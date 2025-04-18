В вопросе о мигрантах Россия столкнулась с задачей, для которой не просматривается исторического опыта решений. Применительно к миграционному потоку из стран Центральной Азии прежние подходы ассимиляции могут оказаться неприменимыми.19 комментариев
Байден запросил 300 тыс долларов за выступление
NYP: Байден запросил 300 тыс долларов за выступление, но интереса мало
Бывший президент США Джо Байден запросил 300 тыс. долларов за выступление, но заинтересованных оказалось немного, сообщает New York Post.
Бывший президент США Джо Байден, после ухода с поста главы государства, предложил свои услуги в качестве спикера на различных мероприятиях, пишет New York Post. Его стандартный гонорар за одно выступление составляет 300 тыс. долларов. Это на 25% меньше, чем запрашивал Барак Обама в 2017 году, после завершения своего президентства.
Однако, как сообщает издание, Байден находит мало желающих послушать его выступления. Источник, знакомый с ситуацией, указал, что цена за выступление может быть обсуждаема. Пока агентство Creative Artists Agency, представляющее Байдена, испытывает трудности с бронированием мероприятий.
Отмечается, что Байден стал старейшим президентом в истории США и нередко давал поводы усомниться в своих когнитивных способностях. Республиканцы активно использовали его оговорки и ляпы в своей межпартийной борьбе, ставя под сомнение его способность эффективно руководить государством.
Как писала газета ВЗГЛЯД, бывший президент США Джо Байден провел закрытую встречу с группой студентов Гарвардской школы Кеннеди, куда его пригласил бывший помощник Майк Донилон, сообщалось, что Байден выступил в Чикаго с речью в защиту социального обеспечения на фоне сокращений, инициированных Дональдом Трампом, и после этой речи сторонники Демпартии испытывали разочарование, осознавая, что Байден не является лидером ни на национальном уровне, ни даже на уровне партии.