Мы давно наблюдаем мутацию сферы сексуального. Наука утверждает: с каждым поколением люди физиологически взрослеют все раньше. А социальные установки сдвигают возраст супружества и полноценной сексуальной жизни все дальше. И не только в смысле возраста. Дальше от человека в целом. И такая социальная патология – один из инструментов мутации сферы сексуального.0 комментариев
Стало известно о повреждении газовой инфраструктуры в Запорожской области
В подконтрольной Киеву части Запорожья поврежден объект газовой инфраструктуры
В Запорожской области на территории, контролируемой украинскими властями, был поврежден объект газовой инфраструктуры, о чем сообщил глава региональной администрации.
Как передает ТАСС, глава подконтрольной Киеву Запорожской региональной администрации Иван Федоров сообщил о повреждении объекта газовой инфраструктуры. Он не уточнил точное местоположение этого объекта.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Минобороны нанесло высокоточный удар по объектам газовой инфраструктуры на Украине, в результате чего Нафтогаз Украины сообщил о повреждении производственных мощностей. На западе Украины после взрывов повреждена критическая газовая инфраструктура.