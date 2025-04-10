В Омск из Таиланда прилетел пассажир с головой крокодила

Tекст: Алексей Дегтярев

Во время контроля багажа пассажиров рентген показал голову крокодила, сам турист заявил, что купил сувенир для себя, передает РИА «Новости» со ссылкой на ФТС.

Мужчина заявил, что не знал о необходимости специальных документов для ввоза подобных вещей, а также сертификатов, подтверждающих покупку.

Отмечается, что турист прибыл из Пхукета.

В службе добавили, что это настоящая голова крокодила, вид животного подпадает под действие конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой уничтожения (СИТЕС).

Заведены два административных дела по статье о несоблюдении запретов и ограничений и о недекларировании товаров. Мужчине грозит штраф, голову крокодила изъяли.

Ранее таможенники задержали иностранца в Забайкальске, который пытался вывезти в Китай необработанные бивни моржа. Товар был замаскирован под деревянные бруски.