Северяне ликвидировали 340 военных ВСУ и 26 единиц техники за сутки

Tекст: Дмитрий Зубарев

Группировка войск «Север» продолжает успешные операции на фронте, сообщает «Северный ветер». За последние сутки уничтожено свыше 340 украинских военнослужащих, из них более 220 человек на Сумском направлении и свыше 60 на Краснояружском. В ходе боевых действий ликвидировано 26 единиц вражеской техники.

На Краснояружском направлении российские войска уничтожили несколько боевых машин, включая американские ББМ «Хамви» и гаубицы «Д-30». Также были ликвидированы штурмовые группы ВСУ, пытавшиеся прорваться к государственной границе через Демидовку и Поповку.

На Сумском направлении, несмотря на попытки украинской стороны перебросить резервы, российские войска уничтожили танк Т-64, БТРы, гаубицы и другое вооружение. Зачистка и разминирование приграничной зоны Суджанского района продолжается: за неделю обезврежено почти 95 тыс. взрывоопасных предметов.

На Волчанском и Липцовском направлениях были уничтожены штурмовые группы ВСУ на ББМ «Хамви» и «Сенатор», и ряд беспилотников, что лишило противника значительной части техники и вооружения.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Киев увеличил число расчетов беспилотных летательных аппаратов на купянском участке в результате активизации боевых действий. Сообщалось, что после трехдневных боев в районе Новой Кругляковки в Харьковской области украинские военные покинули свои позиции. Российские войска продвинулись на 300 м, заняв выгодные позиции северо-западнее Липцов, и расширили зону контроля у Волчанска в Харьковской области.