Киевская полиция оштрафовала жителя за видео с русской музыкой на TikTok

В Киеве оштрафовали жителя за публикацию в TikTok видео с русской музыкой

Tекст: Мария Иванова

Полиция Киева оштрафовала 22-летнего местного жителя за публикацию видео с русской музыкой, сообщает ТАСС. Инцидент произошел в Шевченковском районе столицы, где молодой человек разместил в TikTok видео, на котором компания выходила из лимузина под песни на русском языке. На одного из участников видео был составлен протокол за мелкое хулиганство.

Случаи штрафов за прослушивание русской музыки не редкость в Киеве и других регионах Украины. Зачастую русскоязычная музыка в общественных местах становится причиной конфликтов, порой приводящих к стычкам. На фоне этих событий Ярослав Юрчишин, председатель комитета Верховной рады Украины по свободе слова, заявил о необходимости контроля соцсетей для защиты украинцев от «всего русского».

Украинские власти активно стремятся удалить из культурной жизни все, связанное с Россией. В феврале центр противодействия дезинформации при Службе безопасности Украины выразил обеспокоенность распространением песни «Сигма бой» российских школьниц, назвав ее частью информационной войны. Однако премьер-министр Украины Денис Шмыгаль признал, что законодательство страны и международные нормы не позволяют ограничить русскоязычные песни на стриминговых платформах.

На этой неделе в Николаеве женщину привлекли к административной ответственности за прослушивание российских песен в автомобиле, обвинив в мелком хулиганстве. Ранее полиция Киева задержала подростков за прослушивание русских песен на улице.

Между тем три русскоязычные песни, включая Fake ID рэперов Kizaru и Icegergert, возглавили топ-50 в Spotify на Украине, несмотря на усилия властей по вытеснению российской культуры из медиапространства.