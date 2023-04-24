Дачников предупредили о наказании за токсичные растения на участках

Депутат Чаплин: Дачникам грозят штрафы и наказания за токсичные растения на участках

Председатель союза дачников Подмосковья и депутат Госдумы Никита Чаплин сообщил, что за выращивание на дачных участках ядовитых и психотропных растений их владельцам грозят штрафы и наказания вплоть до уголовной ответственности.

По его словам, за ряд растений, среди которых борщевик Сосновского, мак-самосейка и снотворный, психотрия зеленая, шалфей предсказателей, мята полевая, овес пустой, заразиха ветвистая, кополя, кокаиновый куст, волчеягодник смертельный, а также грибы любого вида, содержащие псилоцибин и псилоцин, на своей территории можно получить большой штраф или даже сесть в тюрьму, передает РИА «Новости».

По словам Чаплина, штраф за борщевик составляет 5 тыс. рублей. За другие опасные растения, в зависимости от вреда, до 15 тыс. рублей, а за психотропные и наркотические растения штраф может быть до 300 тыс. рублей или даже лишение свободы сроком до двух лет.

Ранее в МЧС рассказали, что приготовление шашлыков и разведение открытого огня вне специально оборудованных мест на территории Московской области грозит штрафом от 5 до 15 тыс. рублей.