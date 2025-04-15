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    Алексей Чеснаков Алексей Чеснаков Украина снова пытается соскочить

    Причина нового витка словесной эскалации понятна – Украина снова пытается соскочить с заключения соглашения с США по редкоземельным металлам. Но пытается сделать это из позиции жертвы.

    0 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов «Долгое государство» стало мировой тенденцией

    Мы в России наблюдаем возвращение экономического планирования на новом уровне, с учетом сегодняшних технологий управления, включая возможности искусственного интеллекта. Те же, и даже более широкие, технологические возможности есть и у США, а вот политических – нет.

    4 комментария
    Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв Кто победит в «войне» Америки и Европы

    С большой вероятностью США и Евросоюз придут к компромиссу, несколько больше устраивающему американскую сторону. Она победит в противостоянии с небольшим перевесом по очкам. Скорее всего, Евросоюз пойдет на ряд уступок США по торговым вопросам, но взамен от американцев потребуют… хотя бы частично вернуть финансирование вооружения Украины.

    2 комментария
    15 апреля 2025, 03:18 • Новости дня

    Булгакова допросили по делу о растрате Иванова

    Булгаков стал свидетелем в деле о растрате 3,9 млрд рублей Ивановым

    Tекст: Денис Тельманов

    Бывший замминистра обороны РФ Дмитрий Булгаков был допрошен как свидетель по делу о растрате 3,9 млрд рублей, в котором обвиняется Тимур Иванов.

    Как пишет ТАСС, генерал армии Дмитрий Булгаков, ранее арестованный по обвинению в особо крупном мошенничестве, был допрошен в качестве свидетеля по делу Тимура Иванова. Последний обвиняется в том, что вывел свыше 3,9 млрд рублей из банка «Интеркоммерц» при покупке паромов для Керченской переправы.

    Допрос Булгакова состоялся в ходе расследования уголовного дела в отношении Иванова и его экс-подчиненного Антона Филатова. Из материалов дела следует, что Булгаков выступает свидетелем, однако детали его показаний пока не разглашаются.

    Судебный процесс по делу Иванова и Филатова стартовал в конце марта в Мосгорсуде. Прокурор огласил обвинительное заключение, в котором отмечалось, что общий ущерб превышает 4,1 млрд рублей. Государственное обвинение настояло на закрытии процесса по причине наличия в деле государственной тайны. Подсудимые и их адвокаты протестовали против этого решения, но суд согласился с доводами прокурора и закрыл заседания от СМИ и публики.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, проводится проверка недвижимости, банковских счетов и других активов арестованных за коррупцию генералов Минобороны, и если имущество было приобретено на неподтвержденные доходы, его обратят в доход государства сообщили в правоохранительных органах.

    Басманный суд Москвы продлил до 25 июня арест экс-замглавы Минобороны РФ Дмитрия Булгакова и его сообщников, обвиняемых в мошенничестве на 50 млн рублей при установке освещения в Военно-медицинской академии в Петербурге.

    Экс-замминистра обороны Булгаков обвинен в создании организованной преступной группы для хищения имущества и мошенничества в особо крупном размере.

    14 апреля 2025, 13:18 • Новости дня
    Рар: Мерц зовет Украину в наступление на Крым

    Политолог Рар: Мерц готовится к эскалации конфликта на Украине

    Рар: Мерц зовет Украину в наступление на Крым
    @ Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    Будущий канцлер Германии Фридрих Мерц хочет поделить ответственность за военную помощь Украине среди ведущих стран Евросоюза. Также он рассчитывает, что США выйдут из украинского урегулирования, и инициатива окажется в руках Лондона, Парижа и Берлина, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Александр Рар. Ранее в ФРГ подтвердили намерение предоставить Киеву дальнобойные ракеты Taurus.

    «Мерц подтвердил намерение предоставить Украине ракеты Taurus, но умолчал, что боеприпасы нуждаются в наводчиках-специалистах из бундесвера. А участие немецких военных в СВО может означать прямое вступление Германии в боевые действия против России», – отметил немецкий политолог Александр Рар.

    «При этом Мерц, в отличие от Шольца, хочет взять на себя военное лидерство в Европе в противостоянии с Россией. Такие настроения в целом популярны в блоке Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС)», – указал собеседник.

    «Кроме того, будущий канцлер критикует ВСУ за оборонительный характер действий, напрямую призывая к прорыву в сторону Крыма. По его словам, украинским военным надо вести наступательные бои, чтобы разрушить российскую военную логистику на полуострове. Мерц уверен в успехе Украины при наращивании европейской военной помощи», – продолжил он.

    «Также Мерц считает мирные переговоры президентов Дональда Трампа и Владимира Путина бессмысленными, потому что Москва их якобы не хочет. Это говорит о том, что Берлин не согласится со сдачей украинских территорий. Я думаю, у будущего немецкого канцлера создалось превратное впечатление о военной силе России», – заметил аналитик.

    «При этом Мерц не хочет, чтобы Германия в одиночестве стала мишенью российских военных. Он понимает, что немецкое общество не поддержит эту идею. Поэтому, по его замыслу, ответственность за поддержку Украины должны разделить ведущие страны Евросоюза», – объяснил эксперт.

    «Украинский кризис подошел к решающей фазе. В итоге будет мирное соглашение или Трамп выйдет из игры. Тогда инициативы НАТО по поддержке Киева скоординированно возьмут на себя Лондон, Париж и Берлин, бросая новое оружие на фронт. Это приведет к эскалации, а Европа окажется глубже втянута в конфликт. На это, по-видимому, и рассчитывает Мерц», – резюмировал Рар.

    Ранее будущий канцлер Германии Фридрих Мерц в интервью немецкому телеканалу ARD подтвердил желание отправить Киеву ракеты большой дальности Taurus при условии, что поставки будут скоординированы с европейскими союзниками, сообщает Deutsche Welle. Мерц напомнил, что Британия, Франция и США уже поставляли Украине ракеты. При этом уходящий канцлер Германии Олаф Шольц отказался от этой идеи из-за риска эскалации конфликта.

    Заявления Мерца прозвучали после того, как ХДС/ХСС заключили коалиционное договор с Социал-демократической партией для формирования нового правительства. Постпред Украины при ООН Андрей Мельник раскритиковал соглашение, выразив сомнения в приверженности нового правительства поддержке Киева.

    Со своей стороны глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас подтвердила, что члены ЕС намерены обсудить инициативу Германии по поставкам ракет Taurus Украине, подчеркнув важность скоординированных усилий в этом вопросе и указав на необходимость «давления на Россию».

    Москва неоднократно заявляла, что поставки вооружений Киеву осложняют урегулирование и вовлекают страны НАТО в конфликт. Глава МИД России Сергей Лавров подчеркивал, что любые грузы с вооружением для Украины рассматриваются российскими военными как законные цели для атаки. Ранее газета ВЗГЛЯД рассказывала, как Франция наводит украинские удары по России.

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    14 апреля 2025, 17:45 • Новости дня
    Danone потеряла контроль над бизнесом в России и не сможет вернуться

    H&N: Danone не сможет вернуться на российский рынок из-за утраты контроля

    Tекст: Ирма Каплан

    Французская компания Danone утратила контроль над своим бизнесом в России и не сможет вернуться на рынок, о чем сообщил председатель совета директоров Health & Nutrition Руслан Алисултанов.

    Французская компания Danone не сможет вернуться на российский рынок, так как полностью утратила контроль над своим бизнесом в стране. Это подтвердил председатель совета директоров Health & Nutrition (бывший «Данон Россия») Руслан Алисултанов, передает ТАСС.

    Он отметил, что подобную статистику эксперты отмечают по всем зарубежным компаниям, которые ушли с российского рынка.

    «Danone полностью утратила контроль над своим бывшим бизнесом в России и не сможет вернуться на рынок. При этом новая компания, Health & Nutrition, созданная на базе бывших активов Danone, успешно адаптировалась к работе», – сказал Алисултанов.

    Как писала в марте 2024 года газета ВЗГЛЯД, компания Danone завершила сделку по продаже своего российского бизнеса компании «Вамин Р» из Татарстана.

    Весной 2025 года Минфин России озвучил базовые условия возвращения иностранных компаний, подчеркнув рыночный подход и учет отраслевой специфики. Ведомство занимается разработкой перечня требований по возврату иностранных компаний на российский рынок, а также готовит этот список по поручению президента России Владимира Путина, сообщил замглавы ведомства Иван Чебесков.

    Ранее президент России Владимир Путин поручил Минфину подготовить требования к западным компаниям, которые решат вернуться на рынок России. Он также поручил внимательно следить за сделками по возвращению.

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    14 апреля 2025, 13:56 • Видео
    Вашингтон меняет посла в Киеве. Зачем?

    В США заявили, что посол в Киеве Бриджит Бринк покинет свой пост. Ранее на нее неоднократно наезжал Владимир Зеленский. Но это не уступка Дональда Трампа Украине. Скорее, наоборот.

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    14 апреля 2025, 13:12 • Новости дня
    Бывший замкомбрига ВСУ полковник Юла уничтожен в Сумах ракетным ударом

    Бывший замкомандира артиллерийской бригады ВСУ ликвидирован при ударе в Сумах

    Tекст: Ирма Каплан

    Бывший заместитель командира артиллерийской бригады ВСУ Юрий Юла ликвидирован в результате ракетного удара по городу Сумы, сообщила Бердичевская районная военная администрация Житомирской области.

    Бердичевская районная военная администрация Житомирской области сообщила о гибели бывшего заместителя командира артиллерийской бригады ВСУ полковника Юрия Юлы. Он был ликвидирован в результате ракетного удара по городу Сумы.

    «13 апреля в результате ракетного удара по городу Сумы получил несовместимые с жизнью ранения бывший заместитель комбрига 26-й артиллерийской бригады полковник Юрий Юла», – сказано в сообщении в аккаунте администрации в соцсети Facebook (принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской и запрещенной).

    В воскресенье, 13 апреля, в городе Сумы на Украине прогремели два взрыва, сообщало РИА «Новости». В украинских СМИ сообщалось о значительных разрушениях и жертвах. Указывалось, что под ракетный удар попал конгресс-центр Сумского госуниверситета.

    Позднее мэр города Конотоп Артем Семенихин заявил, что военнослужащие 117-й бригады теробороны ВСУ в Сумах были собраны на торжественное построение по случаю годовщины создания подразделения. По этому месту был нанесен ракетный удар.


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    14 апреля 2025, 12:54 • Новости дня
    В Госдуме заявили о превращении Молдавии в полигон украинских спецслужб

    Депутат Колесник: Молдавия превратилась в полигон украинских спецслужб

    В Госдуме заявили о превращении Молдавии в полигон украинских спецслужб
    @ ЦОС ФСБ России

    Tекст: Анастасия Куликова

    Молдавия – небогатая республика со слабым руководством. Поэтому представители Украины под покровительством НАТО действуют на территории республики вольно: организовывают вербовку людей и их подготовку к диверсиям в России. Подобная тактика требует четко продуманного плана контрмер со стороны Москвы, сказал газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы Андрей Колесник.

    «Молдавия фактически превратилась в полигон украинских спецслужб», – отметил Андрей Колесник, член комитета Госдумы по обороне. По его мнению, это решение принимали вовсе не молдавские или украинские власти, а руководство НАТО.

    «Дело в том, что противник не может победить нас на поле боя. Поэтому в ход идут пакостные методы – а именно попытки совершить руками завербованных теракты и диверсии на территории России», – уточнил собеседник. Причем целями подобных атак становятся гражданские объекты и мирные жители, указал Колесник.

    То, что подготовка украинскими спецслужбами террористов и диверсантов происходит именно в Молдавии, объяснимо. «Это небогатая республика со слабым руководством. Поэтому представители Украины под покровительством Североатлантического альянса действуют на территории республики вольно», – пояснил Колесник. По его словам, подобная тактика оппонентов представляет серьезную проблему для России.

    «ФСБ и СВР имеют большой опыт и способны противостоять угрозе, что подтверждают нынешние задержания завербованных диверсантов. Но попытки противника напакостить нам едва ли прекратятся – а значит, нужен четко продуманный план контрмер», – подчеркнул депутат. По его мнению, в первую очередь важно работать с россиянами: просвещать их, объяснять, что делать в случае, если с ними связались подозрительные личности.

    «Зачастую украинские спецслужбы в интернете нацеливаются на неокрепшие умы молодежи. Им обещают деньги за «работу», а иногда угрожают. Россиянам следует помнить, что такое сотрудничество влечет за собой уголовную ответственность», – напомнил спикер.

    Он рекомендовал не общаться с незнакомыми и подозрительными людьми в интернете и проявлять бдительность. «На этом фоне, возможно, также стоит разработать и запустить социальную рекламу. При этом важно не разгонять панику среди населения – ведь это именно то, чего хочет добиться противник», – добавил Колесник.

    Кроме того, следует работать в Молдавии, где оппоненты готовят диверсии против России. Подполье, например, могло бы разведывать планы, а российские агенты внедряться и пытаться изнутри разрушить эти сети, считает он. Также важно взаимодействовать с простыми молдаванами. «До них важно доносить мысль о том, что им невыгодна активность украинских спецслужб на территории республики. Тогда они, возможно, станут воздействовать на власти Кишинева», – заключил Колесник.

    Ранее в ФСБ заявили, что Киев с попустительства Кишинева использует территорию Молдавии для вербовки и подготовки агентов с целью их дальнейшей переброски в Россию и осуществления диверсий. Спецслужба сообщила о поимке украинских агентов, причастных к диверсиям и терроризму в Крыму. Так, в Керчи задержали 32-летнего Евгения Курдоглу, уроженца молдавского села Чишмикиой, ранее судимого на Украине за кражу.

    С апреля прошлого года он дистанционно получал задания от представителя украинских спецслужб, отправлял ему фото, видео и другие данные о дислокации российской военной техники и ПВО, транспортной и энергетической инфраструктуре, а также фиксировал урон от ракетных ударов по Крыму.

    В его тайнике нашли самодельное взрывное устройство фугасного действия, состоящее из вещества Semtex 10 массой 400 граммов, электродетонатора с платино-иридиевым мостиком и таймера. Курдоглу хотел подорвать водонасосную станцию в Керчи, после чего, по словам кураторов, у него было бы шесть часов, чтобы покинуть город.

    На фигуранта завели уголовное дело по статьям «Теракт» и «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка взрывчатых веществ или взрывных устройств». Он признал вину и сотрудничает со следствием.

    Также ФСБ задержала 24-летнего молдавского диверсанта Мариуса Пруняну. В 2022-2023 годах он в составе центра специальных мероприятий ССО (в\ч A1737) и интернационального легиона (в\ч 3449) воевал против России в Бахмутском районе ДНР.

    В январе 2023 года его завербовало Главное управление разведки Украины и присвоило псевдоним «Макс». На украинские деньги Пруняну купил Toyota Land Cruiser Prado, где спецслужбы сделали тайник в виде аккумуляторной батареи с тремя бомбами по 1,6 кг на основе С-4, с предохранительно-исполнительными механизмами, детонаторами и ключами замыкания цепи.

    На этой машине Пруняну доехал из Молдавии в Россию через Румынию, Венгрию, Словакию, Польшу, Литву и Латвию. Он хотел спрятать взрывчатку в тайники в Волгограде и Саратове, но был задержан силовиками. По словам подследственного, в ГУР пообещали предоставить ему «клад с пистолетом для устранения какой-то личности».

    Кроме того, в Самарской области поймали 43-летнего россиянина Окрушко С.А., подорвавшего трансформаторную подстанцию Куйбышевского нефтезавода и заложившего на предприятии еще две взрывчатки. Также была задержана 35-летняя Измайлова И.О., причастная к подготовке диверсий на объектах оборонного комплекса.

    Их завербовали в Молдавии в сентябре 2022 года, где Окрушко уклонялся от частичной мобилизации. Ему сулили деньги и украинское гражданство, а Измайловой пригрозили насилием в отношении близких родственников на Украине. Перед отправкой в Самару их проверили на полиграфе. На Окрушко завели дело по статьям «Диверсия», «Госизмена», «Участие в террористическом сообществе» и другим. Ему грозит пожизненное заключение.

    Газета ВЗГЛЯД рассказывала, как Запад способствует украинскому террору против России.

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    14 апреля 2025, 21:45 • Новости дня
    Эксперт: 9 Мая проявило двойной комплекс неполноценности у Европы и Украины
    Эксперт: 9 Мая проявило двойной комплекс неполноценности у Европы и Украины
    @ Сергей Савостьянов/ТАСС

    Tекст: Евгений Поздняков

    Европа и Украина не могут смириться с провалом планов по международной изоляции Москвы. Парад Победы на Красной площади соберет лидеров крупнейших держав современности, что сильно бьет по самолюбию Брюсселя и Киева, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Скачко. Ранее стало известно, что Украина намерена пригласить европейских лидеров посетить Киев 9 мая.

    «Мы имеем дело с двойным комплексом неполноценности. И Европа, и Украина не могут спокойно дышать в моменты, когда Россия принимает крупное международное событие. А именно таким и будет являться празднование Дня Победы в Москве. На главном параде страны соберутся ключевые лидеры международной арены», – сказал Владимир Скачко, обозреватель портала «Украина.ру».

    «Ожидается, что Россия примет председателя КНР Си Цзиньпина, индийского премьера Нарендру Моди. Прибудут главы государств СНГ и некоторых стран Европы. И все они вместе с Владимиром Путиным отдадут дань уважения павшим в боях с фашистской Германией героям. Ни о какой глобальной изоляции Москвы в таком контексте не может быть и речи», – рассуждает он.

    «Все это станет ударом по самолюбию чиновников в Брюсселе. ЕС так долго и старательно выстраивал "стену" вокруг России, что попросту не может признать провала собственной идеи. По-моему, именно Евросоюз и выдвинул идею организации сопутствующего мероприятия на 9 Мая в Киеве. Нужно же хоть как-то оттенить собственную ошибку», – акцентирует собеседник.

    «Конечно, эта затея полностью противоречит идеологии Киева. Украина 10 лет отстраивалась от России с помощью оголтелой декоммунизации. В офисе Зеленского отмечали, что празднование Дня Победы вместе с Европой 8 мая – это прогрессивно и правильно», – считает эксперт.

    «Но этим словам грош цена. У них нет устоявшегося мировоззрения. В их головах крутится только одна мысль: делать что угодно, лишь бы это было в пику Москве. Замечу: не лучше, а именно в пику», – отмечает он.

    «Организовать собственное масштабное и красивое мероприятие у них не получится: они просто не понимают ценность грядущего события. А вот хотя бы немного оттенить успех России – для них важно. Нужно же хоть как-то радовать себя любимых на фоне колоссальных провалов в боевых действиях», – заключил Скачко.

    Ранее стало известно, что Украина намерена пригласить европейских лидеров посетить Киев 9 мая. Соответствующее приглашение представителям ЕС направил глава МИД страны Андрей Сибига, пишет Politico. Отмечается, что данная инициатива должна стать «противовесом» ежегодному параду Победы в Москве.

    По замыслу дипломата, визит в Киев должен показать «единство» союзников Украины перед лицом якобы «крупнейшей агрессии в Европе со времен Второй мировой войны». По данным издания, в настоящий момент рассматривается возможность приезда в республику лидеров стран-участниц так называемой «коалиции желающих».

    На этом фоне глава дипломатии ЕС Кая Каллас заявила, что участие в праздновании Дня Победы в Москве представителей государств – кандидатов на вступление в союз «будет воспринято всерьез» пишет РБК. Между тем, 9 мая в Россию должны приехать президент Сербии Александр Вучич и премьер Словакии (страна уже находится в составе объединения) Роберт Фицо.

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    14 апреля 2025, 15:48 • Новости дня
    Медведев: Мерца преследуют воспоминания о служившем в гитлеровском вермахте отце

    Медведев обвинил Мерца в нацизме за предложение ударить по Крымскому мосту

    Медведев: Мерца преследуют воспоминания о служившем в гитлеровском вермахте отце
    @ Екатерина Штукина/POOL/ТАСС

    Tекст: Ирма Каплан

    Замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев раскритиковал Фридриха Мерца, вероятного кандидата в канцлеры ФРГ, за идею ударить по Крымскому мосту, указав на нацистское прошлое его отца и обвинив в поддержке нацистских идей.

    Заместитель главы Совета безопасности России Дмитрий Медведев резко высказался о потенциальном канцлере Германии Фридрихе Мерце, который предложил нанести удар по Крымскому мосту в рамках усиления давления на Москву.

    «Кандидата в канцлеры Фрица Мерца преследуют воспоминания о его отце, который служил в гитлеровском вермахте. Теперь Мерц предложил нанести удар по Крымскому мосту. Подумай дважды, нацист!» – сказано в посте Медведева в соцсети Х.

    Российский политик напомнил об отце Мерца, который служил в вермахте во времена Второй мировой войны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, депутат Госдумы от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик резко раскритиковал заявление Фридриха Мерца о возможной атаке по Крымскому мосту с использованием ракет Taurus, назвав такие высказывания безумием и антироссийской риторикой.

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    14 апреля 2025, 13:35 • Новости дня
    Технологии оплаты столичного транспорта поразили американского бизнесмена

    Бизнесмен из США признал удобство транспортных систем Москвы

    Tекст: Ирма Каплан

    Американский бизнесмен Джон Роберт Саттон отметил технологическое развитие Москвы в сфере транспортных платежных систем и оценил потенциал сотрудничества с США.

    Американский бизнесмен и блогер Джон Роберт Саттон восхитился московскими системами оплаты транспорта и подчеркнул продвинутость технологий, позволяющих использовать карты и мобильные устройства для быстрых платежей в метро и на автобусах, передает ТАСС.

    Саттон отметил, что за последние два-три года наблюдает в городе «невероятное технологическое развитие» – использование карт и мобильных телефонов для оплаты происходит быстро и эффективно.

    «Здесь работают гениальные люди, которые не только разрабатывают технологию, но и внедряют ее в практику. Некоторые из этих технологий даже не существуют в США, и это очень интересно», – подчеркнул американец.

    Бизнесмен считает, у России и США широкие перспективы сотрудничества, особенно в гостиничном и ресторанном бизнесе, так как высокое качество российского гостеприимства и его совместимость с европейскими и американскими стандартами сервиса открывают новые возможности.

    «В ближайшем будущем в Россию вновь начнут приезжать туристы и деловые клиенты из США и Европы», – уверен Саттон.

    Как писала в ноябре 2024 года газета ВЗГЛЯД, американского хоккеиста российского «Торпедо» Китона Томпсона приятно удивила в России традиция ежедневных рукопожатий и пожеланий приятного аппетита.

    Ранее американский журналист Такер Карлсон удивился чистоте, порядку и отсутствию бездомных в московском метро.

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    14 апреля 2025, 12:02 • Новости дня
    Зеленский обвинил США в отсутствии обещанных поставок Patriot Киеву

    Зеленский выразил недовольство отсутствием обещанных поставок ЗРК Patriot от США

    Tекст: Ирма Каплан

    Глава киевского режима Владимир Зеленский заявил об отсутствии поставок ЗРК Patriot от США, считая причиной этого отсутствие политической воли у западных партнеров.

    Нелегитимный украинский президент Владимир Зеленский в интервью CBS News обвинил США в недопоставке зенитно-ракетных комплексов Patriot на Украину, несмотря на обещания, данные на вашингтонском саммите НАТО в 2024 году.

    Зеленский недоумевал от того, что даже готовность Киева купить Patriot сталкивается с отсутствием «политической воли у партнеров».

    «Не понимаю, почему мы не можем договорится о дополнительных системах Patriot. Тем более, что договоренность была в НАТО на юбилейном саммите... Но США говорят, что нет такой возможности. При этом передают эти системы, например, Израилю», – указал Зеленский на несправедливое распределение американских систем ПВО между странами-партнерами.

    Он указал на то, что раз уж Украина и США партнеры, почему нельзя найти возможность защитить Украину, которая нуждается в 10 системах ПВО и готова найти и потратить на закупку 15 млрд долларов. Если это не вариант, Киев согласен на лицензию на производство зенитно-ракетных систем Patriot и боеприпасов.

    Пока на предложения Зеленского в интервью президент США Дональд Трамп потребовал только отозвать у телеканала CBS лицензию.

    Как писала в марте газета ВЗГЛЯД, президент Трамп дал положительный ответ на просьбу Владимира Зеленского о дополнительных поставках систем ПВО, включая Patriot. Об этом заявила на  брифинге Белого дома пресс-секретарь Кэролайн Ливитт.

    Тогда же пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что российская сторона не оставит переговоров с американской стороной о прекращении поставок оружия киевскому режиму, но диалог не будет вестись в публичной плоскости.

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    14 апреля 2025, 12:29 • Новости дня
    Трамп пригрозил CBS лишением лицензии из-за Украины и Гренландии

    Трамп обвинил CBS в клевете из-за сюжетов об Украине и Гренландии

    Tекст: Ирма Каплан

    Президент США Дональд Трамп потребовал лишить телеканал CBS лицензии за клеветнические сюжеты об Украине и Гренландии в программе 60 Minutes, угрожая журналистам судебными исками.

    Американский президент Дональд Трамп заявил о намерении подать в суд на телекомпанию CBS и программу 60 Minutes за ложные репортажи о нем. Трамп утверждает, что сюжеты о конфликте на Украине и репортаж из Гренландии полны клеветы и журналисты «заплатят высокую цену» за это, передает Associated Press.

    «Почти каждую неделю, в программе «60 минут» имя «Трамп» упоминается уничижительно и дискредитирующе, но трансляция на этих выходных превосходит все остальные», – написал американский лидер в соцсети Truth Social.

    В недавней программе телеканала 60 Minutes вышли интервью с украинским президентом Владимиром Зеленским, который критиковал действия администрации Трампа, а также репортаж из Гренландии, где жители выступили против присоединения к США. По мнению Трампа, эти сюжеты подрывают репутацию главы Белого дома и создают ложное представление о его президентстве.

    В интервью в воскресенье Зеленский заявил CBS, что испытывает «100% ненависть к президенту России» и пригласил Трампа посетить его страну, чтобы посмотреть, что там происходит. Тогда же корреспондент Джон Вертхайм сообщил из Гренландии о том, что некоторые люди в этой стране говорят о желании Трампа захватить власть в свои руки.

    «Они не новостное шоу, а бесчестные политтехнологи под видом новостей, они должны понести ответственность за то, что они и продолжают делать. Они должны лишиться лицензии», – написал политик в Truth Social.

    Трамп ранее уже обвинял CBS News в манипуляциях и требовал через суд раскрыть неотредактированную версию интервью Камалы Харрис. Американский лидер также требует публичных извинений от CBS за фейки.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, пресс-службе Белого дома пришлось опровергать сообщения о том, что президент США рассматривает возможность введения 90-дневной паузы на новые импортные пошлины. Такие публикации были названы «фейк-ньюз» . В марте Трамп назвал «больными дегенератами» СМИ за фейки о встрече Уиткоффа с Путиным, согласно которым спецпосланник Стив Уиткофф якобы ожидал российского лидера девять часов.

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    14 апреля 2025, 06:15 • Новости дня
    Минобороны потребовало от «Концерна КЭМЗ» 390 млн рублей неустойки

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Минобороны России подало иск в Арбитражный суд Москвы с требованием о взыскании 390,2 млн рублей с акционерного общества «Концерн КЭМЗ» за задержку поставки универсальных мостовых конструкций.

    Минобороны РФ обратилось в Арбитражный суд Москвы с иском против акционерного общества «Концерн КЭМЗ», сообщает ТАСС. Министерство требует взыскать более 390 млн рублей в качестве неустойки за ненадлежащее выполнение обязательств по государственному контракту на поставку универсальных мостовых конструкций.

    Как указано в материалах судебного дела, иск был принят, и назначено предварительное судебное заседание.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Министерство обороны России подало иск на 111 млн рублей против НПО «Алмаз». В Москве суд взыскал 71 млн рублей с Военно-строительной компании. Министерство обороны и Генеральная прокуратура России также подали иск против рязанского изобретателя.

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    14 апреля 2025, 09:24 • Новости дня
    Песков прокомментировал вопрос об амнистии ко Дню Победы

    Песков: Амнистия к 80-летию Победы в Кремле не обсуждается

    Tекст: Ирма Каплан

    Проведение амнистии к 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне не обсуждается, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отметив отсутствие дискуссий на эту тему в Кремле.

    Проведение амнистии к 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне не обсуждается в Кремле, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

    «Нет», – ответил Песков на вопрос о возможности проведения амнистии.

    Он уточнил, что в Кремле данный вопрос не значится в повестке.

    Как писала в марте газета ВЗГЛЯД, депутаты от ЛДПР собирались внести в Госдуму проект амнистии, приуроченный к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, который предусматривает освобождение осужденных за преступления небольшой и средней тяжести.




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    14 апреля 2025, 05:58 • Новости дня
    Трамп пообещал в ближайшее время принять решение по Ирану

    Трамп заявил о скором принятии решения по отношениям с Ираном на борту самолета

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент США Дональд Трамп сообщил, что в ближайшее время примет решение по Ирану, обсуждая это с журналистами на борту президентского самолета.

    Президент США Дональд Трамп заявил, что в скором времени примет решение по Ирану, сообщает ТАСС. Это заявление он сделал в воскресенье во время общения с журналистами пресс-пула Белого дома на борту своего самолета. «Мы примем решение по Ирану очень скоро», – отметил Трамп.

    Двенадцатого апреля в Омане прошли первые консультации между представителями Тегерана и Вашингтона по поводу иранской ядерной программы. Иранскую делегацию возглавлял министр иностранных дел Аббас Арагчи, а делегацию США – спецпосланник президента Стивен Уиткофф. Как сообщили в МИД Ирана, встреча была конструктивной и стороны договорились продолжить консультации.

    В воскресенье представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи заявил, что второй раунд переговоров между Ираном и США может пройти не в Омане, хотя эта страна продолжит выступать посредником. Портал Axios сообщил, что возможное место проведения второго раунда – Рим, и запланировано это на 19 апреля. Смена места переговоров, по данным источников портала, была инициирована администрацией США.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Иран и США обсуждают выбор площадки для второго раунда переговоров, при этом Оман сохраняет роль посредника. Тегеран может согласиться на возврат к показателям обогащения урана, определенным в 2015 году, если США ослабят санкции и предоставят доступ к замороженным активам. Переговоры спецпосланника США Стивена Уиткоффа и министра иностранных дел Ирана Аббаса Арагчи в Омане стали значительным шагом к разрешению разногласий между странами.

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    14 апреля 2025, 10:37 • Новости дня
    MBDA столкнулась с проблемами расширения производства ракет Storm Shadow

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Европейская компания MBDA планирует удвоить производство ракет Storm Shadow к 2025 году, но испытывает трудности с расширением из-за неэффективности и давления со стороны французских военных, пишет Financial Times.

    Как передает РИА «Новости», европейский разработчик MBDA, известный своими ракетами Storm Shadow/Scalp, планирует в 2025 году удвоить производство для удовлетворения растущего спроса. Однако компания сталкивается с рядом проблем, включая неэффективность и растянутые цепочки поставок.

    По данным Financial Times, несмотря на значительные инвестиции в новое оборудование и наем сотен рабочих, текущие заказы на сумму 37 млрд евро потребуют около семи лет для выполнения. Фирма также испытывает давление со стороны французских военных, которые требуют ускоренных поставок ракет Aster.

    Гендиректор MBDA Эрик Беранже отметил необходимость адаптации компании к условиям военной экономики, где критичны скорость и объемы производства. Он подчеркнул, что компании нужно стать более промышленной для преодоления текущих проблем.

    Представители из Франции и Британии отклонили предложение Беранже об упрощении производственной зоны, утверждая, что от него выиграет только Италия.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, британские ракеты Storm Shadow стали бесполезны для Киева без разведданных США. Киев атаковал комбинат в Ростовской области с помощью ракет ATACMS и Storm Shadow. Командир зенитно-ракетного комплекса «Панцирь-С» спас комиссию МАГАТЭ от обстрела ракетами HIMARS и Storm Shadow.

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    14 апреля 2025, 22:34 • Новости дня
    Пожар в ангаре на севере Петербурга ликвидирован

    Пожарные справились с возгоранием на площади 500 кв. м в ангаре Петербурга

    Tекст: Денис Тельманов

    В Петербурге пожарные ликвидировали огонь в ангаре на площади 500 кв. м, пострадавших нет.

    Как сообщает ТАСС, пожарные в Петербурге ликвидировали крупное возгорание в ангаре, расположенном на улице Маршала Новикова, 36. Площадь пожара составила 500 кв. м, и ликвидацией занимались 59 человек личного состава с использованием 15 единиц техники.

    Пожар был локализован в 11:07 мск, а полностью ликвидирован к 21:07 мск. Как уточняется, сообщений о пострадавших не поступало.

    Специалисты Роспотребнадзора и Центра гигиены и эпидемиологии провели замеры качества воздуха в районе пожара. Анализы показали, что содержание загрязняющих веществ, таких как углерода оксид, диоксид азота и другие, не превышает гигиенические нормы для города.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пожарные ликвидировали возгорание в торговом центре «Серпантин» в Нижнем Новгороде, начавшееся на первом этаже в аптеке из-за загоревшегося компьютера ликвидировали.

    МЧС России ликвидировало открытое горение на электроподстанции в Оренбурге. Олег Газманов и его команда были эвакуированы с фотосессии проекта «Песни Победы» из-за возгорания в московской студии, а сам фотопроект завершили в другой студии.

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    14 апреля 2025, 07:03 • Новости дня
    Стало известно о резком потеплении на юге России

    Синоптики спрогнозировали резкое потепление на юге России

    Tекст: Денис Тельманов

    Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что на юге России ожидается потепление до 20 градусов, но также возможны ночные заморозки в ряде регионов.

    Как сообщает ТАСС, температура воздуха на юге европейской части России ко вторнику достигнет 20 градусов тепла. Однако ожидаются и ночные заморозки. В Краснодарском крае и Ставрополье днем будет около 20 градусов, но в ночь с 14 на 15 апреля в северной половине Краснодарского края температура может опуститься до минус 3 градусов.

    В Кабардино-Балкарии заморозки могут достигать минус 5 градусов, в Адыгее – до минус 3, а в Ростовской и Волгоградской областях – до минус 4.

    Роман Вильфанд отметил, что потепление затронет и Северо-Западный федеральный округ. В Калининградской области к концу недели температура повысится до 22 градусов, а в Петербурге ночные температуры в понедельник составят от 2 до 5 градусов выше нуля, дневные – от 13 до 16 градусов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на Пасху в Москве ожидалась теплая погода с дневной температурой от 14 до 18 градусов и отсутствием осадков, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

    В пятницу в Москве прогнозировалась облачная погода с температурой до четырех градусов тепла и небольшими осадками, а ночью температура должна была опуститься до минус трех градусов.

    В воскресенье в Москве ожидалась солнечная погода без осадков с температурой воздуха до девяти градусов тепла, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

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