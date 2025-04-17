Путин наградил Захарову орденом «За заслуги перед Отечеством»

Ковальчук рассказал Путину о разработке ядерного космического двигателя

Tекст: Валерия Городецкая

Ковальчук, напомнил, что еще в 1972 году в Семипалатинске был впервые запущен ядерный реактивный двигатель, сообщает Telegram-канал Кремля. Он использовал водород в качестве рабочего тела, что позволило достичь тяги в четыре тонны. «Этого более чем достаточно для буксира межпланетного, – пояснил Ковальчук. – Там вам не надо преодолевать ни тяготение, ничего. Это лучший двигатель».

Глава Курчатовского института отметил, что в условиях Земли использование такого двигателя невозможно – возникнет радиоактивный водородный столб. Однако в космосе для него есть топливо. По словам Ковальчука, на Луне есть запасы льда, которые могут быть использованы для получения водорода. Также для этих целей может служить лунный грунт.

«Самый простой реактор. Рабочее тело – и поехали. Нам ничего больше не надо», – сказал Ковальчук.

Он отметил, что если не возникнут сложности с получением рабочего тела для двигателя, то еще с 60-х годов в нашей стране ведутся работы над безэлектродными плазменными двигателями.

Ранее Путин заявил о продолжении международного сотрудничества в космосе и назвал экспедиции на Марс грандиозной задачей.