В центре Петербурга открылся Музей бомжей

Новый Музей бомжей в Петербурге представил посетителям антологию бродяжничества

Tекст: Елизавета Шишкова

В Петербурге открылся новый музей, посвященный истории бродяжничества, передает РИА «Новости». Музей расположился в подвальном помещении на Гороховой улице и занимает площадь около 130 квадратных метров. В настоящее время посещение возможно только в составе экскурсионных групп, однако, как сообщил инициатор проекта Антон Бородин, в будущем планируется организация индивидуальных визитов.

Первая группа посетителей осмотрела экспозицию вместе с экскурсоводом. В числе экспонатов музея представлены фигуры странника XIV века, инсталляция, изображающая бездомного интеллигента Петербурга, а также фигура бомжа в советском отделении милиции. Экскурсия длится около часа и пока обходится в 650 рублей за билет, включая экскурсионное обслуживание. В дальнейшем, после завершения оборудования помещений, стоимость планируется повысить до 850 рублей.

По словам Бородина, музеем не установлена система скидок, однако ветераны Великой Отечественной войны могут посетить экспозицию бесплатно. Оргкомитет отметил, что музей не ставит целью проведение сомнительных перформансов и не планирует бесплатный вход для лиц без определенного места жительства.

Создатели музея видят в своем проекте этнографическое исследование на стыке истории, социологии и антропологии. Они подчеркивают, что музей преследует историко-познавательные цели и стремится расширить знания о феномене бродяжничества в России.