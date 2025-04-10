В худшем сценарии европейский раскол может привести к войне в Восточной Европе. Предвосхищая вероятные события, Будапешт и Белград предпринимают усилия для укрепления оборонительного альянса вне рамок ЕС и НАТО. К этому процессу со временем могут присоединиться и Словакия, и Австрия.0 комментариев
В Омск из Таиланда прилетел пассажир с головой крокодила
Сотрудники Федеральной таможенной службы в Омске нашли крокодилью голову в багаже прилетевшего из Таиланда туриста, заведены административные дела, сообщили в ФТС.
Во время контроля багажа пассажиров рентген показал голову крокодила, сам турист заявил, что купил сувенир для себя, передает РИА «Новости» со ссылкой на ФТС.
Мужчина заявил, что не знал о необходимости специальных документов для ввоза подобных вещей, а также сертификатов, подтверждающих покупку.
Отмечается, что турист прибыл из Пхукета.
В службе добавили, что это настоящая голова крокодила, вид животного подпадает под действие конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой уничтожения (СИТЕС).
Заведены два административных дела по статье о несоблюдении запретов и ограничений и о недекларировании товаров. Мужчине грозит штраф, голову крокодила изъяли.
Ранее таможенники задержали иностранца в Забайкальске, который пытался вывезти в Китай необработанные бивни моржа. Товар был замаскирован под деревянные бруски.