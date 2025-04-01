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Грузия потребовала от западных послов осуждения радикализма митингующих
Председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили потребовал от послов пяти западных стран осуждения радикализма митингующих в Тбилиси, которые в ночь на вторник вновь применили пиротехнику, обстреляв здание высшего законодательного органа страны на акции с требованием новых выборов, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
«Парламент Грузии вновь обстреляли пиротехникой, – заявил он. – За два дня до этого послы Чехии, Германии и Норвегии, а также представители посольств Великобритании и Нидерландов встретились и выразили солидарность НПО «Дом прав человека», которое помогает участникам насильственных акций оплачивать законные штрафы».
По его словам, данное НПО таким образом «стимулирует насилие».
«Ожидаю от данных посольств осуждения нападения на здание парламента Грузии», – заявил Шалва Папуашвили.
Глава высшего законодательного органа Грузии отметил, что это нападение произошло во время акции, которую организовали НПО, финансируемые данными посольствами.
Накануне митингующие в центре Тбилиси потребовали новых парламентских выборов и отставки властей.
Экс-президент Грузии Саломе Зурабишвили, ставшая одним из лидеров радикальной оппозиции, призвала в понедельник к созданию «платформы сопротивления».