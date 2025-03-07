Минобороны заявило о поражении высокоточным ударом объектов газовой инфраструктуры Украины

Tекст: Мария Иванова

Поставленная цель удара была достигнута. Все назначенные объекты поражены, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

Всего же с 1 по 7 марта ВС России нанесли семь групповых ударов высокоточным оружием и ударными беспилотниками. В результате были поражены инфраструктура военных аэродромов, склады с боеприпасами, цеха производства, склады хранения и пункты управления ударных БПЛА, места базирования катеров, а также пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований, националистов и иностранных наемников, отчитались в Минобороны.

Утром в пятницу сообщалось, что ВС России нанесли массированный удар «Калибрами» по Украине.

Группа «Нафтогаз Украины» заявила о повреждении производственных мощностей по добыче газа в результате взрывов, произошедших в различных регионах страны, включая Харьков, Киевскую и Полтавскую области.

Напомним, что за прошлую неделю ВС России нанесли девять ударов высокоточным оружием.