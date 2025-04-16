Байден выступил в защиту соцобеспечения после сокращений Трампа

Экс-президент США Байден раскритиковал сокращения в агентстве соцобеспечения

Tекст: Вера Басилая

Бывший президент США Джо Байден, впервые с момента ухода из Белого дома в январе, выступил с речью в Чикаго, посвященной защите Администрации социального обеспечения (SSA), сообщает Reuters.

Он раскритиковал администрацию США Дональда Трампа, обвинив ее в значительных сокращениях кадров в SSA и закрытии офисов. Байден заявил, что новое правительство нанесло столько ущерба и разрушений, подчеркнув, что социальное обеспечение – не просто государственная программа, а «священное обещание нации».

SSA ежегодно выплачивает 1,4 трлн долларов в виде пособий 73 млн пожилых и инвалидов в США. Байден отметил, что администрация Трампа, вопреки обещаниям, вмешивается в работу SSA, что может привести к увеличению очередей и задержкам в выплатах. Судья федерального суда ранее приостановил передачу данных граждан, узнав о нарушениях конфиденциальности.

Пресс-секретарь Трампа Каролин Левитт, заявила, что Трамп твердо намерен защищать социальное обеспечение для законопослушных налогоплательщиков и пенсионеров. Однако внутри SSA уже начались увольнения, особенно в IT-отделах, что привело к частым сбоям в компьютерных системах. Байден выразил возмущение: «Кем они, черт возьми, себя возомнили?»

Некоторые демократы выразили сомнения относительно целесообразности возвращения Байдена в политическую арену. Стратег Карен Финни подчеркнула, что его выступление может отвлечь внимание от критики в адрес Трампа за торговую войну с Китаем и введение тарифов. Байден покинул пост президента с одним из самых низких рейтингов одобрения, и некоторые демократы винят его в победе Трампа. Тем не менее, историк Тимоти Нафтали считает важным, чтобы Байден выступил в защиту социального обеспечения, поскольку он всегда являлся его сторонником.

Ранее Минздрав США предложил сотрудникам добровольно уволиться с выплатой 25 тыс. долларов. В начале февраля более 40 тыс. госслужащих США согласились на выходное пособие, предложенное администрацией Трампа.

Также сообщалось, что в конце января американские власти предложили федеральным чиновникам выплаты за восемь месяцев в случае увольнения до 6 февраля, чтобы побудить их вернуться к работе в офисах.

До этого администрация Трампа отправила в отпуск с полной оплатой около 60 высокопоставленных чиновников USAID после приостановки помощи другим странам.