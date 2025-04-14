Tекст: Дмитрий Зубарев

Как передает РИА «Новости», европейский разработчик MBDA, известный своими ракетами Storm Shadow/Scalp, планирует в 2025 году удвоить производство для удовлетворения растущего спроса. Однако компания сталкивается с рядом проблем, включая неэффективность и растянутые цепочки поставок.

По данным Financial Times, несмотря на значительные инвестиции в новое оборудование и наем сотен рабочих, текущие заказы на сумму 37 млрд евро потребуют около семи лет для выполнения. Фирма также испытывает давление со стороны французских военных, которые требуют ускоренных поставок ракет Aster.

Гендиректор MBDA Эрик Беранже отметил необходимость адаптации компании к условиям военной экономики, где критичны скорость и объемы производства. Он подчеркнул, что компании нужно стать более промышленной для преодоления текущих проблем.

Представители из Франции и Британии отклонили предложение Беранже об упрощении производственной зоны, утверждая, что от него выиграет только Италия.

Как писала газета ВЗГЛЯД, британские ракеты Storm Shadow стали бесполезны для Киева без разведданных США. Киев атаковал комбинат в Ростовской области с помощью ракет ATACMS и Storm Shadow. Командир зенитно-ракетного комплекса «Панцирь-С» спас комиссию МАГАТЭ от обстрела ракетами HIMARS и Storm Shadow.