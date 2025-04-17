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Парламент Словакии одобрил законопроект о контроле за НПО
Politico: Парламент Словакии одобрил законопроект о контроле за НПО
Парламент Словакии в среду утвердил законопроект, ужесточающий правила для неправительственных организаций, пишет Politico.
Документ обязывает НПО раскрывать информацию о своих донорах и вводит штрафы за неисполнение этого требования, пишет Politico. Законопроект был принят в ускоренном порядке минимальным большинством в 76 депутатов.
Наиболее спорная часть законодательства, приравнивающая НПО к лоббистам, была удалена, чтобы обеспечить его прохождение. Оппозиционные партии, такие как «Прогрессивная Словакия» и «Свобода и Солидарность», призывают президента Петра Пеллегрини не подписывать этот закон.
НПО, включая Via Iuris и Peace for Ukraine, называют закон «российским» из-за его возможных последствий для демократической оппозиции страны. «Этот закон скопирован с России, где аналогичные законы использовались для уничтожения независимых организаций», – заявила Люция Стасселова из Peace for Ukraine.
Ранее тысячи словаков протестовали против законопроекта в более чем 30 городах, а также в Мадриде, Копенгагене и Лондоне. Принятие этого закона стало частью долгосрочной стратегии премьер-министра Роберта Фицо по контролю НПО и независимых СМИ.
Европейская комиссия раскритиковала первоначальный проект закона как нарушение права ЕС и пригрозила юридическими мерами.
Ранее европейская счетная палата (ЕСП) поставила под сомнение правомерность выделения в 2021-2023 годах 7,4 млрд евро на деятельность неправительственных организаций (НПО).