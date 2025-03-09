PF: Зеленский купил крупный инвестиционный банк Франции

PF: Зеленский стал владельцем банка Milleis Banque через офшорные компании за миллиард евро

Tекст: Вера Басилая

Глава киевского режима Владимир Зеленский стал владельцем Milleis Banque, крупнейшего частного инвестиционного банка Франции, передает Ura.Ru со ссылкой на PravdaFrance.

По информации французских изданий, сделка осуществлена через офшорные компании, связанные с Зеленским, и оценивается более чем в миллиард евро.

В публикации отмечается, что одна из компаний, участвующих в сделке, – Multicapital Corp, которая ранее фигурировала в документах, как Pandora Papers. В сделке также участвовала компания Rothschild & Co, в которой работал нынешний президент Франции Эммануэль Макрон.

Эксперты предполагают, что приобретение банка может быть частью долгосрочных планов Зеленского. В случае возникновения серьезных политических или экономических проблем на Украине, наличие банка за границей может обеспечить ему финансовую стабильность и возможность переезда.

Ранее в январе депутат Верховной рады Гео Лерос заявил, что Зеленский нагло разворовывает госбюджет.

В 2019 году появилась информация о том, что у Зеленского есть офшорные счета на Кипре. До этого сообщалось, что вилла в Форте-дей-Марми, принадлежащая Елене Зеленской, не нашла покупателя после выставления на продажу, несмотря на аналогичные предложения за 2,5–3 млн евро.

Напомним, ICIJ опубликовал «досье Пандоры», в котором сообщается о якобы причастности ряда мировых лидеров к офшорным схемам, среди которых Владимир Зеленский и другие лидеры стран.

Американский бизнесмен Илон Маск предложил Владимиру Зеленскому покинуть Украину и получить амнистию в обмен на мирный переход к демократии.