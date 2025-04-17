Россельхознадзор заявил о планах победить борщевик в 2025 году

Tекст: Дмитрий Зубарев

По его словам, Россельхознадзор рассчитывает победить борщевик Сосновского к 2025 году, сообщает ТАСС. Данкверт выразил уверенность в том, что новая разработка поможет справиться с этой задачей. Он подчеркнул, что работа по борьбе с сорняком ведется активно уже в этом году.

Борщевик Сосновского, изначально выведенный как кормовая культура, стал серьезной угрозой для экологии из-за своей агрессивности и стремительного распространения. По словам Данкверта, институт, находящийся под руководством Россельхознадзора, занимается созданием биопестицида на основе натуральных грибов. Глава ведомства отметил, что разработка этих биопестицидов является сложной задачей, однако именно они смогут эффективно бороться с борщевиком.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в Подмосковье рассказали о планах использовать борщевик в производстве биоразлагаемой пленки и картона, а также в качестве сырья для биотоплива и кормов для животных. На частных участках, как сообщалось, владельцы обязаны уничтожать борщевик, иначе им грозят штрафы. Российские ученые придумали лекарство для борьбы с раком, основным компонентом которого стал борщевик Сосновского.