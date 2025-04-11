Военный суд в Москве оставил генерала Попова в СИЗО

Военный суд в Москве отклонил апелляцию Попова на содержание под стражей

Tекст: Вера Басилая

В Москве 2-й Западный окружной военный суд оставил в силе решение об ужесточении меры пресечения для генерал-майора Ивана Попова, обвиняемого в мошенничестве и служебном подлоге. Судья постановил оставить апелляционную жалобу без удовлетворения и оставил Попова под стражей, передает ТАСС.

Тамбовский гарнизонный военный суд ранее изменил Попову меру пресечения с домашнего ареста на содержание в следственном изоляторе на два месяца. Это решение было принято после того, как военная прокуратура заявила о нарушениях условий домашнего ареста Поповым, включая отказ от медосвидетельствования и использование смартфона.

Во время заседания Попов заявил о своих заслугах и наградах, а также о содержании троих детей на иждивении. Он категорически отверг обвинения в попытках давления на свидетелей и в употреблении алкоголя в ресторане в Тамбове.

Защита генерала представила свои аргументы, заявив о незаконности представленных суду доказательств и об обвинительном уклоне в рассмотрении дела. Однако гособвинение настояло на законности действий судов, указав на многократные нарушения со стороны подсудимого.

Гособвинитель также не исключил возможность возобновления судебного следствия, если будут представлены новые доказательства в прениях сторон.

Ранее гособвинение попросило признать генерала Ивана Попова виновным в мошенничестве в особо крупном размере и предложило назначить ему шесть лет лишения свободы в колонии общего режима.

В начале марта генерала Попова уволили из рядов ВС России, после чего он направил письмо президенту Путину.

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков подтвердил, что президент действительно получил письмо от Попова.

Попов запросил суд приостановить производство по его уголовному делу, поскольку Минобороны одобрило с ним контракт для участия в СВО.