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Зурабишвили под свист митингующих призвала создать «платформу сопротивления»
Зурабишвили под недовольные выкрики митингующих призвала создать «платформу сопротивления»
Экс-президент Грузии Саломе Зурабишвили, ставшая одним из лидеров радикальной оппозиции, призвала в понедельник к созданию «платформы сопротивления», передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
Выступая на митинге в Тбилиси в связи с 34-й годовщиной референдума о независимости Грузии, она заявила, что «борьба за свободу и независимость продолжается, поэтому проевропейские силы должны объединиться в платформе сопротивления».
Зурабишвили, которая вернулась в Грузию после турне по странам Прибалтики, заявила, что целью объединения на этой «платформе» будет проведение новых выборов в парламент – оппозиция считает выборы 26 октября 2024 года сфальсифицированными, однако не имеет никаких доказательств этого.
На митинге она также сказала, что «режим держится на пропаганде русского типа» и «насильственной системе русского типа». По ее словам, «предстоит длительный путь для достижения целей», которых надо «добиться конституционными путями».
По данным телекомпании «Рустави-2», часть участников акции была недовольна выступлением экс-президента, и освистала ее, так как митингующие требовали еще большего радикализма.
В правящей «Грузинской мечте» назвали митинг «акцией желающих революцию радикальных сил».
Ранее сообщалось, что митингующие в центре Тбилиси потребовали новых парламентских выборов и отставки властей.