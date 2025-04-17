В вопросе о мигрантах Россия столкнулась с задачей, для которой не просматривается исторического опыта решений. Применительно к миграционному потоку из стран Центральной Азии прежние подходы ассимиляции могут оказаться неприменимыми.11 комментариев
Путин наградил Захарову орденом «За заслуги перед Отечеством»
Президент России Владимир Путин наградил официального представителя Министерства иностранных дел Марию Захарову орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени.
Путин подписал соответствующий указ, передает РИА «Новости». В документе указывается, что Захарова удостоена награды «за вклад в реализацию внешнеполитического курса Российской Федерации и многолетнюю дипломатическую службу».
Ранее Путин наградил уполномоченного по правам человека Татьяну Москалькову орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени за ее большой вклад в укрепление законности и защиту прав граждан.