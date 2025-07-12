Почему-то мы стараемся быть очень справедливыми, когда дело касается наших западных соседей. Мы уверены, что даже малейшая критика в их адрес заставит нас забыть о своих собственных просчетах и недостатках. Вот уже сорок лет нами словно бы владеет мелкий паскудный бес, заставляющий сравнивать чужие достоинства с нашими недостатками, но никак иначе.3 комментария
В Молдавии скончался последний ветеран, прошедший от Москвы до Берлина
На 104-м году ушел из жизни Владимир Филандин – последний в Молдавии ветеран, прошедший боевой путь от Москвы до Берлина и участвовавший в штурме столицы Германии.
Ветеран Великой Отечественной войны Владимир Филандин, последний в Молдавии фронтовик, прошедший весь путь от Москвы до Берлина, умер на 104-м году жизни, передает ТАСС. Об этом сообщил руководитель Координационного совета российских соотечественников Алексей Петрович в своем телеграм-канале.
Петрович отметил: «Владимир Филандин – последний в нашей стране ветеран, начавший свой боевой путь в 1941 году. Он последний, кто пешком, в сапогах, через окопы, траншеи и медсанбаты прошел от Москвы до Берлина».
Филандин был уроженцем Омской области и участвовал в штурме Берлина. За заслуги был удостоен двух орденов Красной Звезды и в 2017 году получил высшую государственную награду Молдавии – Орден Республики.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ветеран Великой Отечественной войны и председатель Московского комитета ветеранов Иван Слухай умер на сотом году жизни. Ветеран Великой Отечественной войны Яков Сторчак, последний участник Кущевской атаки, скончался на сто четвертом году жизни. Знаменитый летчик Виталий Попков, дважды Герой Советского Союза и прототип главного героя фильма «В бой идут одни старики», скончался.