости быть готовыми к отражению возможных нарушений или провокаций. Центральное телевидение Китая подчеркнуло, что реакция Киева должна показать искренность его желания участвовать в мирных переговорах и соблюдать договоренности. Газета «Хуанцю шибао» указала, что «если перемирие будет осуществлено на деле, то оно станет первым с момента начала конфликт на Украине».

    О решении России о пасхальном перемирии широко сообщили ведущие европейские и азиатские издания, такие как Welt, Bild, Journal du Dimanche, Parisien, Figaro, Liberation, Politico, Telegraph, Times, Guardian, Messaggero, Fatto Quotidiano, Dagbladet, Hindustan Times, Global Times и другие. Южнокорейские СМИ сделали новость о перемирии одной из самых просматриваемых, по данным агрегатора Naver News.

    Западные СМИ, в том числе Guardian и Dagbladet, назвали инициативу Путина неожиданной и увидели в ней потенциальную готовность к диалогу. Глава зарубежной редакции датской B.T. Йеппе Элькьер заявил: «Я такого не ожидал. Это знак того, что Путин протягивает (президенту США Дональду – прим. ВЗГЛЯД) Трампу мизинец (в знак примирения – прим. ВЗГЛЯД)... Сложно понять, о чем думает Путин, но это указывает на то, что он действительно готов к переговорам о мире».

    Он также обращает внимание на то, что большая часть россиян – православные христиане, Пасха – очень важный праздник для них. « (Сделав – прим. ВЗГЛЯД) неожиданный ход, президент России заявил, что отдает приказ о временном прекращении боя», – пишет британская газета Guardian.

    Ранее французский военный корреспондент Лоран Брайар назвал объявленное Россией пасхальное перемирие на Донбассе сигналом о готовности Москвы к переговорам.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин распорядился остановить все боевые действия с вечера 19 апреля до ночи 21 апреля. Спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев заявил, что объявленное Россией одностороннее пасхальное перемирие приблизило урегулирование конфликта на Украине.

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    19 апреля 2025, 21:49 • Новости дня
    Зеленский заявил о готовности Киева придерживаться пасхального перемирия
    Зеленский заявил о готовности Киева придерживаться пасхального перемирия
    @ AP/TASS

    Tекст: Мария Иванова

    Украинский президент Владимир Зеленский заявил о «зеркальных действиях» в ответ на режим прекращения огня со стороны России.

    Владимир Зеленский в своем обращении отметил, что Киев намерен «действовать зеркально» по отношению к российской стороне в вопросе пасхального перемирия. Он написал в своем Telegram-канале: «Если полная тишина действительно воцарится, Украина предлагает продлить ее и по истечению пасхальных суток 20 апреля в дальнейшем», сообщает ТАСС

    Президент Украины добавил, что ждет доклады от главнокомандующего Александра Сырского после его общения с командирами бригад и подразделений по ситуации на передовой.

    Между тем Би-би-си сообщает, что подразделениям ВСУ был отдан приказ прекратить огонь по российским позициям сразу после вступления в силу перемирия. Украинский приказ также предусматривает фиксацию случаев нарушения перемирия.

    Украинский военный собеседник Би-би-си рассказал, что объявление перемирия стало неожиданным и вызвало неразбериху на линии фронта, однако большинство солдат надеются на прекращение огня.

    Пасхальное перемирие было объявлено президентом России Владимиром Путиным с 18.00 мск 19 апреля до полуночи 21 апреля.

    Российская сторона выразила надежду, что Украина также прекратит огонь, и отметила, что реакция Киева покажет его готовность к мирным переговорам.

    Мировые СМИ активно обсудают объявленное пасхальное перемирие и его возможное влияние на переговорный процесс.

    Между тем военкор показал первые доказательства срыва перемирия со стороны ВСУ.

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    19 апреля 2025, 20:51 • Новости дня
    Военкор показал доказательства срыва пасхального перемирия ВСУ

    Военкор Филатов показал доказательства срыва пасхального перемирия ВСУ

    Tекст: Дарья Григоренко

    ВСУ применили FPV-дроны по российским позициям на Покровском направлении вскоре после объявления Москвой пасхального перемирия, сообщил военкор Андрей Филатов.

    Видео с доказательствами нарушения пасхального перемирия украинскими военными обнародовал Филатов. На кадрах видно, как ВСУ запускают FPV-дроны по российским позициям буквально спустя минуту после того, как российская сторона прекратила огонь в связи с Пасхой, передает RT.

    Ранее заместитель председателя по внешним связям турецкой правящей Партии справедливости и развития Халил Коркмаз выразил надежду, что Киев проявит конструктивный подход к инициативе президента России Владимира Путина по пасхальному перемирию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Путин распорядился остановить все боевые действия с вечера 19 апреля до ночи 21 апреля. Спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев заявил, что объявленное Россией одностороннее пасхальное перемирие приблизило урегулирование конфликта на Украине.

    Коментарии (2)
    19 апреля 2025, 22:15 • Новости дня
    В Еврокомиссии прокомментировали объявление Россией пасхального перемирия

    Tекст: Ольга Иванова

    В ЕС выразили ожидание реального прекращения огня и шагов к длительному перемирию после заявления президента России Владимира Путина о пасхальном перемирии.

    Официальный представитель внешнеполитической службы Евросоюза Анитта Хиппер заявила, что в Брюсселе ждут «фактическое прекращение конфликта и четкие действия для длительного прекращения огня», передает РИА «Новости».

    Хиппер подчеркнула: «Россия может остановить эту войну в любой момент, если действительно захочет». Она также отметила, что Евросоюз намерен и далее оказывать поддержку Украине.

    Пасхальное перемирие было объявлено президентом России Владимиром Путиным с 18.00 мск 19 апреля до полуночи 21 апреля.

    Российская сторона выразила надежду, что Украина также прекратит огонь, и отметила, что реакция Киева покажет его готовность к мирным переговорам.

    Мировые СМИ активно обсуждают объявленное пасхальное перемирие и его возможное влияние на переговорный процесс.

    Между тем военкор показал первые доказательства срыва перемирия со стороны ВСУ.

    Коментарии (9)
    20 апреля 2025, 15:02 • Новости дня
    Конгрессмен США подписал снаряд для ВСУ у границы России

    Конгрессмен США Фитцпатрик подписал снаряд для ВСУ у границы России

    Конгрессмен США подписал снаряд для ВСУ у границы России
    @ кадр из видео

    Tекст: Вера Басилая

    Американский конгрессмен-республиканец Брайан Фитцпатрик посетил украинские военные позиции близ российской границы и поставил подпись на артиллерийском снаряде перед его выстрелом.

    Американский конгрессмен-республиканец Брайан Фитцпатрик посетил позиции украинских военных у границы с Россией и лично подписал артиллерийский снаряд перед выстрелом, пишет «Российская газета».

    Политик опубликовал 18 апреля в соцсети X (бывший Twitter; заблокирован в РФ) сообщение с видео, что таким образом он отправил «послание» России от имени жителей своего округа в Пенсильвании.

    Фитцпатрик отметил, что прибыл на позицию украинской армии «у российской границы», однако точное местоположение визита раскрыто не было. В социальных сетях публикация вызвала шквал критики пользователей, которые упрекнули политика в том, что он занимается внешней повесткой в ущерб проблемам своих избирателей.

    За день до публикации Владимир Зеленский сообщил о намерении Фитцпатрика посетить линию боевого соприкосновения и пообщаться с украинскими военными.

    Фитцпатрик выступал участником обсуждения двусторонних соглашений между Киевом и Вашингтоном по ресурсам.

    Фитцпатрик долгое время является лоббистом интересов Украины в США и сопредседателем «украинского кокуса» в Конгрессе.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что США готовят почву для выхода из конфликта на Украине.

    Коментарии (22)
    20 апреля 2025, 09:53 • Новости дня
    ВСУ нарушили перемирие и ударили по Донецку
    ВСУ нарушили перемирие и ударили по Донецку
    @ Andriy Andriyenko/Ukrainian Armed Forces/REUTERS

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Утром в районе Элеваторной улицы в Буденновском районе Донецка зафиксировано попадание в результате удара, нанесенного украинскими войсками несмотря на объявленное перемирие.

    Украинские войска утром нанесли удар по Донецку, сообщает ТАСС. По данным оперативных служб, попадание произошло на Элеваторной улице в Буденновском районе города. Местные специалисты уточняют тип используемого вооружения и другие детали инцидента.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пасхальное перемирие вступило в силу в зоне СВО, Владимир Зеленский заявил о готовности Киева придерживаться договоренностей, однако ВСУ вскоре после объявления Москвой перемирия применили FPV-дроны по российским позициям на Покровском направлении.

    Коментарии (22)
    20 апреля 2025, 03:31 • Новости дня
    МВД сообщило о новой схеме мошенничества

    Tекст: Ольга Иванова

    Телефонные мошенники начали применять новый сценарий обмана, когда после получения кода из СМС признаются жертве в мошенничестве и вынуждают ее подчиняться дальнейшим инструкциям.

    Как сообщает ТАСС, в МВД отметили, что мошенники, представляясь сотрудниками мобильных операторов, звонят потенциальным жертвам и сообщают о скором окончании срока действия договора на услуги связи. Для продления они просят назвать код из СМС. После передачи кода злоумышленник открыто говорит: «Я вас обманул». В МВД пояснили, что такая тактика применяется для запугивания жертвы и вынуждения ее действовать по дальнейшим указаниям.

    Следом с человеком связываются уже якобы сотрудники полиции, Росфинмониторинга или портала «Госуслуги». Эти лжесотрудники убеждают жертву перевести деньги на «безопасный счет» для их сохранности и участвовать в поимке мнимых мошенников, которые, как сообщается, «договорились» с представителями банка.

    В МВД призвали граждан сохранять бдительность из-за роста количества подобных случаев и напомнили, что настоящие сотрудники мобильных операторов и правоохранительных органов не требуют передачи кодов из СМС или переводов денег на сторонние счета.

    В Петербурге 71-летняя пенсионерка лишилась более 21 млн рублей, поверив мошенникам, она продала свою квартиру, чтобы перевести деньги на «безопасный» счет.

    Ранее прокуратура Москвы сообщила о новой схеме телефонного мошенничества с использованием «Госуслуг», в результате которой аферисты получили доступ к данным пенсионера под видом установки сигнализации.

    В марте генпрокурор России Игорь Краснов заявил, что ущерб от действий телефонных мошенников составил почти 200 млрд рублей.

    Коментарии (10)
    20 апреля 2025, 15:51 • Новости дня
    Бывший командующий НАТО Кларк назвал целью России взятие Одессы
    Бывший командующий НАТО Кларк назвал целью России взятие Одессы
    @ Andrey Nekrasov/imageBROKER.com/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Экс-командующий объединенными силами НАТО Уэсли Кларк заявил, что окончание специальной военной операции произойдет после взятия города Одесса.

    «Взятие Одессы для России будет означать завершение войны и фактическую победу», – сказал Кларк в эфире украинского ТВ, передает Ura.ru.

    Он подчеркнул, что именно этот город, по его мнению, является ключевой стратегической целью Москвы на данном этапе конфликта на Украине.

    Ранее СМИ сообщали, что президент России Владимир Путин в ходе общения с президентом США Дональдом Трампом и его спецпосланником Стивом Уиткоффом ясно дал понять, что Москва не прекратит спецоперацию на Украине до достижения намеченных целей.

    Коментарии (17)
    20 апреля 2025, 15:24 • Новости дня
    Симоньян рассказала о состоянии Кеосаяна

    Симоньян рассказала о реакции Кеосаяна на присвоение ему звания заслуженного артиста

    Симоньян рассказала о состоянии Кеосаяна
    @ Сергей Елагин/Бизнес Online/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Главный редактор международной медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян рассказала, что ее муж, режиссер Тигран Кеосаян реагирует на внешние действия, сжимает пальцы, отвечает на слова глазами, моргает.

    Симоньян в программе «Судьба человека» рассказала о вручении режиссеру Тиграну Кеосаяну звания заслуженного артиста России. По словам Симоньян, президент России Владимир Путин вручил награду для режиссера с «очень теплыми словами», передает РИА «Новости».

    Она отметила, что президент «поразительно эмпатичный и чувствующий, сочувствующий человек». По ее словам, она сразу же поехала к мужу в больницу. «Показала, рассказала, что президент сказал. И я думаю, он слышит, я думаю, это его поддерживает, я уверена в этом», – рассказала Симоньян.

    По ее словам, Кеосаян начал реагировать на внешние действия: сжимает пальцы, моргает в ответ на слова и делает попытки пошевелить руками и реагирует глазами.

    Симоньян рассказала, что до 30 января ее муж не проявлял никаких признаков реакции на происходящее, но затем начал постепенно двигать рукой и глазами. Она выразила благодарность всем, кто молится за здоровье Кеосаяна, и подчеркнула, что только после этого он начал открывать глаза.

    «Он не говорит, но он отвечает. Ему говоришь: «Солнышко, если ты меня слышишь, моргни». Он моргает. Я ему что-то говорю: «Пойдем домой, пойдем домой», а он рот открывает, начинает шевелиться, руки протягивает», – поделилась Симоньян.

    Она призналась, что провела месяц в больнице вместе с мужем, практически не покидая палаты и практически не принимая пищу. Она отметила, что все это время молилась, прося облегчения не только для Кеосаяна, но и для их семьи. Симоньян подчеркнула, что, по ее мнению, судьба находится в руках Господа, поскольку точных медицинских прогнозов врачи не дают.

    Медики, по словам Симоньян, не берутся предсказывать, когда или вернется ли вообще Кеосаян к полноценной жизни. По ее словам, «это все уже находится за пределами медицины».

    Ранее президент России Владимир Путин в январе присвоил режиссеру Тиграну Кеосаяну почетное звание «Заслуженный артист Российской Федерации».

    До этого Маргарита Симоньян рассказывала, что ее муж Тигран Кеосаян пережил клиническую смерть и сейчас находится в коме.

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    20 апреля 2025, 17:43 • Новости дня
    Лавров предостерег ЕС от попыток говорить с Россией на языке превосходства

    Лавров предостерег ЕС от попыток говорить с Россией на языке превосходства

    Лавров предостерег ЕС от попыток говорить с Россией на языке превосходства
    @ TATYANA MAKEYEVA/POOL/EPA/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Попытки создать европейскую коалицию для отправки войск на Украину свидетельствуют о стремлении к превосходству, с Россией на таком языке говорить нельзя, заявил глава МИД России Сергей Лавров.

    Глава МИД России Сергей Лавров в интервью, опубликованном в Telegram-канале Павла Зарубина, заявил, что с Российской Федерацией нельзя разговаривать на языке превосходства. По словам министра, инициатива Евросоюза по созданию коалиции для отправки войск на Украину свидетельствует о стремлении некоторых стран к доминированию, чего Россия не приемлет, передает ТАСС.

    Министр подчеркнул, что если коалиция будет руководствоваться здравомыслием, то ее лидеры должны быстро понять всю опасность подобного подхода. В противном случае, по его мнению, они рискуют стать на путь войны, что станет их личным выбором. Лавров отметил, что подобные воинственные заявления все чаще звучат со стороны лидеров Франции и Германии, а также заявлений Кира Стармера.

    Он выразил сомнение, что агрессивная риторика президента Франции Эммануэля Макрона и политика Фридриха Мерца отражает мнение большинства французов и немцев. Лавров подчеркнул, что Россия готова к диалогу по любым вопросам, но рассчитывает на элементарное уважение со стороны партнеров.

    По оценке министра, европейские лидеры прибегают к эпатажной враждебности, чтобы удержаться у власти, поскольку понимают: если реализовывать свои предвыборные обещания, сделать успешную политическую карьеру не удастся.

    Лавров вновь напомнил, что Россия готова к обсуждению любых проблем, но ожидает вежливого отношения к себе.

    Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Россия до сих пор не видит желания Европы и Украины искать мирное решение конфликта и, напротив, отмечает ориентацию на продолжение войны.

    Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев указал на возможные трагичные последствия для Европы в случае развертывания войск «коалиции желающих» на Украине.

    Спикер МИД Мария Захарова раскритиковала предложение Франции и Британии о размещении миротворцев на Украине, назвала его безумным и отметила отсутствие единства среди стран НАТО в поддержке этой инициативы.


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    20 апреля 2025, 13:18 • Новости дня
    В МИД Украины потребовали извинений от Fox News за «российский Киев»

    Представитель МИД Украины потребовал извинений от Fox News за «российский Киев»

    Tекст: Вера Басилая

    Американский телеканал Fox News должен извиниться перед Украиной за то, что в одном из эфиров указал Киев как российский город, заявил представитель украинского МИД Георгий Тихий.

    По словам Тихого, если инцидент был ошибкой, а не преднамеренным политическим заявлением, телеканал Fox News должен извиниться и выяснить, кто несет ответственность за подобную оплошность, передает РИА «Новости».

    Ранее американский телеканал Fox News во время показа пасхальных богослужений в прямом эфире сопроводил кадры из украинской столицы подписью «Киев, Россия».

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